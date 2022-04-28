Фінляндія конфіскувала автомобілі і моторні човни путінського олігарха Ротенберга

Фінська влада конфіскувала два спортивні автомобілі Ferrari і два моторні човни, що належать російському олігарху Борису Ротенбергу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yle.

Зазначається, що обидві машини було записано на Романа Ротенберга, сина олігарха. Загальна вартість автомобілів оцінюється в 300 000 євро, моторних човнів - 225 000 євро.

Євросоюз запровадив санкції проти Бориса Ротенберга у квітні. Раніше він потрапив до списку санкцій США. Родина Ротенберга у 1990-х роках жила в Гельсінкі. Борис та Роман Ротенберги мають фінське громадянство.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну ЄС запровадив жорсткі санкції щодо російських компаній та приватних осіб. Зокрема, санкції було запроваджено проти багатьох, хто входить до близького оточення Путіна.

У Фінляндії безпосереднім виконанням санкцій займається МЗС, проте практично за конфіскацію відповідає відомство зі стягнення боргів. Навесні приблизно в 80 випадках конфіскація, вчинена відомством, була пов'язана із санкціями. Загальна сума конфіскованого становить кількадесят мільйонів євро.

