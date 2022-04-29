Відвідувати цвинтарі в Києві не можна, бо там знаходять міни, - КМДА

Міська влада закликає киян не відвідувати кладовища, допоки не завершиться процес їх розмінування.

Відповідне звернення опубліковане в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На територіях Південного, Північного та інших міських кладовищ і колумбарію триває виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

В КМДА нагадали, що на околицях міста та в Київській області тривають роботи з розмінування. І відвідувати ліси, лісопаркові зони та інші місця відпочинку на природі поки що небезпечно.

"Наголошуємо, всі міни та боєприпаси, які не розірвалися, становлять смертельну небезпеку!" - додали в міськадміністрації.

