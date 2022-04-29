УКР
Можливих корегувальників вогню по столичному будинку затримано, - Єнін

Затримано можливих корегувальників вогню російськи окупантів у Києві.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально вчора після вибухів, які відбулися на території Шевченківського району Києва, правоохоронцями, зокрема силами Нацполіції, було затримано щонайменше двох підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет на території Шевченківського району, а також їхнє подальше пересилання на російські мобільні термінали", - розповів він.

За його словами, затримані особи були підписані на проросійські ресурси, а також на специфічні групи в Telegram.

Також читайте: Відвідувати цвинтарі в Києві не можна, бо там знаходять міни, - КМДА

затримання (4364) Київ (20038) обстріл (30425) Єнін Євген (348)
+54
29.04.2022 21:40 Відповісти
+35
Більше за все я ненавиджу роzzіян за те, що наші діти тепер знають, що таке війна! Щоб ви виродки відчули, саме те, що відчуваємо ми, українці.
29.04.2022 21:50 Відповісти
+27
сколько ж этих продажных тварей вокруг....
29.04.2022 21:43 Відповісти
29.04.2022 21:50 Відповісти
Бедное дитя, как больно на это смотреть. Будь проклят путин, со своей рассеей!
29.04.2022 23:42 Відповісти
Так би завжди працювали і не тільки в Києві.
29.04.2022 21:40 Відповісти
чего працювали? а до ракетного обстрела нельзя было их вычислить? толку от этого
30.04.2022 04:15 Відповісти
Закиньте iх з гелiкоптера в горло вулкана це короткий шлях до кабздона.
29.04.2022 21:42 Відповісти
сколько ж этих продажных тварей вокруг....
Быдло. Стояли на базаре, чтобы купить диплом. Очень дешевая водка и спирт "Роял". Сериалы про быдло и бандитов. Обилие отупляющей рекламы.
Это сделали избиратели кучмы дважды.
29.04.2022 21:51 Відповісти
Півник. Ніхто не забув як цей непотріб добровольців оркам віддавав.
29.04.2022 21:43 Відповісти
Що ти мав на увазі?
29.04.2022 21:47 Відповісти
Незрозуміло написано?
29.04.2022 22:18 Відповісти
этот Енин походу петушарий
30.04.2022 04:18 Відповісти
na stolbah veshatj - shtob vse videli
29.04.2022 21:43 Відповісти
а почему "можливих"? а почки у них для чего?
29.04.2022 21:43 Відповісти
Зрозуміло, що мало б прилетіти в інше місце, накажуть за неправильну корректировку.
29.04.2022 22:30 Відповісти
Какая нахер корректировка у залпа ракет ? Там тупо вводятся координаты и схемы подлета и все, после старта уже ничего не поменяешь. Могли чисто фиксировать факт прилета.
29.04.2022 23:56 Відповісти
І ось така падаль спокійнісінько собі ходить до одного з вами магазину, їздить з вами в одному транспорті, живе поряд з вами на сусідній вулиці, а потім наводить на ваші будинки ворожу арту. І при цьому у них в кишенях паспорти із тризубами. Суки... Гірше ворогів можуть бути лише вітчизняні гниди.
показати весь коментар
29.04.2022 21:45 Відповісти
29.04.2022 21:55 Відповісти
У меня соседи гагаузы. Нормально общаемся, хотя они 100% ватники, сегодня притихшие. НО, если к нам придут орки, они меня сдадут, как бандеровку.
29.04.2022 21:56 Відповісти
А вы маскируйтесь, знаю сложно, но нам нужно сохранить Украину на случай проигрыша.
29.04.2022 22:09 Відповісти
Или они нас или мы их ‼️Не мы пришли убивать насиловать и грабить ,уничтожать все не ими построенное
29.04.2022 22:22 Відповісти
Вгостіть тих гагаузів "смачненьким".
29.04.2022 22:38 Відповісти
отправь их в Мариуполь там сейчас ихние кумиры насаждают свою клоаку
30.04.2022 04:21 Відповісти
