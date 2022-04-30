На Дніпропетровщині росіяни влучили ракетою у порожні склади, - ОВА. ФОТО
У Синельниковому районі, що на Дніпропетровщині вранці ворожих ударів зазнали порожні фермерські склади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас "приліт" у Синельниківському районі.Ракета влучила у фермерські склади. Ніхто не постраждав. Успішна операція орків з "денацифікації" двох пустих ангарів", - йдеться у повідомленні.
Bob Fayn
Сергій Осадчий
Bob Fayn
Язик До Києва Доведе
Це прерогатива ЗСУ.
Питання - а ОВА - це хто? Влада? кому підпорядкована?
Пані Маляр - скільки вже можна на офіційному рівні коригувати обстріли ворога?????????????
Навіщо викладати фото влучаннь??? Кого арештувати за це має СБУ?
P.S.
Якби ці всі "блогери від влади" не піарились - було б значно менше жертв мирного населення!
Як можна бути таким тупим (а може і не тупим - а підосланим), щоб показувати - ви "промазали", не влучили. Потрібно скоригувати ціль.
Та повідомте про знищення важливого інфраструктурного об'єкту і все.
Це не "порожні" склади, це був склад повітря...
Немає того, щоб при таких обстрілах створовати хибні цілі і вводити в оману ворога, так ще й допомогають.
А можна ж було, беремо , наприклад, склад від хімікатів поблизу села якогось, туди заїзджають вдень якісь небоєспроможні автомобілі ЗСУ, які виглядають на всі 100 %, фотографуємо,раз-другий раз, з видами села, гео-мітками, все як треба,техніку тихенько перетягуємо вночі електротягачами, а потім пересилаємо "тій стороні" , "сторона" перепровіряє, знаходить підтвердження, і накриває. Наші можуть і надалі це використовувати, казати, що наш Штірліц нас попередив, ми вивели техніку за 10 хвилин до обстрілу, або плакатися,, що дуже "багато" всього пропало
Краще підкинути ящиків з стінгерів та джавелінів,а ще кусок пластику з написом байрактар