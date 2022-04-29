В Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта Шароградского, - ГУР МО

Во временно оккупированном пгт Новоайдар (Луганская область) 25 апреля скрылся местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре предателя обнаружили убитым выстрелом в голову и с ранениями на теле.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Павел Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Некоторое время был директором коммунального учреждения "Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех"" и основателем ОО "Новоайдарская сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем, представлялся "высокообеспеченным человеком", – отмечают украинские разведчики.

После оккупации Новоайдара Шароградский предложил новым "хозяевам" свои услуги. Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

"Был похищен из помещения Щастьинской РГА, где участвовал в "совещании" с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ.

В отношении Павла Шароградского возбуждено уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы происшествия", - говорится в сообщении.