Ворог виявляється дуже просто - мова (не володіє українською принципово), віра (сектант РПЦ), армія (служив в СА або вихований ватними батьками і "косить" від служби в ЗСУ). Робота з цією категорією потенційних зрадників необхідна.
29.04.2022 22:27 Відповісти
Расстрелять нах.
29.04.2022 21:46 Відповісти
Краще повісити... на бірозах і нехай висять, допоки не засмердяться.
29.04.2022 21:51 Відповісти
сбу відпускає таких корегувальників навіть без адмінпокапання
29.04.2022 22:11 Відповісти
Та невже? А стаття передбачає до 8-и років.
29.04.2022 23:01 Відповісти
хоть один приговор где?
30.04.2022 04:58 Відповісти
Народ, что за херню я прочитал? Кто из вас не делал снимков, и у кого нет знакомых в раше? С каких пор это считается "корректировкой"??? Доходит жо абсурда - знакомый купил букет цветов, не смог лично передать, отправил координаты с описанием, где положил - СБУ поймала и пол дня допрашивала!!!!
29.04.2022 21:51 Відповісти
У мене немає знайомих в *********, да і у тих в кого були то вони відмовились від них, а якщо після всього того , що ***** вчинив з Україною хтомь продовжує толерувати *****баду і кацапам то це зрадник прямий або прихований іншого не дано
29.04.2022 21:56 Відповісти
Якась херня, шановний.
У мене були знайомі в лаптєстані, і до 2014 ми навіть більш-менш нормально спілкувалися. Але після 2014 вони офашистіли настільки, що спілкуваться з таким можна було лише якщо сам такий.
Є в мене і родичка в пітєрі, двоюрідна тітка дружини чи щось таке. Так вона 25го написала дружині знаєте що? "Ну, ви же бамбілі восємь лєт даунбасян, тєпєрь палучайтє". Ви сильно наспілкуєтеся з такими?
Не треба думати що СБУ тупі. Ні, тупі як раз орки, як показує практика знову, і знову, і нову, і знову. Як правило, розумні не топлять за узкій мір, а топлять як раз тупі нікчеми, які нічого в житті не досягли, і як булгаковський шаріков, мріють "всьо взять і падєліть". Якщо вже в новинах таку інформацію виклали, значить там були не просто фоточки дому... а мабудь, до купи, багато ненависті до українців в поцмережах, призиви ввєсті вайска, або щось в такому дусі.
29.04.2022 22:05 Відповісти
Аналогічно в підєрі двоюрідний брат дружини-кацапський підкаблучник.
29.04.2022 22:43 Відповісти
не коси под дурака кацапский кондом - у нас нет знакомых в твоей рашке..
30.04.2022 04:59 Відповісти
МАРОДЕРІВ І ЦИХ БИДЛЯКІВ ЯК БИ ПО ВОЄННОМУ ЧАСУ І СТАНУ РОЗСТРІЛЮВАЛИ ТО ТАКОГО НЕ БУЛО Б
29.04.2022 21:52 Відповісти
Після цієї війни не повинно залишитись жодного зрадника, колаборанта , посіпаки толерувачів кацапа або ********* ...
розпеченим залізом треба випалювати цих гнид на всіх рівнях бо війна нескінчится ніколи
29.04.2022 21:52 Відповісти
В ОП ЗРАДНИКИ и гниды не лучше ! Гетманцев помощник Деркачева подследственного в СШ
29.04.2022 22:26 Відповісти
бред - на выборах тупые ватники опять выберут предателей
30.04.2022 05:00 Відповісти
И в чем цимес этой корректировки? Сказать ой не туда. А следующая ракета машет крыльями и ждет, что б таки туда? Наводчики, которые говоря от давайте сюда, это понятно. Их давить надо, это работа СБУ. А тут что? Запостили раньше всех, собрали лайки? Ну это ж не мгновенная арт корректировка.
29.04.2022 21:58 Відповісти
Смысл в том что на месте работают ДСНС и полиция и туда может прилететь. Такая корректировка.
29.04.2022 22:10 Відповісти
викликати батьків до директора школи
29.04.2022 22:09 Відповісти
Предусмотрена уголовная ответственность.
29.04.2022 22:11 Відповісти
на практиці відпускають: то священник, то підліток, то жіночка... жодного не посадили
29.04.2022 22:19 Відповісти
То ціль в орків була - незаселений новострой?
Не корпуса "Артема"?
