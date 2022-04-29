УКР
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Знищені квартири, вибиті вікна на пошкоджені авто в одному київських районів, який напередодні обстріляли росіяни.

На місці учорашнього обстрілу побував кореспондент Цензор.НЕТ.

Автор фото і відео Олег Богачук

Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 01
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 02
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 03
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 04
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 05
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 06
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 07
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 08
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 09
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 10
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 11
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 12
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 13
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 14
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 15
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 16
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 17
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 18
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 19
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 20
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 21
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 22
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 23
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 24
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 25
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 26
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 27
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 28
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 29
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 30
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 31
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 32
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 33
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 34
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 35
Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня 36

Київ (20033) обстріл (30409) Богачук Олег (1457) Повітряні атаки на Київ (915)
Цельнолитые бетонные конструкции чудеса творят. Был бы панельник, сложился бы на 2/3.
29.04.2022 11:39 Відповісти
Ще б будували надійно.... судячи по стелі 3 поверху прораб підторговував цементом або компанія поставщик бетону ... плюс арматування на сварці недобавляє міцності конструкції...
показати весь коментар
29.04.2022 12:22 Відповісти
то профілі на яких гіпсокартон був. перекриття пошкоджене, але не зруйноване
показати весь коментар
29.04.2022 12:35 Відповісти
Що є, то - є. моноліти, побудовані згідно нормативів, це міцні споруди. У панельному будинку були би набагато більші руйнування.
показати весь коментар
29.04.2022 12:22 Відповісти
В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Фото



В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилому дому в Шевченковском районе Киева, погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Стирана-агрессор атаковала столицу вечером, 28 апреля.

Об этом на своей странице в социальной сети https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217802845942842&set=a.3879212598783 Facebook сообщил коллега погибшей Александр Демченко.
29.04.2022 11:54 Відповісти
Царствие Небесное
29.04.2022 12:43 Відповісти
Выродки рашистские, неужели вы надеетесь что все ето вам забудется и простится
29.04.2022 12:02 Відповісти
Звичайно що ні. Вони сподіваються, що нас переб'ють, а самі зі своїх свердловсків і засрансків переїдуть сюда жить. Кінчайте вже бачити в кацапах людей, це просто випалює вашу душу і ні до чого доброго не призводить. Ви ж не питаєте у тарганів, чи їм не соромно жерти вашу їжу по ночах? Вам не жаль бити тарганів тапками. Ось тут така сама історія, за єдиним винятком - тарган це просто боже створіння, яке не хоче нікому зла, а кацап - виродок, зовні трохи схожий на людину, який не хоче нікому добра.
29.04.2022 15:01 Відповісти
Ну, і хіба має право після цього московія на існування?!
29.04.2022 12:09 Відповісти
Кожного чека сокира
29.04.2022 12:18 Відповісти
 
 