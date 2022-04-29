Планував "здати" місто окупантам: Голову ОТГ на Сумщині підозрюють у держзраді

Голову Середино-Будської територіальної громади на Сумщині затримано за підозрою у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.

"Голова теротиріальної громади надавав державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності. Зокрема передавав інформацію представникам Федеральної служби безпеки про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння. Під час окупації посадовець планував "здати" місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску", - йдеться в повідомленні.

29 квітня 2022 року голову громади було затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

