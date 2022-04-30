В Днепропетровской области россияне попали ракетой в пустые склады, - ОВА. ФОТО

В Синельниково районе, что на Днепропетровщине, утром вражеские удары получили пустые фермерские склады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в фермерские склады. Никто не пострадал. Успешная операция орков по "денацификации" двух пустых ангаров", - говорится в сообщении.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром армия РФ обстреляла два села на Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук





