Планував "здати" місто окупантам: Голову ОТГ на Сумщині підозрюють у держзраді

наручники

Голову Середино-Будської територіальної громади на Сумщині затримано за підозрою у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.

"Голова теротиріальної громади надавав державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності. Зокрема передавав інформацію представникам Федеральної служби безпеки про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння. Під час окупації посадовець планував "здати" місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску", - йдеться в повідомленні.

29 квітня 2022 року голову громади було затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

После такого голова головы должна быть отделена от туловища.
29.04.2022 21:21 Відповісти
Прокуратура у нас традиційно зрадниками на рівні голів ОТГ займається.
Оце рівень!
А де Деркач-молодший, якому папаня передав у спадщину Сумську область?

Він вже затриманий?
Чи в інтерполі на нього запит є?
Чи запит на екстрадицію з іншої країни зроблено?
Альо, Бєнєдіктова! Де Деркач?
29.04.2022 21:44 Відповісти
100% повесить в месте с штепою
29.04.2022 21:39 Відповісти
После такого голова головы должна быть отделена от туловища.
29.04.2022 21:21 Відповісти
Потім голову ОТГ залишити, а туловище поховати)
29.04.2022 21:43 Відповісти
Ого, нужно его пристрелить!!!
показати весь коментар
С коллаборантами нужно судом Линча расправляться!!!
29.04.2022 21:27 Відповісти
100% повесить в месте с штепою
29.04.2022 21:39 Відповісти
конченное дерьмо. Надеюсь, надолго присядет.
29.04.2022 21:41 Відповісти
В если отпустят, повесить поголовно тех, кто отпустил.
29.04.2022 21:42 Відповісти
Прокуратура у нас традиційно зрадниками на рівні голів ОТГ займається.
Оце рівень!
А де Деркач-молодший, якому папаня передав у спадщину Сумську область?

Він вже затриманий?
Чи в інтерполі на нього запит є?
Чи запит на екстрадицію з іншої країни зроблено?
Альо, Бєнєдіктова! Де Деркач?
29.04.2022 21:44 Відповісти
Олександр Ген.
29.04.2022 22:02 Відповісти
отпустиь немедленно.есть мысли у ребят...
29.04.2022 22:10 Відповісти
парни ждут....
29.04.2022 22:12 Відповісти
Не удивлюсь, если он не один такой окажется. Во многие приграничные города и общины кацапы зашли как к себе домой в первые дни. Сражались и гибли пацаны добровольцы с коктейлями молотова и охотничьими ружьями против танков. Сумской мэр чета грустный какой то ходит ))
29.04.2022 23:49 Відповісти
А чему удивляться, если зелёная власть после избрания первым деломназначила специального представителя для «ментального сближения» с кацапами.
И не кого-нибудь, а алкаша сивуху!
30.04.2022 06:57 Відповісти
 
 