Утром армия РФ обстреляла два села на Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук

В субботу, 30 апреля, российские обстрелы потерпели окраины Большой Костромки в Криворожском районе и одно из сел Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Сегодняшняя ночь в области была спокойной. А к утру получили "привет" от оккупантов: враг обстрелял окрестности Большой Костромки в Криворожском районе. Попали по полям, никто из людей не пострадал. Также было обстреляно одно из сел Синельниковского района, граничащее с Запорожской и с Донецкой областями. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - отметил он.

