УКР
Новини Війна
2 432 2

Вранці армія РФ обстріляла два села на Дніпропетровщині, - голова облради Лукашук

обстріл

У суботу, 30 квітня, російських обстрілів зазнали околиці Великої Костромки у Криворізькому районі та одне з сіл Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Сьогоднішня ніч в області була спокійною. А на ранок отримали "привіт" від окупантів: ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав. Також було обстріляно одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється", - зауважив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено будинки, постраждалих немає, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30460) Дніпропетровська область (4167)
Коментувати
Сортувати:
Позиции Молдавии и Приднестровья сблизились на фоне напряженности, связанной с ситуацией на Украине. Об этом заявил заместитель директора Бюро реинтеграции Молдавии Николай Цвятков

Это печально, под боком может появится еще одна "Беларусь", еще один фронт
30.04.2022 09:55 Відповісти
Так, для Придністров'я діло швах, у всьому треба коритися сильним, не дай Боже чимось не догодить Молдові , то все пропало, а зі сторони України вже маємо повну блокаду. І сполучення зі світом йде тільки літаками, але ж на проліт треба знову ж таки дозвіл від України чи Молдови. Так званій "ПМР" щоб вижити терміново треба здаватися в полон Молдові, чи Україні, схоже, здаються Молдові. (На Білорусь там нічого схожого немає)
30.04.2022 10:41 Відповісти
 
 