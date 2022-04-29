Наслідки обстрілу в Києві 28 квітня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Знищені квартири, вибиті вікна на пошкоджені авто в одному київських районів, який напередодні обстріляли росіяни.
На місці учорашнього обстрілу побував кореспондент Цензор.НЕТ.
Автор фото і відео Олег Богачук
В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилому дому в Шевченковском районе Киева, погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Стирана-агрессор атаковала столицу вечером, 28 апреля.
