Розробляються плани під різні варіанти тривалості війни, - Арахамія

арахамія

В Україні розробляють плани адаптації під різні варіанти тривалості війни.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, всі ми українці хочемо перемогти найближчим часом, і не хочемо зараз, навіть думати про тривалий сценарій, який роками може тривати. На жаль, світовий досвід показує, що мало було війн, які закінчувалися за декілька тижнів чи місяців", - зазначив він.

За словами Арахамії, Україна має враховувати всі часові варіанти закінчення війни та адаптувати діяльність з урахуванням різних сценаріїв.

"Інститут стратегічних досліджень зараз працює над розробкою всіх сценаріїв щодо тривалості війни, і готуються відповідні плани їх адаптації під різні сценарії. Тобто, ми маємо враховувати ті ризики, і ті сценарії, які можуть бути. І все ж, ми віримо в перемогу ЗСУ, і зможемо вигнати ворога протягом найближчого часу", - підсумував він.

+47
Еще один клоун выполз! Отвратительный персонаж. Про войну что-то кукарекает еще... Не ты ли собака отказался увеличивать расходы на армию в Раде? Почему вообще этим предателям позволяют рот открывать?
29.04.2022 23:17 Відповісти
+43
а яке відношення до цього має людина, що не займає жодної державної посади?
зебанда продовжує гратись у тіньовий уряд
29.04.2022 23:16 Відповісти
+30
Розроблятор хренов
29.04.2022 23:16 Відповісти
Подземная фазенда с планом как вариант.
29.04.2022 23:13 Відповісти
шкура
29.04.2022 23:16 Відповісти
спалился лицензионный верховный..
29.04.2022 23:16 Відповісти
Нормальні такі плани, затягнувся... і усе норма!
29.04.2022 23:16 Відповісти
главный кальянононосец...
29.04.2022 23:19 Відповісти
а яке відношення до цього має людина, що не займає жодної державної посади?
зебанда продовжує гратись у тіньовий уряд
29.04.2022 23:16 Відповісти
"Ми, українці..." - це говорить абхаз, який свою малу батьківщину віддав кацапам.
29.04.2022 23:26 Відповісти
Этот типа теневой уряд, сидит в Музейном переулк, там где Беня имеет помещене, и этот аражопия там же постоянно ошивается.
30.04.2022 07:41 Відповісти
Розроблятор хренов
29.04.2022 23:16 Відповісти
29.04.2022 23:17 Відповісти
У людей може виникнути враження, що найбільш дієвим підрозділом у нас на війні є ОПа і їх холуї "слуги".
29.04.2022 23:45 Відповісти
если этот слез с дерева, то не трудно догадаться, щас понесётся "надо начинать думать про декрет о мире"
29.04.2022 23:18 Відповісти
Постійний інформаційний шум. Кожне зебілне ніщо вважає своїм обов'язком щось вякнути.
29.04.2022 23:20 Відповісти
29.04.2022 23:21 Відповісти
Добре придумала Оксана.Таким чином можуть обиратись тільки слуги народа і новиє ліца.
Це уже було в дев'ятнадцятому році Досить дурити людей і вибирати до влади бездарів.
29.04.2022 23:20 Відповісти
"Слуги" разом із доважком з "Голосу" внесли законопроєкт, який усім спершу дуже сподобається. Бо в ньому йдеться про заборону всім, хто БУЛИ членами антиукраїнських партій, балотуватися до органів влади.
При тому, не зазначається про аналіз - чи саме на той час партія вже мала антиукраїнську позицію та вела відповідну діяльність, чи ні.
Ті, хто не особливо думають, почали задоволено потирати руки - мовляв, тепер медведчуківські й регіоналівські не пройдуть у наступну Раду.
То я вас дуже розчарую. Усі вони зможуть балотуватися.
29.04.2022 23:54 Відповісти
еще полночь не пробило, а Цензор уже чертей начал в ленту новостей выпускать.
29.04.2022 23:23 Відповісти
Халамидия (арахамия) , после войны должен ответить на много вопросов.
Страну нужно лечить от болячки.
29.04.2022 23:23 Відповісти
Абізяка сценарист виліз, тьфу, пля !
29.04.2022 23:24 Відповісти
три года в Раде катались на самокатах, и вот результат
29.04.2022 23:25 Відповісти
Співачка у Шнура якось ну дуже не двозначно заспівала про орків...
https://www.youtube.com/watch?v=OVGRZXw6WWY
29.04.2022 23:26 Відповісти
29.04.2022 23:27 Відповісти
Долго ещё во власти будут шастать беженцы из других стран типа Найема и АРАХАМИИ ?

