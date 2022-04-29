РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13930 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
17 913 27

Дочь Пескова и падчерица Лаврова остались без крипто-кошельков

ковальова,пєскова

Криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников:

  • Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;

  • Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;

  • Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, который находится под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связан с хищением биткоинов с биржи WEX.

Читайте: Одна из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT и МИД Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

"Они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов", - пояснил Федоров.

Лавров Сергей (2353) Песков Дмитрий (1986) санкции (11767) криптовалюта (93)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Лет пять назад Лиза Пескова, в ответ на вопрос, почему она до сих пор живет в Париже, заявила
- Ну, я здесь, потому что еще учусь. А вообще-то мне все равно, где жить, в Париже или в Барнауле. Просто в Париже мне сейчас удобнее.
Вот и хочется сказать.
- Лизанька, оставь Париж, тебе здесь не любят и обижают. Езжай в Барнаул, на родину, к любимым березкам.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:53 Ответить
+14
Та нічого, з такими губіщами ще насмокчуть на хатинку, не пропадуть. Головне для них спермою не вдавитися, а для нас було б добре, щоб таке трапилося.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:50 Ответить
+8
Вони скоро й без трусів залишаться, та й це їх на розум не наверне. Бо вони не люди. Там немає людей- чоловіків, жінок і дітей. Там ОРКИ- самці ,самки та приплоди їхні.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно бы знать, сколько у них там крипты и какой.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:48 Ответить
2 доллара и 37 центов... это что насмешка?
показать весь комментарий
29.04.2022 16:50 Ответить
Может, биткойнов? 1 BTC стоит 39042,4 доллара США. Но все равно мало.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:27 Ответить
Член Совфеда Россель предложил запретить журналистам давать оценки и хамить после слов Соловьева

это уже Северная Корея
показать весь комментарий
29.04.2022 17:02 Ответить
Та нічого, з такими губіщами ще насмокчуть на хатинку, не пропадуть. Головне для них спермою не вдавитися, а для нас було б добре, щоб таке трапилося.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:50 Ответить
З такими губищами м'яса більше ніж бажаючих щоб у них посмоктали.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:53 Ответить
Лет пять назад Лиза Пескова, в ответ на вопрос, почему она до сих пор живет в Париже, заявила
- Ну, я здесь, потому что еще учусь. А вообще-то мне все равно, где жить, в Париже или в Барнауле. Просто в Париже мне сейчас удобнее.
Вот и хочется сказать.
- Лизанька, оставь Париж, тебе здесь не любят и обижают. Езжай в Барнаул, на родину, к любимым березкам.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:53 Ответить
Вдуть и пусть ехает❗👍
показать весь комментарий
29.04.2022 17:13 Ответить
Вони скоро й без трусів залишаться, та й це їх на розум не наверне. Бо вони не люди. Там немає людей- чоловіків, жінок і дітей. Там ОРКИ- самці ,самки та приплоди їхні.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:54 Ответить
Вуса вже майже як в батька
показать весь комментарий
29.04.2022 16:55 Ответить
Да и йух на них! Ещё насосут…
показать весь комментарий
29.04.2022 16:57 Ответить
Щас их папаньки затянут старую песТню о всемирной русофобии.....
показать весь комментарий
29.04.2022 17:00 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 17:00 Ответить
Может не надо обыжать крыс? Они умные животные с интелектом свыше среднего кацапского.
показать весь комментарий
29.04.2022 18:12 Ответить
https://t.me/bozhejakekonchene/4316 так всі там терплять, бо так треба, так тсарь бітюшка пуклєр сказав
показать весь комментарий
29.04.2022 17:01 Ответить
Ліворуч справді донька Пєскова.... од якби вуса їй... точно Пєскова
показать весь комментарий
29.04.2022 17:08 Ответить
Несмотря на их ухоженность и приличную одежду, какая-то страшная порочность и признаки вырождени в лицах этих существ. Они - не люди.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:09 Ответить
Вони мають стати сиротами!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 17:11 Ответить
У них лишився гаманець між ногами.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:14 Ответить
Ой, які падорви пративні... © Митець
показать весь комментарий
29.04.2022 17:32 Ответить
Якi закони там, де бл*дi хтивi,
Скупi, невихованi, що при видi грошей
Напустять на персидський килим слину,
Нахабно ссуть пророку в домовину?
показать весь комментарий
29.04.2022 18:59 Ответить
Фу огидні істоти.. білоручки срані. Сподіваюся, їхнє фантастичне життя скоро закінчиться
показать весь комментарий
29.04.2022 17:43 Ответить
Отдать их на толпу русских солдат-насильников, что бы как на Киевщине, украинок насиловали, так и мажорных дочек. Было бы просто воистину как справедливо, но такое только в фантастических фильмах может быть.

А так - пока русские солдаты здесь в Украине, их девушек насилуют менты, и бомжи в виде александра баширова. А когда женихи приезжают домой "грузом 200", то сношение происходит рядом их трупами.)))

показать весь комментарий
29.04.2022 17:46 Ответить
это шлюхи с борделя?рожи типичные!
показать весь комментарий
29.04.2022 18:43 Ответить
Эти шалавы должны отрабатывать за своих родителей на трассе...
показать весь комментарий
29.04.2022 19:24 Ответить
С их рожами только солдат обслуживать...
показать весь комментарий
29.04.2022 19:26 Ответить
А в чем солдаты виноваты?
показать весь комментарий
30.04.2022 06:23 Ответить
 
 