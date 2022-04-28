УКР
Фінляндія конфіскувала автомобілі і моторні човни путінського олігарха Ротенберга

ротенберг

Фінська влада конфіскувала два спортивні автомобілі Ferrari і два моторні човни, що належать російському олігарху Борису Ротенбергу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yle.

Зазначається, що обидві машини було записано на Романа Ротенберга, сина олігарха. Загальна вартість автомобілів оцінюється в 300 000 євро, моторних човнів - 225 000 євро.

Євросоюз запровадив санкції проти Бориса Ротенберга у квітні. Раніше він потрапив до списку санкцій США. Родина Ротенберга у 1990-х роках жила в Гельсінкі. Борис та Роман Ротенберги мають фінське громадянство.

Читайте також: ЄС запровадив санкції проти 217 осіб та 18 компаній РФ: У списку доньки Путіна, Дерипаска та Ротенберг

Після повномасштабного нападу Росії на Україну ЄС запровадив жорсткі санкції щодо російських компаній та приватних осіб. Зокрема, санкції було запроваджено проти багатьох, хто входить до близького оточення Путіна.

У Фінляндії безпосереднім виконанням санкцій займається МЗС, проте практично за конфіскацію відповідає відомство зі стягнення боргів. Навесні приблизно в 80 випадках конфіскація, вчинена відомством, була пов'язана із санкціями. Загальна сума конфіскованого становить кількадесят мільйонів євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти російської еліти: Активи у Штатах заморозять, а майно - заблокують

конфіскація санкції Фінляндія Ротенберг Аркадій
Фінам-респект. Путінськаму вротенбергу-бальшой прівєт...
28.04.2022 18:58 Відповісти
чувак пришел к успеху ..
28.04.2022 20:17 Відповісти
Судячи з фото, він щойно від путіна
28.04.2022 19:00 Відповісти
Лобкову волосину з губи не може забрати )))
28.04.2022 19:02 Відповісти
Вротенберга вы имели ввиду
28.04.2022 19:02 Відповісти
В принципі це те ж саме, що забрати у *****! Оце фіни дають!
28.04.2022 19:14 Відповісти
Надо сотрудников этого финского ведомства в Украину прислат, пусть они наших богатеньких воров-коррупционеров хорошенько прошерстят, а то наши всякие гбры с этим делом совсем не справляются… а рашистских Буратинов вообще пересичные граждане выкрывают а не органы….
28.04.2022 19:25 Відповісти
Нищеброд.
29.04.2022 10:18 Відповісти
 
 