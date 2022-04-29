У Новоайдарі знайшли вбитим місцевого колаборанта Шароградського, - ГУР МО

В тимчасово окупованому смт Новоайдар (Луганська область) 25 квітня зник місцевий колаборант Павло Шароградський. Незабаром зрадника знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Павло Шароградський до початку російського вторгнення був "професійним громадським діячем". Певний час був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником ГО "Новоайдарська січ". Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як високозабезпечену людину", - зазначають українські розвідники.

Після окупації Новоайдару Шароградський запропонував новим "хазяєвам" свої послуги. Надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.

"Був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у "нараді" з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ. Щодо Павла Шароградського порушено кримінальну справу про державну зраду. З’ясовуються обставини, причини та мотиви події", - йдеться у повідомленні.