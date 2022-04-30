Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець буде притягнутий до відповідальності, - Зеленський. ФОТО
наразі триває розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти наших людей в Україні.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти наших людей. Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", - зауважує глава держави.
+21 Старый зольдат
+19 Ksenia VB
+15 mykola1a3 Vasylev
Президент Володимир Зеленський заявляє про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною.
про це Зеленський заявив у в https://www.youtube.com/watch?v=eN15bRQI6W8 інтерв'ю для польських ЗМІ
Вони напевно є , особливо у владі, але арештів немає.
( третя заповідь ЗеКоМанди)
Но так же необходимо, чот бы ВСЕ, кто в течени последних 3-х лет подрывал обороноспособнось Украины.
1. Полностью разгромить и оккупировать (временно) Мордор. (как это было с фашистской Германией)
2. Если этих военных преступников добровольно выдаст сам Мордор
3. Созданием украинского аналога МОСАДа
О каком из этих вариантов может СЕЙЧАС говорить Зеленский?
Оголтелый и безмозглый популизм продолжается ...
Вы сейчас наказуйте,а не потом.
i стать перед Народним судом