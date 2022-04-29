Розробляються плани під різні варіанти тривалості війни, - Арахамія
В Україні розробляють плани адаптації під різні варіанти тривалості війни.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, всі ми українці хочемо перемогти найближчим часом, і не хочемо зараз, навіть думати про тривалий сценарій, який роками може тривати. На жаль, світовий досвід показує, що мало було війн, які закінчувалися за декілька тижнів чи місяців", - зазначив він.
За словами Арахамії, Україна має враховувати всі часові варіанти закінчення війни та адаптувати діяльність з урахуванням різних сценаріїв.
"Інститут стратегічних досліджень зараз працює над розробкою всіх сценаріїв щодо тривалості війни, і готуються відповідні плани їх адаптації під різні сценарії. Тобто, ми маємо враховувати ті ризики, і ті сценарії, які можуть бути. І все ж, ми віримо в перемогу ЗСУ, і зможемо вигнати ворога протягом найближчого часу", - підсумував він.
зебанда продовжує гратись у тіньовий уряд
холуї"слуги".
Це уже було в дев'ятнадцятому році Досить дурити людей і вибирати до влади бездарів.
При тому, не зазначається про аналіз - чи саме на той час партія вже мала антиукраїнську позицію та вела відповідну діяльність, чи ні.
Ті, хто не особливо думають, почали задоволено потирати руки - мовляв, тепер медведчуківські й регіоналівські не пройдуть у наступну Раду.
То я вас дуже розчарую. Усі вони зможуть балотуватися.
Страну нужно лечить от болячки.
https://www.youtube.com/watch?v=OVGRZXw6WWY
ШО УКРАИНЦЕВ НЕ НАШЛОСЬ РЕШАТЬ СУДЬБУ СВОЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ УКРАИНЫ?
А, якась ахламідія
Тьху
Тоді прийдеться посадити Зеленського і частину шапіто-95, бо на кого тільки вони не працювали)
Зате очистим владу!
тріплостратєг! Цікаво він все так знає, а що з того уміє робити?
Ось Вам краща цитата:
Лідер придністровських сепаратистів Вадим Красносельський висловив занепокоєння щодо терористичних атак по важливих об'єктах ПМР, коріння яких «ведуть до України».
Пагана режисура, тупа реалізація, ще тупішій інформаційний супровід цієї інформаційно-психологічної операції аж зашкалює.
Це шоу розраховано хіба що на ватників та рашистів.
Мені в цьому плані сподобалася фраза, яку видав з цього приводу главком Залужний. Він наголосив: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».
О каких "стратегических планах" и "сценариях" могут говорить люди, которые сейчас принимают законы прямо вредящие военной экономике Украины?
О каких "стратегических планах" и "сценариях" можно говорить, когда на своих местах осталось вся бестолковая и коррупционная шобла назначенцев и лизоблюдов, которую взращивал Зеленский все годы своего президенства?
Балаболки наголені.