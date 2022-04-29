РУС
Посещать кладбища в Киеве нельзя, потому что там находят мины, - КГГА

Городские власти призывают киевлян не посещать кладбища, пока не завершится процесс их разминирования.

Соответствующее обращение опубликовано в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"На территориях Южного, Северного и других городских кладбищ и колумбария идет обнаружение и обезвреживание взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что в окрестностях города и Киевской области продолжаются работы по разминированию. И посещать леса, лесопарковые зоны и другие места отдыха на природе пока небезопасно.

"Отмечаем, все неразорвавшиеся мины и боеприпасы представляют смертельную опасность!" – добавили в горадминистрации.

Хто в московський патріархат, то можна.
29.04.2022 18:17 Ответить
Якого взагалі хера пертися на кладовище?
29.04.2022 18:41 Ответить
Гробки в неділю
29.04.2022 18:50 Ответить
Проводи.
29.04.2022 22:15 Ответить
 
 