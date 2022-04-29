УКР
Донька Пєскова та падчерка Лаврова залишилися без криптогаманців

Криптовалютна біржа Binance заблокувала акаунти родичів кремлівських чиновників.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Binance заблокував криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників:

  • Поліни Ковальової, падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова;

  • Єлизавети Пєскової, дочки прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова;

  • Кирила Малофєєва, сина магната Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC і, на думку ЗМІ, пов'язаний із викраденням біткоїнів із біржі WEX.

"Вони не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів", - пояснив Федоров.

Топ коментарі
+22
29.04.2022 16:53 Відповісти
+14
29.04.2022 16:50 Відповісти
+8
Вони скоро й без трусів залишаться, та й це їх на розум не наверне. Бо вони не люди. Там немає людей- чоловіків, жінок і дітей. Там ОРКИ- самці ,самки та приплоди їхні.
29.04.2022 16:54 Відповісти
Интересно бы знать, сколько у них там крипты и какой.
29.04.2022 16:48 Відповісти
2 доллара и 37 центов... это что насмешка?
29.04.2022 16:50 Відповісти
Может, биткойнов? 1 BTC стоит 39042,4 доллара США. Но все равно мало.
29.04.2022 17:27 Відповісти
Член Совфеда Россель предложил запретить журналистам давать оценки и хамить после слов Соловьева

это уже Северная Корея
29.04.2022 17:02 Відповісти
29.04.2022 16:50 Відповісти
З такими губищами м'яса більше ніж бажаючих щоб у них посмоктали.
29.04.2022 16:53 Відповісти
29.04.2022 16:53 Відповісти
Вдуть и пусть ехает❗👍
29.04.2022 17:13 Відповісти
29.04.2022 16:54 Відповісти
Вуса вже майже як в батька
29.04.2022 16:55 Відповісти
Да и йух на них! Ещё насосут…
29.04.2022 16:57 Відповісти
Щас их папаньки затянут старую песТню о всемирной русофобии.....
29.04.2022 17:00 Відповісти
29.04.2022 17:00 Відповісти
Может не надо обыжать крыс? Они умные животные с интелектом свыше среднего кацапского.
29.04.2022 18:12 Відповісти
https://t.me/bozhejakekonchene/4316 так всі там терплять, бо так треба, так тсарь бітюшка пуклєр сказав
29.04.2022 17:01 Відповісти
Ліворуч справді донька Пєскова.... од якби вуса їй... точно Пєскова
29.04.2022 17:08 Відповісти
Несмотря на их ухоженность и приличную одежду, какая-то страшная порочность и признаки вырождени в лицах этих существ. Они - не люди.
29.04.2022 17:09 Відповісти
Вони мають стати сиротами!!!
29.04.2022 17:11 Відповісти
У них лишився гаманець між ногами.
29.04.2022 17:14 Відповісти
Ой, які падорви пративні... © Митець
29.04.2022 17:32 Відповісти
Якi закони там, де бл*дi хтивi,
Скупi, невихованi, що при видi грошей
Напустять на персидський килим слину,
Нахабно ссуть пророку в домовину?
29.04.2022 18:59 Відповісти
Фу огидні істоти.. білоручки срані. Сподіваюся, їхнє фантастичне життя скоро закінчиться
29.04.2022 17:43 Відповісти
Отдать их на толпу русских солдат-насильников, что бы как на Киевщине, украинок насиловали, так и мажорных дочек. Было бы просто воистину как справедливо, но такое только в фантастических фильмах может быть.

А так - пока русские солдаты здесь в Украине, их девушек насилуют менты, и бомжи в виде александра баширова. А когда женихи приезжают домой "грузом 200", то сношение происходит рядом их трупами.)))

29.04.2022 17:46 Відповісти
это шлюхи с борделя?рожи типичные!
29.04.2022 18:43 Відповісти
Эти шалавы должны отрабатывать за своих родителей на трассе...
29.04.2022 19:24 Відповісти
С их рожами только солдат обслуживать...
29.04.2022 19:26 Відповісти
А в чем солдаты виноваты?
30.04.2022 06:23 Відповісти
 
 