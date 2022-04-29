РУС
В Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта Шароградского, - ГУР МО

гур

Во временно оккупированном пгт Новоайдар (Луганская область) 25 апреля скрылся местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре предателя обнаружили убитым выстрелом в голову и с ранениями на теле.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Павел Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Некоторое время был директором коммунального учреждения "Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех"" и основателем ОО "Новоайдарская сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем, представлялся "высокообеспеченным человеком", – отмечают украинские разведчики.

После оккупации Новоайдара Шароградский предложил новым "хозяевам" свои услуги. Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия "взрыва газа" в отделе полиции в Кременной: "Предатели с временно оккупированных территорий! Немедленно требуйте страхования жизни от РосГосСтраха". ВИДЕО

"Был похищен из помещения Щастьинской РГА, где участвовал в "совещании" с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ.
В отношении Павла Шароградского возбуждено уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы происшествия", - говорится в сообщении.

+72
Умєр ат угризєнія совєсті...
29.04.2022 11:48 Ответить
+46
Схоже на коронавірус ))
29.04.2022 11:49 Ответить
+42
Совесть замучила. Застрелился. Дело закрыто.😏
29.04.2022 11:49 Ответить
Умєр ат угризєнія совєсті...
29.04.2022 11:48 Ответить
Вот и чудно!!!
29.04.2022 11:48 Ответить
тільки трохи пізнувато( але краще пізно, ніж ніколи...
29.04.2022 12:42 Ответить
якраз вчасно, щоб під заставу не відпустили наші гуманні суди в майбутньому...
29.04.2022 15:27 Ответить
Чудово.
29.04.2022 11:48 Ответить
От шоб КАРМА всегда так работала...
29.04.2022 11:48 Ответить
як прикро
29.04.2022 11:48 Ответить
Совесть замучила. Застрелился. Дело закрыто.😏
29.04.2022 11:49 Ответить
Схоже на коронавірус ))
29.04.2022 11:49 Ответить
Авторитетно : ДИЗЕНТЕРІЯ .
29.04.2022 12:42 Ответить
🤣🤣🤣
29.04.2022 13:05 Ответить
Хех.
29.04.2022 11:49 Ответить
яке прикре самогубство!
29.04.2022 11:50 Ответить
Яка славненька новина!
29.04.2022 11:50 Ответить
"Война с обезумевшими орками"
https://www.youtube.com/watch?v=-clPINfX774
29.04.2022 11:53 Ответить
Ворог не може бути вбитий, він може бути знищений.
29.04.2022 11:53 Ответить
Нейтралізований, виведений з ладу, деактивований, втрачений супротивником, притягнутий до відповідальності за законами військового часу,безвісті зниклий, і т д.
29.04.2022 11:58 Ответить
Кращий варіант - баночка попелу
29.04.2022 12:26 Ответить
Яка "сумна" новина
29.04.2022 11:54 Ответить
Я понял , что его сами орки застрелили ?
29.04.2022 11:58 Ответить
награда нашла таки "ХЕРоя"
29.04.2022 11:59 Ответить
В министерстве обороны Польши заявили, что в общем передали Украине 200 танков Т72
29.04.2022 11:59 Ответить
Ничего нового просто выбросили отработанный инструмент.
29.04.2022 12:00 Ответить
и так будет с каждым...кто предал или продал...
29.04.2022 12:00 Ответить
Йой, яке зухвале самогубство.
29.04.2022 12:03 Ответить
Всевышний передаст его Люциперу!
Туда ему и дорога!
29.04.2022 12:03 Ответить
Шара закончилась.
29.04.2022 12:07 Ответить
Посан шол к успєху. Нє фортануло, нє свєзло... ******** отримав свою винагороду.
29.04.2022 12:08 Ответить
Куля знайшла "героя"
29.04.2022 12:09 Ответить
и єто гораздо лучше, чем арест, следствие, суд и апелляции. С предателями надо только так
29.04.2022 12:09 Ответить
Надіюсь, що перед смертю, він насолодився всіма "прєлєстями" раскага міра.
29.04.2022 12:12 Ответить
29.04.2022 12:14 Ответить
Яке нахабне самогубство !!!
29.04.2022 12:15 Ответить
Наконец то начали разбираться с коллаборантами по законам военного времени . Жаль только , что так поздно ,а не с 2014 года
29.04.2022 12:17 Ответить
Слідуючим -приготуватись...такої фігні, як з штепою, тепер не буде...та навіть судів не буде...Хватить бавитись в толерантність і людяність до зрадників-дуже вже то нам боком вилазить...
29.04.2022 12:18 Ответить
коли з ради верховної почнуть зникати колоборанти?
29.04.2022 15:29 Ответить
Він був клієнтом РосГосСтрах
29.04.2022 12:35 Ответить
По странному стечению обстоятельств ,яйца у него отсутствовали ...
29.04.2022 12:39 Ответить
Это сифилис.
29.04.2022 12:40 Ответить
да и ***** с ним. "упал с лестницы". следующий! ))
29.04.2022 12:42 Ответить
Застрелилсся з парабеллума.
29.04.2022 12:53 Ответить
Самогубство?
29.04.2022 12:55 Ответить
От пацану свезло так свезло, за веру і отечество від своїх загнувся! Херой, ****, так і згніє, якщо тхорі не зіжруть.
29.04.2022 13:01 Ответить
Добра така нарада, бо поради заходять прямо в голову.
29.04.2022 13:13 Ответить
Яка радість !!невже першій пішов ??? Так наш украінский МОСАД вже працює???раз так то можливо це тільки початок бо стільки колоборантів та агентів фсб ,в Державі що требе поступово зачіщати цю нечисть і так показово і привселюдно бо іншого шляху в нас нема або ми іх або вони нас !Слава ЗСУ що прислухались до порад народу і вже не беруть орків в полон а розстрілюють за війсковим часом !!!
29.04.2022 13:45 Ответить
Скоро по всій Україні тварини-колаборанти будуть здихати кожного дня. Така доля зрадника.
29.04.2022 13:52 Ответить
Пане Редактор! Такий заголовок потрібно виділяти жирним шрифтом.
29.04.2022 13:58 Ответить
У кого в фамилии Шарик сразу должен быть проверен, а лучше расстрелян.. Хз.. Но как-то связано
29.04.2022 14:06 Ответить
Ну, здоровья ему и пусть больше не болеет.
29.04.2022 14:07 Ответить
Можна закривати справу, нагорода знайшла героя...
29.04.2022 14:24 Ответить
партизаны Украинские в действии!
29.04.2022 15:42 Ответить
ну і *** на його
29.04.2022 16:01 Ответить
Почему не сказать застрелен при сопрлтивлении
30.04.2022 08:22 Ответить
 
 