3 583 11
Росію в Раді з прав людини ООН замінить Чехія, - AP
На засіданні 10 травня Генасамблея ООН прийматиме рішення щодо країни, яка замінить росію у Раді з прав людини.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, місця в Раді розділені між регіональними групами, тому на заміну РФ має прийти східноєвропейська країна.
Речниця Асамблеї Пауліна Кубяк заявила, що Чехія є єдиним кандидатом на місце у провідному органі всесвітньої організації з прав людини, що складається з 47 членів і базується в Женеві.
Нагадаємо, право Росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинено 7 квітня, але після цього в РФ заявили, що це рішення вони прияняли самостійно.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.04.2022 07:53 Відповісти Посилання
+8 Владимир #467749
показати весь коментар30.04.2022 07:51 Відповісти Посилання
+8 Advokat Savchuk
показати весь коментар30.04.2022 07:53 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ksenia VB
показати весь коментар30.04.2022 07:50 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Владимир #467749
показати весь коментар30.04.2022 07:51 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Ivan Livliv
показати весь коментар30.04.2022 07:54 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Великая Исландия
показати весь коментар30.04.2022 08:42 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Владимир #467749
показати весь коментар30.04.2022 08:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вячеслав #508718
показати весь коментар30.04.2022 12:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Advokat Savchuk
показати весь коментар30.04.2022 07:53 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.04.2022 07:53 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
Kek Jager
показати весь коментар30.04.2022 07:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Саша Пончик
показати весь коментар30.04.2022 07:59 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
переигравший ботокс
показати весь коментар30.04.2022 08:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль