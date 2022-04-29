Розробляються плани під різні варіанти тривалості війни, - Арахамія

В Україні розробляють плани адаптації під різні варіанти тривалості війни.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, всі ми українці хочемо перемогти найближчим часом, і не хочемо зараз, навіть думати про тривалий сценарій, який роками може тривати. На жаль, світовий досвід показує, що мало було війн, які закінчувалися за декілька тижнів чи місяців", - зазначив він.

За словами Арахамії, Україна має враховувати всі часові варіанти закінчення війни та адаптувати діяльність з урахуванням різних сценаріїв.

"Інститут стратегічних досліджень зараз працює над розробкою всіх сценаріїв щодо тривалості війни, і готуються відповідні плани їх адаптації під різні сценарії. Тобто, ми маємо враховувати ті ризики, і ті сценарії, які можуть бути. І все ж, ми віримо в перемогу ЗСУ, і зможемо вигнати ворога протягом найближчого часу", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брати полонених стало набагато важче, маємо проблеми з поповненням обмінного фонду, - Арахамія