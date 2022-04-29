17 913 27
Дочь Пескова и падчерица Лаврова остались без крипто-кошельков
Криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников:
-
Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;
-
Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;
-
Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, который находится под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связан с хищением биткоинов с биржи WEX.
"Они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов", - пояснил Федоров.
Топ комментарии
+22 arye z.
показать весь комментарий29.04.2022 16:53 Ответить Ссылка
+14 Анатолий Воробей #479779
показать весь комментарий29.04.2022 16:50 Ответить Ссылка
+8 Анатолій Готич
показать весь комментарий29.04.2022 16:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это уже Северная Корея
- Ну, я здесь, потому что еще учусь. А вообще-то мне все равно, где жить, в Париже или в Барнауле. Просто в Париже мне сейчас удобнее.
Вот и хочется сказать.
- Лизанька, оставь Париж, тебе здесь не любят и обижают. Езжай в Барнаул, на родину, к любимым березкам.
Скупi, невихованi, що при видi грошей
Напустять на персидський килим слину,
Нахабно ссуть пророку в домовину?
А так - пока русские солдаты здесь в Украине, их девушек насилуют менты, и бомжи в виде александра баширова. А когда женихи приезжают домой "грузом 200", то сношение происходит рядом их трупами.)))