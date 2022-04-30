УКР
Росію в Раді з прав людини ООН замінить Чехія, - AP

На засіданні 10 травня Генасамблея ООН прийматиме рішення щодо країни, яка замінить росію у Раді з прав людини.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, місця в Раді розділені між регіональними групами, тому на заміну РФ має прийти східноєвропейська країна.

Речниця Асамблеї Пауліна Кубяк заявила, що Чехія є єдиним кандидатом на місце у провідному органі всесвітньої організації з прав людини, що складається з 47 членів і базується в Женеві.

Нагадаємо, право Росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинено 7 квітня, але після цього в РФ заявили, що це рішення вони прияняли самостійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не здамося, - генсек ООН Гутерріш написав листа українцям після відвідин Києва

ООН (3420) росія (67313) Чехія (1698) Правозахисний орган ООН (5)
+11
Повторюю-смердючих кацапських свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу взад за парєбрік в радной свінарнік.Нехай серуть та смердять срєді радних бєрьозок...
30.04.2022 07:53 Відповісти
+8
Китай...
30.04.2022 07:51 Відповісти
+8
Гідна заміна. Раха і права людини - несумісні категоріі, це як впіхнуть ***********. Раху могли капітально нагнути ще в чеченських війнах, но - у них свій шлях, контрольована демократія, боялись розвалу рахи.
30.04.2022 07:53 Відповісти
Хто замінить Росію на мапі світу?
30.04.2022 07:50 Відповісти
Не треба. Краще "нонейм".
30.04.2022 07:54 Відповісти
китай пусть идёт вслед МацКве...
30.04.2022 08:42 Відповісти
...в песту. ..
30.04.2022 08:45 Відповісти
великая снежная пустыня -там можна будет на санках кататься долго по прямой
30.04.2022 12:08 Відповісти
Перекатывание ваты (без привязки в данном случае, просто ваты). Лучше уже ничего не делать, чем такой позор. Просто там не только на зарплату люди сидят, раз не могут исключить из СовБеза Российскую Федерацию и передать там место Украине как правопреемнику СССР в связи с нацификацией России.
30.04.2022 07:54 Відповісти
Хрясь пинком по рылу касапской свинье.
30.04.2022 07:59 Відповісти
Хорошо хоть не Венгрия
30.04.2022 08:25 Відповісти
 
 