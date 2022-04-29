17 913 27
Донька Пєскова та падчерка Лаврова залишилися без криптогаманців
Криптовалютна біржа Binance заблокувала акаунти родичів кремлівських чиновників.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Binance заблокував криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників:
-
Поліни Ковальової, падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова;
-
Єлизавети Пєскової, дочки прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова;
-
Кирила Малофєєва, сина магната Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC і, на думку ЗМІ, пов'язаний із викраденням біткоїнів із біржі WEX.
"Вони не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів", - пояснив Федоров.
это уже Северная Корея
- Ну, я здесь, потому что еще учусь. А вообще-то мне все равно, где жить, в Париже или в Барнауле. Просто в Париже мне сейчас удобнее.
Вот и хочется сказать.
- Лизанька, оставь Париж, тебе здесь не любят и обижают. Езжай в Барнаул, на родину, к любимым березкам.
Скупi, невихованi, що при видi грошей
Напустять на персидський килим слину,
Нахабно ссуть пророку в домовину?
А так - пока русские солдаты здесь в Украине, их девушек насилуют менты, и бомжи в виде александра баширова. А когда женихи приезжают домой "грузом 200", то сношение происходит рядом их трупами.)))