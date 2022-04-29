Планував "здати" місто окупантам: Голову ОТГ на Сумщині підозрюють у держзраді
Голову Середино-Будської територіальної громади на Сумщині затримано за підозрою у державній зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.
"Голова теротиріальної громади надавав державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності. Зокрема передавав інформацію представникам Федеральної служби безпеки про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння. Під час окупації посадовець планував "здати" місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску", - йдеться в повідомленні.
29 квітня 2022 року голову громади було затримано.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Оце рівень!
А де Деркач-молодший, якому папаня передав у спадщину Сумську область?
Він вже затриманий?
Чи в інтерполі на нього запит є?
Чи запит на екстрадицію з іншої країни зроблено?
Альо, Бєнєдіктова! Де Деркач?
И не кого-нибудь, а алкаша сивуху!