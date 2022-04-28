Финляндия конфисковала автомобили и моторные лодки путинского олигарха Ротенберга

Финская власть конфисковала два спортивных автомобиля Ferrari и две моторные лодки, принадлежащие российскому олигарху Борису Ротенбергу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.

Отмечается, что обе машины были записаны на Романа Ротенберга, сына олигарха. Общая стоимость автомобилей оценивается в 300 000 евро, моторных лодок – 225 000 евро.

Евросоюз ввел санкции против Бориса Ротенберга в апреле. Ранее он попал в список санкций США. Семья Ротенберга в 1990-х годах жила в Хельсинки. У Бориса и Романа Ротенбергов есть финское гражданство.

После полномасштабного нападения России на Украину ЕС ввел жесткие санкции в отношении российских компаний и частных лиц. В частности, санкции были введены против многих лиц, входящих в близкое окружение Путина.

В Финляндии непосредственным исполнением санкций занимается МИД, однако практически за конфискацию отвечает ведомство по взысканию долгов. Весной примерно в 80 случаях конфискация, совершенная ведомством, была связана с санкциями. Общая сумма конфискованного составляет несколько десятков миллионов евро.

