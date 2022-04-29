УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15211 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 506 10

В Одесі буде "затяжна" комендантська година - з вечора 1 травня до ранку 3 травня, - ОВА

одеса

Рішенням місцевої влади тривала комендантська година в Одесі розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.

Про це повідомили Одеська обласна військова адміністрація та ОК "Південь".

"ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ МІСТА ОДЕСА! В ОДЕСІ ЗАПРОВАДЯТЬ "ЗАТЯЖНУ" КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ! Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, ЛИШЕ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОДЕСА запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 1 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 3 травня 2022 року. Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22.00 до 05.00", - йдеться у повідомленні ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни активізували аеророзвідку над Одесою та областю, - ОВА

"На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи. Корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря, блокуючи судноплавство. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією", - повідомило Оперативне командування "Південь".

Автор: 

комендантська година (272) Одеса (5601)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
i eto pravilno ibo 100% bude diversii na 2 maja.....
показати весь коментар
29.04.2022 16:24 Відповісти
+14
Правильно, чтобы консервы не попытались расшатать и так не легкую ситуацию.
показати весь коментар
29.04.2022 16:26 Відповісти
+8
Дом просоюзов допалити, зруйнувати, цеглу вивезти, а його місце посипати сіллю - щоб і бурьяни не росли
показати весь коментар
29.04.2022 17:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
i eto pravilno ibo 100% bude diversii na 2 maja.....
показати весь коментар
29.04.2022 16:24 Відповісти
Дом просоюзов допалити, зруйнувати, цеглу вивезти, а його місце посипати сіллю - щоб і бурьяни не росли
показати весь коментар
29.04.2022 17:21 Відповісти
Глупости, это отличный мангал.
показати весь коментар
01.05.2022 09:47 Відповісти
Похоже Дом профсоюзов в Одессе стал аналогом нашего "победного столба". Так снесите его и постройте там что-нибудь красивое с зеленью вокруг.
показати весь коментар
29.04.2022 17:37 Відповісти
Правильно, чтобы консервы не попытались расшатать и так не легкую ситуацию.
показати весь коментар
29.04.2022 16:26 Відповісти
А шо такоє , Zекрису тошнить ?
показати весь коментар
29.04.2022 17:51 Відповісти
Та чого?
Дали б усій сплячій ваті вийти на площу 2 травня, а потім всіх їх відправили б служити на крейсер мацква.
показати весь коментар
29.04.2022 17:15 Відповісти
Бычками...
показати весь коментар
29.04.2022 19:20 Відповісти
і куди зеленоватний дмитрук піде поклонятися? а портнов і його шль..ра бєнядіктовна як справи заводити будуть?
показати весь коментар
29.04.2022 17:55 Відповісти
Влада Одеси стала фашистською. Це ж так потрібно зробити, щоб бідні расєюшки на сходили до сепарського гнізда "Куликове поле" і не поплакалися про "звірства" бандерівців. Вони ж прийшли мирно вбивати українціва, а бандьори не мирно вбили їх. Таке велике горе для "русского мира". А коли викинуть в море пам'ятник німецькій шльондрі Каті, яка знищила козацтво, яка знищили наші руковопи і літописи, частину з них використала для фальсифікації історії московії (росії)?
показати весь коментар
29.04.2022 18:25 Відповісти
 
 