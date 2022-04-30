ГСЧС призывает воздержаться от посещения мест захоронений в поминальные дни

Традиционно после Пасхи христиане чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. В этом году ГСЧС призывает воздержаться от посещения мест захоронений на Радуницу, ведь оккупанты идут на все, чтобы увеличить число погибших среди гражданского населения.

В ГСЧС напоминают об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия и призывают:

не создавать скопления на кладбищах или храмах;

не устраивать на кладбище застолье, не употреблять алкоголь, ведь в стране идет война, так что следует всегда быть настороже;

быть внимательными и не терять бдительности;

следить за новостями, заявлениями и рекомендациями военных администраций в вашем населенном пункте;

соблюдать правила пожарной безопасности, используя источники открытого огня;

следить за своими детьми, говорить с ними об опасностях настоящего и учить жизненно необходимым правилам;

"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте по номеру телефона – 101!", - подчеркивают в ГСЧС.