ШО УКРАИНЦЕВ НЕ НАШЛОСЬ РЕШАТЬ СУДЬБУ СВОЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ УКРАИНЫ?
29.04.2022 23:28 Відповісти
Все вопросы к зе. Этого абхаза никто не выбирал.
показати весь коментар
30.04.2022 09:17 Відповісти
Так просто ж перестать стрелять ! И само собой - хватит зарабатывать на войне ! И как итог - А какая разница ?!
29.04.2022 23:28 Відповісти
Це не клоун, це прохвост. Енергійна, але підла душонка. В цьому весь Агрохімія, хоче прощитати, де він з іншими прохвостами може вигідно заробити на лохах. Бо для таких маркитантів, яким і являється агрохімія, чим довше триває війна тим більше можна заробити. Правда, і для них небо не в алмазах- Вікторія Нуланд щойно попросила прохвостів розслабитись-красти не дадуть. Всі фізіономії несунів їм відомі. Агрохімія-розслабся
29.04.2022 23:29 Відповісти
Глава фракції слуг-дилетантів - іди за кацапським кораблем...
29.04.2022 23:29 Відповісти
Ця війна надовго і всі хто пропагують/ рекламують швидку перемогу- зрадники,маніпулятори і просто шкідливі ідіоти! І не лише психологічно всім треба адаптувати себе до цього, але і владі треба перестати бути сраними популістами і Терміново переводити країну економічно на воєнні рейки! А не відосики про 'щаз всьо відбудуємо' записувати! Щаз може бути лише робочі місця створені державою для виробництва всього і вся для перемоги і щоденних потреб, а не вічне сидіння на горбу волонтерів і виклянчування товарів/ грошей у світу!
29.04.2022 23:29 Відповісти
Чому ця мавпа досі не на нарах?! Чи всі вже забули як ця падлюка торгувала на крові перед війною.
29.04.2022 23:31 Відповісти
Цю погань треба посадити разом з його хазяіном бородатою бабушкою.
29.04.2022 23:32 Відповісти
цЕ хто виліз
А, якась ахламідія

Тьху
29.04.2022 23:34 Відповісти
Може варто запустити законопроект про не допуск до державних посад тих, яких фінансували підсанкційні олігархи (Беня, Фірташ і інші). Ці гроші відповідно "брудні" і підлягають конфіскації.
Тоді прийдеться посадити Зеленського і частину шапіто-95, бо на кого тільки вони не працювали)
Зате очистим владу!
29.04.2022 23:39 Відповісти
Арахамія ще й військовий тріпло стратєг! Цікаво він все так знає, а що з того уміє робити?
29.04.2022 23:42 Відповісти
Ето тот Арахамия который пару месяцев назад зуб давал что войны не будет?
29.04.2022 23:45 Відповісти
Ох ты ё...Какие люди. Заслуженный диджей выполз речь толкнуть. А где коля-каклета шарится кстати? Всё на курортах? Всё о народе думает?
29.04.2022 23:47 Відповісти
нє-нє, коля пісталєта освоює)
30.04.2022 08:07 Відповісти
Цензор, закінчуйте цитувати зелених мапетів, бо вже укачує...
Ось Вам краща цитата:

Лідер придністровських сепаратистів Вадим Красносельський висловив занепокоєння щодо терористичних атак по важливих об'єктах ПМР, коріння яких «ведуть до України».

Пагана режисура, тупа реалізація, ще тупішій інформаційний супровід цієї інформаційно-психологічної операції аж зашкалює.

Це шоу розраховано хіба що на ватників та рашистів.

