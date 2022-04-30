УКР
На Дніпропетровщині росіяни влучили ракетою у порожні склади, - ОВА. ФОТО

У Синельниковому районі, що на Дніпропетровщині вранці ворожих ударів зазнали порожні фермерські склади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас "приліт" у Синельниківському районі.Ракета влучила у фермерські склади. Ніхто не постраждав. Успішна операція орків з "денацифікації" двох пустих ангарів", - йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині росіяни влучили ракетою у порожні склади, - ОВА 01
На Дніпропетровщині росіяни влучили ракетою у порожні склади, - ОВА 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці армія РФ обстріляла два села на Дніпропетровщині, - голова облради Лукашук


На Дніпропетровщині росіяни влучили ракетою у порожні склади, - ОВА 03
На Дніпропетровщині росіяни влучили ракетою у порожні склади, - ОВА 04

ракети (4150) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4167)
+9
******...ДАЙТЕ Точніші Координати....КУРВА тільки он пишуть не надавайте інформацію...І тут на тобі--тиць пздиць.
Язик До Києва Доведе
30.04.2022 10:39 Відповісти
+6
От тільки що Маляр оприлюднила застереження про необхідність неоголошувати факти війни.
Це прерогатива ЗСУ.
Питання - а ОВА - це хто? Влада? кому підпорядкована?

Пані Маляр - скільки вже можна на офіційному рівні коригувати обстріли ворога?????????????

Навіщо викладати фото влучаннь??? Кого арештувати за це має СБУ?

P.S.
Якби ці всі "блогери від влади" не піарились - було б значно менше жертв мирного населення!
Як можна бути таким тупим (а може і не тупим - а підосланим), щоб показувати - ви "промазали", не влучили. Потрібно скоригувати ціль.
Та повідомте про знищення важливого інфраструктурного об'єкту і все.
30.04.2022 10:43 Відповісти
+5
З Такими ЯЗИКАМИ --і Ворога не треба
30.04.2022 10:41 Відповісти
******...ДАЙТЕ Точніші Координати....КУРВА тільки он пишуть не надавайте інформацію...І тут на тобі--тиць пздиць.
Язик До Києва Доведе
30.04.2022 10:39 Відповісти
З Такими ЯЗИКАМИ --і Ворога не треба
30.04.2022 10:41 Відповісти
По моим наблюдениям, сейчас только максимум процентов 20 из выпущенных ракет попадают в запланированную цель. Вот такие высокоточные у ********* ракеты.
30.04.2022 10:41 Відповісти
От тільки що Маляр оприлюднила застереження про необхідність неоголошувати факти війни.
Це прерогатива ЗСУ.
Питання - а ОВА - це хто? Влада? кому підпорядкована?

Пані Маляр - скільки вже можна на офіційному рівні коригувати обстріли ворога?????????????

Навіщо викладати фото влучаннь??? Кого арештувати за це має СБУ?

P.S.
Якби ці всі "блогери від влади" не піарились - було б значно менше жертв мирного населення!
Як можна бути таким тупим (а може і не тупим - а підосланим), щоб показувати - ви "промазали", не влучили. Потрібно скоригувати ціль.
Та повідомте про знищення важливого інфраструктурного об'єкту і все.
30.04.2022 10:43 Відповісти
Ви не розумієте!
Це не "порожні" склади, це був склад повітря...
30.04.2022 10:54 Відповісти
Нє, ну не підараси блть? Скільки разів казано, пишіть: склади роздовбані в хлам, відновленню не підлягають, величезні збитки. Натомість запрошують до нових обстрілів.
30.04.2022 11:17 Відповісти
Можливо, хтось у нас, хором, змовившись, писав запорєбриковчанам, що є склади, і шо там техніки ЗСУ напихано дофіга, можливо і фотки присилав, щоб пальнули по пустим теплицям, і тут такий наш оф. представник.....
Немає того, щоб при таких обстрілах створовати хибні цілі і вводити в оману ворога, так ще й допомогають.
А можна ж було, беремо , наприклад, склад від хімікатів поблизу села якогось, туди заїзджають вдень якісь небоєспроможні автомобілі ЗСУ, які виглядають на всі 100 %, фотографуємо,раз-другий раз, з видами села, гео-мітками, все як треба,техніку тихенько перетягуємо вночі електротягачами, а потім пересилаємо "тій стороні" , "сторона" перепровіряє, знаходить підтвердження, і накриває. Наші можуть і надалі це використовувати, казати, що наш Штірліц нас попередив, ми вивели техніку за 10 хвилин до обстрілу, або плакатися,, що дуже "багато" всього пропало
30.04.2022 11:44 Відповісти
Місцева владу трошки не розумна, нехай би писали, що збитки на 100500 лярдів, колись дійде черга до репарацій-контрибуцій, і щось місцевим прилетить грошима, чи не прилетить.Шкода то ж заподіяна ?
30.04.2022 11:49 Відповісти
шобле сказали, что там боеприпасы. Хорошие.. потом ждут утечку, фиксируют цепочку. Происходит прилёт. Кротов-предателей выявили. Изолировали или заземлили
30.04.2022 11:37 Відповісти
Нахіба інформувати що вони порожні???
Краще підкинути ящиків з стінгерів та джавелінів,а ще кусок пластику з написом байрактар
30.04.2022 13:10 Відповісти
 
 