Бо виходить, що ймовірні корегувальники чомусь чекали результатів обстрілу біля незаселеного будинку, а не біля "Артема". Ні?
29.04.2022 22:16 Відповісти
корегувальник повідомив результати удару шоп наступним поцілити
29.04.2022 22:21 Відповісти
Цель была послать открыточку Гуттеришу. Показать, на каком большом и толстом они ООН вертели. Завод просто был уже проработан как одна из целей.
показати весь коментар
не гоните беса стреляли то не одной ракетой
30.04.2022 05:02 Відповісти
Само я пишаюся тим, що наша армія, поліція, нацгвардія та інші силові структури поводять себе як істинні воїни - не гвалтують, не катують, не вбивають цивільно одягнених полонених та затриманих, читаю коменти та волоси дибки - призумпцію невинності ніхто ще не відміняв, і якщо ми почнемо вішати усіх хто косо подивився в бік блок поста, чи на нього вказали пальцем сусіди - ми повернемося до того совка, який нам чуж та станемо як вони - орками
29.04.2022 23:01 Відповісти
Це ще одне свідчення того , що діяльність московської "церкви" в Україні потрібно припиняти негайно . Ці падонки по вуха в крові людей .
29.04.2022 23:06 Відповісти
Давити гнид безжально!!!
29.04.2022 23:12 Відповісти
кто их будет давить ? ты на диване? сначала власть нормальную украинскую выбери а потом давить призывай
30.04.2022 05:03 Відповісти
Целились как раз в "Артем". Но опять по старым данным, игнорируя новую многоэтажку по курсу ракеты. Корректировщик ленивец эти сведения тоже должен был передавать. Теперь "Артем" остался в действующем состоянии, а дорогущая ракета, которых уже и так мало осталось, потрачено впустую (жизнь журналистки "вражеской" радиостанции там, понятно, никого не волнует). Корректировщику ещё повезло, что его аррестовала полиция перед тем как за потерянную ракету зарезал бы кто-то из российских ДРГ.
30.04.2022 00:16 Відповісти
Это старые ракеты, у них низкая точность, плюс минус метров 30.
30.04.2022 00:27 Відповісти
Плюсмінус 30 метрів - такої точності немає в жодної кацапської ракети, і вже ніколи не буде.
30.04.2022 09:30 Відповісти
кто остался в действующем состоянии? ты что тормоз? цеха полностью разрушены
30.04.2022 05:04 Відповісти
Про яких коригувальників взагалі мова? Не існує ніяких коригувальників при застосуванні керованих ракет.
30.04.2022 09:31 Відповісти
Ну що, мабуть зе-шобла вже протирає руки та радіє від того, що після того як вони так вдало героїзували свого "найвеличнішого" їм вдалося зомбувати українців.
Просто згадайте реакцію суспільства на брехню *********** про звинувачення "злочинців" з купою "доказів" по справі Шеремета і порівняйте з дописами під новиною
"Возможные корректировщики огня по столичному дому задержаны", про яку нам повідомляє заступник головного мусорка країни (а про якість його заступників ми вже знаєм на прикладі Гогілашвілі).
А по факту люди затримані лише за те що "были подписаны на пророссийские ресурсы, а также на специфические группы в Telegram."

От так вдало в Україні відбудовується Раша 2.0.

А якщо замислитись про масові загибелі справжніх патріотів - АТОвців та майданівців, яких так ненавидить ЗЕ, про всесвітню героїзацію янелоха, що тепер зветься Яневтік, про відсутність критики, неможливість протестів під час війни, про безкарність за колишні злочини та проступки, яка породжує вседозволеність, на кшталт відімкнення від етеру опозиційних телевізійних каналів, про неможливість зміни влади під час війни... ну і т. ін., то мабуть можна здогадатись, що викуноючи роль героїчного керманича (не забувайте, що ЗЕ - актор), бубочка зовсім не зацікавлений в закінченні війни.

Віват великому ЗЕ !!!
30.04.2022 14:27 Відповісти
 
 