Мені в цьому плані сподобалася фраза, яку видав з цього приводу главком Залужний. Він наголосив: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».
29.04.2022 23:49 Відповісти
Для чого чекати, хіба громадянам не потрібні перемоги?
30.04.2022 08:53 Відповісти
.
29.04.2022 23:50 Відповісти
А Арахамія також залучений в розробці?
29.04.2022 23:51 Відповісти
арахамия пишется с маленькой буквы. Это болезнь.
30.04.2022 00:55 Відповісти
Мені здається ,що планом єдиним- послати скотиняк зелених подалі .
29.04.2022 23:57 Відповісти
Агрохімія у вояки подався на перемовинахвже кайфу вже немає
30.04.2022 00:01 Відповісти
Які ви плани в Опі курите, вже українцям зрозуміло.У мабуть вже більшості нас є бажання натовкти тобі бидлане арахамія пику. Ну в крайньому випадку щоб ти, довбню, краще не попадався на очі.
30.04.2022 00:02 Відповісти
Зникни назавжди потвора
30.04.2022 00:16 Відповісти
Тероборону розброюють коли ще війна йде - це нездорове явище..
30.04.2022 00:24 Відповісти
«В Україні розробляють плани адаптації під різні варіанти тривалості війни». Розумні люди так не формулюють свої думки.
30.04.2022 00:54 Відповісти
на фронт поїхало 18 нових повнопривідних пікапів

30.04.2022 03:44 Відповісти
есть две неприятнейших рожи - люська-проститут, агент всех разведков и контрразведков, прошедший и Саласпилс и Майданек, войны всего мира, и ишачелло, любитель китая и всего китайского, т.е. приверженец человеконенавистнической коммунистической идеологии и любимец горного ишачка трахамония... и вот их обоиях так усиленно навязывают украинскому обществу, что хлчешь или не хочешь, но понимаешь - весь офис пердизента пропитан вражеской агентурой... за что быканов бабло получает?
30.04.2022 05:09 Відповісти
ну ты такой странный а баканова кто назначил?
30.04.2022 06:03 Відповісти
Фу, гидота...
30.04.2022 07:35 Відповісти
О каких "стратегических планах" и "сценариях" могут говорить люди, которые 2,5 года в упор не видели соседа, собирающегося тебя уничтожить?
О каких "стратегических планах" и "сценариях" могут говорить люди, которые сейчас принимают законы прямо вредящие военной экономике Украины?
О каких "стратегических планах" и "сценариях" можно говорить, когда на своих местах осталось вся бестолковая и коррупционная шобла назначенцев и лизоблюдов, которую взращивал Зеленский все годы своего президенства?
30.04.2022 08:16 Відповісти
Так зеленський три роки розповідав що в них е много планів закінчення війни і план а і б і т.д.
30.04.2022 08:16 Відповісти
Хламідія,****** в ВР і працюй.Нахуй розробляти плани на рахунок війни,ЗСУ без таких долбойобів розберуться.А ви депутати ******** за два місяці війни даже не подали позовів у всі міжнародні суди і трибунали,щоб признали *****-фюрера убивцею і геноцидом Українськог народу.А тільки ********* Байден обізвав ***** убивцею,Джонсон.Але з (рф) воює Україна а міжгародних судах говорять,що від України до цих пір не має ні одного звернення на цей рахунок. Вас вже пора автоматними чергами відстрілювати від корита,на пару зі Стефанчуком.
30.04.2022 08:16 Відповісти
долб...
30.04.2022 08:38 Відповісти
Уберите этого клоуна арахамию из новостных лент.
30.04.2022 08:51 Відповісти
Та вже у вас були плани - А і Б і В.
Балаболки наголені.
30.04.2022 08:53 Відповісти
ара хам чмо вонючее
30.04.2022 09:29 Відповісти
Нагоніть цього наркешу до абхазії, хай спочатку там наведе порядки, а потім приїде навчати Україну. Українці, кого ви навибирали, щоб під час війни вами керували сепари із Абхазії - мамамія, сепари із Донецька татарови, єлдаки, демченки, сухови,портнови? Вони багато допомогли армії, державі? Вони брали до рук зброю і йшли в окопи? Не знищили ще закон про захист української мови? Не донищили шахти, коли закупали вугілля у засрашки і електроенергію у Білорусі? Коротка пам'ять? А зараз вони "спасають" Україну, чи все-таки засрашку від ганебної поразки?
30.04.2022 09:44 Відповісти
 
 