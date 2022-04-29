Возможные корректировщики огня по столичному дому задержаны, - Енин
Задержаны возможные корректировщики огня российских оккупантов в Киеве.
Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
"Буквально вчера после взрывов, произошедших на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в том числе силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере двое подозрительных лиц, осуществлявших фотосъемку результатов разрыва ракет на территории Шевченковского района, а также их последующая пересылка на российские мобильные терминалы", - рассказал он.
По его словам, задержанные лица были подписаны на пророссийские ресурсы, а также на специфические группы в Telegram.
аспм мпри
29.04.2022 21:40
Димитрий CrimeaBandera
29.04.2022 21:50
Вася Шевченко #371210
29.04.2022 21:43
Это сделали избиратели кучмы дважды.
У мене були знайомі в лаптєстані, і до 2014 ми навіть більш-менш нормально спілкувалися. Але після 2014 вони офашистіли настільки, що спілкуваться з таким можна було лише якщо сам такий.
Є в мене і родичка в пітєрі, двоюрідна тітка дружини чи щось таке. Так вона 25го написала дружині знаєте що? "Ну, ви же бамбілі восємь лєт даунбасян, тєпєрь палучайтє". Ви сильно наспілкуєтеся з такими?
Не треба думати що СБУ тупі. Ні, тупі як раз орки, як показує практика знову, і знову, і нову, і знову. Як правило, розумні не топлять за узкій мір, а топлять як раз тупі нікчеми, які нічого в житті не досягли, і як булгаковський шаріков, мріють "всьо взять і падєліть". Якщо вже в новинах таку інформацію виклали, значить там були не просто фоточки дому... а мабудь, до купи, багато ненависті до українців в поцмережах, призиви ввєсті вайска, або щось в такому дусі.
розпеченим залізом треба випалювати цих гнид на всіх рівнях бо війна нескінчится ніколи
Не корпуса "Артема"?
Бо виходить, що ймовірні корегувальники чомусь чекали результатів обстрілу біля незаселеного будинку, а не біля "Артема". Ні?
Просто згадайте реакцію суспільства на брехню *********** про звинувачення "злочинців" з купою "доказів" по справі Шеремета і порівняйте з дописами під новиною
"Возможные корректировщики огня по столичному дому задержаны", про яку нам повідомляє заступник головного мусорка країни (а про якість його заступників ми вже знаєм на прикладі Гогілашвілі).
А по факту люди затримані лише за те що "были подписаны на пророссийские ресурсы, а также на специфические группы в Telegram."
От так вдало в Україні відбудовується Раша 2.0.
А якщо замислитись про масові загибелі справжніх патріотів - АТОвців та майданівців, яких так ненавидить ЗЕ, про всесвітню героїзацію янелоха, що тепер зветься Яневтік, про відсутність критики, неможливість протестів під час війни, про безкарність за колишні злочини та проступки, яка породжує вседозволеність, на кшталт відімкнення від етеру опозиційних телевізійних каналів, про неможливість зміни влади під час війни... ну і т. ін., то мабуть можна здогадатись, що викуноючи роль героїчного керманича (не забувайте, що ЗЕ - актор), бубочка зовсім не зацікавлений в закінченні війни.
Віват великому ЗЕ !!!