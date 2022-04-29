В Одесі буде "затяжна" комендантська година - з вечора 1 травня до ранку 3 травня, - ОВА

Рішенням місцевої влади тривала комендантська година в Одесі розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.

Про це повідомили Одеська обласна військова адміністрація та ОК "Південь".

"ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ МІСТА ОДЕСА! В ОДЕСІ ЗАПРОВАДЯТЬ "ЗАТЯЖНУ" КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ! Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, ЛИШЕ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОДЕСА запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 1 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 3 травня 2022 року. Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22.00 до 05.00", - йдеться у повідомленні ОВА.

"На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи. Корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря, блокуючи судноплавство. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією", - повідомило Оперативне командування "Південь".