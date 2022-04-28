РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12072 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
6 449 8

Финляндия конфисковала автомобили и моторные лодки путинского олигарха Ротенберга

ротенберг

Финская власть конфисковала два спортивных автомобиля Ferrari и две моторные лодки, принадлежащие российскому олигарху Борису Ротенбергу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.

Отмечается, что обе машины были записаны на Романа Ротенберга, сына олигарха. Общая стоимость автомобилей оценивается в 300 000 евро, моторных лодок – 225 000 евро.

Евросоюз ввел санкции против Бориса Ротенберга в апреле. Ранее он попал в список санкций США. Семья Ротенберга в 1990-х годах жила в Хельсинки. У Бориса и Романа Ротенбергов есть финское гражданство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС ввел санкции против 217 человек и 18 компаний РФ: В списке - дочери Путина, Дерипаска и Ротенберг

После полномасштабного нападения России на Украину ЕС ввел жесткие санкции в отношении российских компаний и частных лиц. В частности, санкции были введены против многих лиц, входящих в близкое окружение Путина.

В Финляндии непосредственным исполнением санкций занимается МИД, однако практически за конфискацию отвечает ведомство по взысканию долгов. Весной примерно в 80 случаях конфискация, совершенная ведомством, была связана с санкциями. Общая сумма конфискованного составляет несколько десятков миллионов евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против российской элиты: Активы в Штатах заморозят, а имущество - заблокируют

конфискация (604) санкции (11765) Финляндия (1009) Ротенберг Аркадий (25)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фінам-респект. Путінськаму вротенбергу-бальшой прівєт...
показать весь комментарий
28.04.2022 18:58 Ответить
чувак пришел к успеху ..
показать весь комментарий
28.04.2022 20:17 Ответить
Судячи з фото, він щойно від путіна
показать весь комментарий
28.04.2022 19:00 Ответить
Лобкову волосину з губи не може забрати )))
показать весь комментарий
28.04.2022 19:02 Ответить
Вротенберга вы имели ввиду
показать весь комментарий
28.04.2022 19:02 Ответить
В принципі це те ж саме, що забрати у *****! Оце фіни дають!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:14 Ответить
Надо сотрудников этого финского ведомства в Украину прислат, пусть они наших богатеньких воров-коррупционеров хорошенько прошерстят, а то наши всякие гбры с этим делом совсем не справляются… а рашистских Буратинов вообще пересичные граждане выкрывают а не органы….
показать весь комментарий
28.04.2022 19:25 Ответить
Нищеброд.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:18 Ответить
 
 