Можливих корегувальників вогню по столичному будинку затримано, - Єнін

Затримано можливих корегувальників вогню російськи окупантів у Києві.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально вчора після вибухів, які відбулися на території Шевченківського району Києва, правоохоронцями, зокрема силами Нацполіції, було затримано щонайменше двох підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет на території Шевченківського району, а також їхнє подальше пересилання на російські мобільні термінали", - розповів він.

За його словами, затримані особи були підписані на проросійські ресурси, а також на специфічні групи в Telegram.

Також читайте: Відвідувати цвинтарі в Києві не можна, бо там знаходять міни, - КМДА