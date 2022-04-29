Можливих корегувальників вогню по столичному будинку затримано, - Єнін
Затримано можливих корегувальників вогню російськи окупантів у Києві.
Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Буквально вчора після вибухів, які відбулися на території Шевченківського району Києва, правоохоронцями, зокрема силами Нацполіції, було затримано щонайменше двох підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет на території Шевченківського району, а також їхнє подальше пересилання на російські мобільні термінали", - розповів він.
За його словами, затримані особи були підписані на проросійські ресурси, а також на специфічні групи в Telegram.
Это сделали избиратели кучмы дважды.
У мене були знайомі в лаптєстані, і до 2014 ми навіть більш-менш нормально спілкувалися. Але після 2014 вони офашистіли настільки, що спілкуваться з таким можна було лише якщо сам такий.
Є в мене і родичка в пітєрі, двоюрідна тітка дружини чи щось таке. Так вона 25го написала дружині знаєте що? "Ну, ви же бамбілі восємь лєт даунбасян, тєпєрь палучайтє". Ви сильно наспілкуєтеся з такими?
Не треба думати що СБУ тупі. Ні, тупі як раз орки, як показує практика знову, і знову, і нову, і знову. Як правило, розумні не топлять за узкій мір, а топлять як раз тупі нікчеми, які нічого в житті не досягли, і як булгаковський шаріков, мріють "всьо взять і падєліть". Якщо вже в новинах таку інформацію виклали, значить там були не просто фоточки дому... а мабудь, до купи, багато ненависті до українців в поцмережах, призиви ввєсті вайска, або щось в такому дусі.
розпеченим залізом треба випалювати цих гнид на всіх рівнях бо війна нескінчится ніколи
Не корпуса "Артема"?
Бо виходить, що ймовірні корегувальники чомусь чекали результатів обстрілу біля незаселеного будинку, а не біля "Артема". Ні?
Просто згадайте реакцію суспільства на брехню *********** про звинувачення "злочинців" з купою "доказів" по справі Шеремета і порівняйте з дописами під новиною
"Возможные корректировщики огня по столичному дому задержаны", про яку нам повідомляє заступник головного мусорка країни (а про якість його заступників ми вже знаєм на прикладі Гогілашвілі).
А по факту люди затримані лише за те що "были подписаны на пророссийские ресурсы, а также на специфические группы в Telegram."
От так вдало в Україні відбудовується Раша 2.0.
А якщо замислитись про масові загибелі справжніх патріотів - АТОвців та майданівців, яких так ненавидить ЗЕ, про всесвітню героїзацію янелоха, що тепер зветься Яневтік, про відсутність критики, неможливість протестів під час війни, про безкарність за колишні злочини та проступки, яка породжує вседозволеність, на кшталт відімкнення від етеру опозиційних телевізійних каналів, про неможливість зміни влади під час війни... ну і т. ін., то мабуть можна здогадатись, що викуноючи роль героїчного керманича (не забувайте, що ЗЕ - актор), бубочка зовсім не зацікавлений в закінченні війни.
Віват великому ЗЕ !!!