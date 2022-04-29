Возможные корректировщики огня по столичному дому задержаны, - Енин

Задержаны возможные корректировщики огня российских оккупантов в Киеве.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Буквально вчера после взрывов, произошедших на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в том числе силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере двое подозрительных лиц, осуществлявших фотосъемку результатов разрыва ракет на территории Шевченковского района, а также их последующая пересылка на российские мобильные терминалы", - рассказал он.

По его словам, задержанные лица были подписаны на пророссийские ресурсы, а также на специфические группы в Telegram.

