На Дніпропетровщині росіяни влучили ракетою у порожні склади, - ОВА. ФОТО

У Синельниковому районі, що на Дніпропетровщині вранці ворожих ударів зазнали порожні фермерські склади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас "приліт" у Синельниківському районі.Ракета влучила у фермерські склади. Ніхто не постраждав. Успішна операція орків з "денацифікації" двох пустих ангарів", - йдеться у повідомленні.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці армія РФ обстріляла два села на Дніпропетровщині, - голова облради Лукашук





