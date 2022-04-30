ДСНС закликає утриматись від відвідування місць поховань у поминальні дні
Традиційно після Великодня християни вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Цьогоріч ДСНС закликає утриматись від відвідування місць поховань на Радуницю, адже окупанти йдуть на все, аби збільшити кількість загиблих серед цивільного населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це застерігає прес-служба ДСНС.
У ДСНС нагадують про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії та закликають :
- не створювати скупчення на цвинтарях або в храмах;
- не влаштовувати на кладовищі застілля, не вживати алкоголь, адже в країні триває війна, тож варто завжди бути насторожі;
- бути уважними та не втрачати пильність;
- слідкувати за новинами, заявами і рекомендаціями військових адміністрацій у вашому населеному пункті;
- дотримуватись правил пожежної безпеки, використовуючи джерела відкритого вогню;
- слідкувати за своїми дітьми, говорити з ними про небезпеки сьогодення та навчати життєвонеобхідним правилам;
"У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101!", - підкреслюють у ДСНС.
