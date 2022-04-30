РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7075 посетителей онлайн
Новости Война
2 432 2

Утром армия РФ обстреляла два села на Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук

обстріл

В субботу, 30 апреля, российские обстрелы потерпели окраины Большой Костромки в Криворожском районе и одно из сел Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Сегодняшняя ночь в области была спокойной. А к утру получили "привет" от оккупантов: враг обстрелял окрестности Большой Костромки в Криворожском районе. Попали по полям, никто из людей не пострадал. Также было обстреляно одно из сел Синельниковского района, граничащее с Запорожской и с Донецкой областями. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину, повреждены дома, пострадавших нет, - ОВА. ФОТОрепортаж

обстрел (29135) Днепропетровская область (4379)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Позиции Молдавии и Приднестровья сблизились на фоне напряженности, связанной с ситуацией на Украине. Об этом заявил заместитель директора Бюро реинтеграции Молдавии Николай Цвятков

Это печально, под боком может появится еще одна "Беларусь", еще один фронт
показать весь комментарий
30.04.2022 09:55 Ответить
Так, для Придністров'я діло швах, у всьому треба коритися сильним, не дай Боже чимось не догодить Молдові , то все пропало, а зі сторони України вже маємо повну блокаду. І сполучення зі світом йде тільки літаками, але ж на проліт треба знову ж таки дозвіл від України чи Молдови. Так званій "ПМР" щоб вижити терміново треба здаватися в полон Молдові, чи Україні, схоже, здаються Молдові. (На Білорусь там нічого схожого немає)
показать весь комментарий
30.04.2022 10:41 Ответить
 
 