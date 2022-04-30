Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець буде притягнутий до відповідальності, - Зеленський. ФОТО

наразі триває розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти наших людей в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти наших людей. Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", - зауважує глава держави.



















