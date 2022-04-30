Росію в Раді з прав людини ООН замінить Чехія, - AP

На засіданні 10 травня Генасамблея ООН прийматиме рішення щодо країни, яка замінить росію у Раді з прав людини.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, місця в Раді розділені між регіональними групами, тому на заміну РФ має прийти східноєвропейська країна.

Речниця Асамблеї Пауліна Кубяк заявила, що Чехія є єдиним кандидатом на місце у провідному органі всесвітньої організації з прав людини, що складається з 47 членів і базується в Женеві.

Нагадаємо, право Росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинено 7 квітня, але після цього в РФ заявили, що це рішення вони прияняли самостійно.

