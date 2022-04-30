Вранці армія РФ обстріляла два села на Дніпропетровщині, - голова облради Лукашук

У суботу, 30 квітня, російських обстрілів зазнали околиці Великої Костромки у Криворізькому районі та одне з сіл Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Сьогоднішня ніч в області була спокійною. А на ранок отримали "привіт" від окупантів: ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав. Також було обстріляно одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється", - зауважив він.

