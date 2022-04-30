РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6952 посетителя онлайн
Новости Война
5 039 10

В Днепропетровской области россияне попали ракетой в пустые склады, - ОВА. ФОТО

В Синельниково районе, что на Днепропетровщине, утром вражеские удары получили пустые фермерские склады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в фермерские склады. Никто не пострадал. Успешная операция орков по "денацификации" двух пустых ангаров", - говорится в сообщении.

В Днепропетровской области россияне попали ракетой в пустые склады, - ОВА 01
В Днепропетровской области россияне попали ракетой в пустые склады, - ОВА 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром армия РФ обстреляла два села на Днепропетровщине, - глава облсовета Лукашук


В Днепропетровской области россияне попали ракетой в пустые склады, - ОВА 03
В Днепропетровской области россияне попали ракетой в пустые склады, - ОВА 04

ракеты (3690) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4379)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
******...ДАЙТЕ Точніші Координати....КУРВА тільки он пишуть не надавайте інформацію...І тут на тобі--тиць пздиць.
Язик До Києва Доведе
показать весь комментарий
30.04.2022 10:39 Ответить
+6
От тільки що Маляр оприлюднила застереження про необхідність неоголошувати факти війни.
Це прерогатива ЗСУ.
Питання - а ОВА - це хто? Влада? кому підпорядкована?

Пані Маляр - скільки вже можна на офіційному рівні коригувати обстріли ворога?????????????

Навіщо викладати фото влучаннь??? Кого арештувати за це має СБУ?

P.S.
Якби ці всі "блогери від влади" не піарились - було б значно менше жертв мирного населення!
Як можна бути таким тупим (а може і не тупим - а підосланим), щоб показувати - ви "промазали", не влучили. Потрібно скоригувати ціль.
Та повідомте про знищення важливого інфраструктурного об'єкту і все.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:43 Ответить
+5
З Такими ЯЗИКАМИ --і Ворога не треба
показать весь комментарий
30.04.2022 10:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******...ДАЙТЕ Точніші Координати....КУРВА тільки он пишуть не надавайте інформацію...І тут на тобі--тиць пздиць.
Язик До Києва Доведе
показать весь комментарий
30.04.2022 10:39 Ответить
З Такими ЯЗИКАМИ --і Ворога не треба
показать весь комментарий
30.04.2022 10:41 Ответить
По моим наблюдениям, сейчас только максимум процентов 20 из выпущенных ракет попадают в запланированную цель. Вот такие высокоточные у ********* ракеты.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:41 Ответить
От тільки що Маляр оприлюднила застереження про необхідність неоголошувати факти війни.
Це прерогатива ЗСУ.
Питання - а ОВА - це хто? Влада? кому підпорядкована?

Пані Маляр - скільки вже можна на офіційному рівні коригувати обстріли ворога?????????????

Навіщо викладати фото влучаннь??? Кого арештувати за це має СБУ?

P.S.
Якби ці всі "блогери від влади" не піарились - було б значно менше жертв мирного населення!
Як можна бути таким тупим (а може і не тупим - а підосланим), щоб показувати - ви "промазали", не влучили. Потрібно скоригувати ціль.
Та повідомте про знищення важливого інфраструктурного об'єкту і все.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:43 Ответить
Ви не розумієте!
Це не "порожні" склади, це був склад повітря...
показать весь комментарий
30.04.2022 10:54 Ответить
Нє, ну не підараси блть? Скільки разів казано, пишіть: склади роздовбані в хлам, відновленню не підлягають, величезні збитки. Натомість запрошують до нових обстрілів.
показать весь комментарий
30.04.2022 11:17 Ответить
Можливо, хтось у нас, хором, змовившись, писав запорєбриковчанам, що є склади, і шо там техніки ЗСУ напихано дофіга, можливо і фотки присилав, щоб пальнули по пустим теплицям, і тут такий наш оф. представник.....
Немає того, щоб при таких обстрілах створовати хибні цілі і вводити в оману ворога, так ще й допомогають.
А можна ж було, беремо , наприклад, склад від хімікатів поблизу села якогось, туди заїзджають вдень якісь небоєспроможні автомобілі ЗСУ, які виглядають на всі 100 %, фотографуємо,раз-другий раз, з видами села, гео-мітками, все як треба,техніку тихенько перетягуємо вночі електротягачами, а потім пересилаємо "тій стороні" , "сторона" перепровіряє, знаходить підтвердження, і накриває. Наші можуть і надалі це використовувати, казати, що наш Штірліц нас попередив, ми вивели техніку за 10 хвилин до обстрілу, або плакатися,, що дуже "багато" всього пропало
показать весь комментарий
30.04.2022 11:44 Ответить
Місцева владу трошки не розумна, нехай би писали, що збитки на 100500 лярдів, колись дійде черга до репарацій-контрибуцій, і щось місцевим прилетить грошима, чи не прилетить.Шкода то ж заподіяна ?
показать весь комментарий
30.04.2022 11:49 Ответить
шобле сказали, что там боеприпасы. Хорошие.. потом ждут утечку, фиксируют цепочку. Происходит прилёт. Кротов-предателей выявили. Изолировали или заземлили
показать весь комментарий
30.04.2022 11:37 Ответить
Нахіба інформувати що вони порожні???
Краще підкинути ящиків з стінгерів та джавелінів,а ще кусок пластику з написом байрактар
показать весь комментарий
30.04.2022 13:10 Ответить
 
 