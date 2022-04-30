Утром армия РФ обстреляла два села на Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук
В субботу, 30 апреля, российские обстрелы потерпели окраины Большой Костромки в Криворожском районе и одно из сел Синельниковского района Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Сегодняшняя ночь в области была спокойной. А к утру получили "привет" от оккупантов: враг обстрелял окрестности Большой Костромки в Криворожском районе. Попали по полям, никто из людей не пострадал. Также было обстреляно одно из сел Синельниковского района, граничащее с Запорожской и с Донецкой областями. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - отметил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это печально, под боком может появится еще одна "Беларусь", еще один фронт