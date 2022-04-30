УКР
Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець буде притягнутий до відповідальності, - Зеленський. ФОТО

наразі триває розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти наших людей в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти наших людей. Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", - зауважує глава держави. 

армія рф (18526) Зеленський Володимир (25234) воєнні злочини (1924)
Топ коментарі
+21
Это безспорно!
Но так же необходимо, чот бы ВСЕ, кто в течени последних 3-х лет подрывал обороноспособнось Украины.
30.04.2022 14:12 Відповісти
+19
А що по наших зрадниках ?
Вони напевно є , особливо у владі, але арештів немає.
30.04.2022 14:03 Відповісти
+15
пов'язані асфальтом у в'язницю не підуть
( третя заповідь ЗеКоМанди)
30.04.2022 14:11 Відповісти
злочинець буде притягнутий до відповідальності, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною.

про це Зеленський заявив у в https://www.youtube.com/watch?v=eN15bRQI6W8 інтерв'ю для польських ЗМІ
30.04.2022 14:02 Відповісти
зеленский трепло как и путин - у него всегда одно слово паразит в обиходе - должен ответить должны восстановить должны запустить и так далее просто дает пустые обещания - ты ответь что ты сделал из того что обещал на выборах балабол!
30.04.2022 22:18 Відповісти
А що по наших зрадниках ?
Вони напевно є , особливо у владі, але арештів немає.
30.04.2022 14:03 Відповісти
пов'язані асфальтом у в'язницю не підуть
( третя заповідь ЗеКоМанди)
30.04.2022 14:11 Відповісти
Позиція України абсолютно чітка - кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", - зауважує глава держави. Яка позиція відносно прорашистських злочинці при владі,котрі здають національні інтереси України ?Ще не відповідають, або ще не достатньо реальні їх злочини перед Україною і її народом???
30.04.2022 14:09 Відповісти
Вы не панимаете, это другое.
30.04.2022 14:25 Відповісти
Що до українських злочинців які винні не менш? ОПЗЖ та інші
30.04.2022 14:11 Відповісти
Это безспорно!
Но так же необходимо, чот бы ВСЕ, кто в течени последних 3-х лет подрывал обороноспособнось Украины.
30.04.2022 14:12 Відповісти
Реально "привлечь к ответственности" всех рашистских военных преступников можно только тремя способами:
1. Полностью разгромить и оккупировать (временно) Мордор. (как это было с фашистской Германией)
2. Если этих военных преступников добровольно выдаст сам Мордор
3. Созданием украинского аналога МОСАДа

О каком из этих вариантов может СЕЙЧАС говорить Зеленский?
Оголтелый и безмозглый популизм продолжается ...
30.04.2022 14:24 Відповісти
будуть писати в спортлото, бо жодного з вище названих варіантів поки що не видно,рашку не розгромлять ,а примусять до миру,тому хрін кого вона видасть,а створення аналога моссаду зеля сам не допустить,щоб часом за ним же й не прийшли)))
30.04.2022 23:19 Відповісти
Позиция-да,на деле нет,никто не будет наказан. Этим с Украины никто заниматься не будет. Все кинутся на " вэлыкэ будывныцтво" там навар.
Вы сейчас наказуйте,а не потом.
30.04.2022 14:27 Відповісти
Позиция ПРАВИЛЬНАЯ ,уничтожить ВСЕХ кацапов наш СВЯТОЙ ДОЛГ !
30.04.2022 14:43 Відповісти
одним языком и трындежом на камеру уничтожить кацапов не возможно
30.04.2022 22:19 Відповісти
І напевно колега преЗедента путін також буде покараний..? Я правильно зрозумів?
30.04.2022 15:07 Відповісти
Кожен злочинець повинен вiдвiдати Украiну як ,,турист ,,
i стать перед Народним судом
30.04.2022 15:08 Відповісти
Призывы, обещания, болтовня....
30.04.2022 15:47 Відповісти
Брехня...
30.04.2022 16:19 Відповісти
Украина создала свой Моссад и все русские террористы уже трупы!
30.04.2022 17:14 Відповісти
Было бы неплохо
30.04.2022 19:14 Відповісти
 
 