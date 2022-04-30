УКР
Поліцейські проводять масштабне відпрацювання в Одесі: спецслужби РФ планували дестабілізацію в регіоні, виявлено зброю і заборонену символіку. ВIДЕО

В Одесі поліцейські проводять масштабне відпрацювання: виявлено зброю і заборонену символіку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За наявною інформацією у співробітників Департаменту, спецслужби РФ через підконтрольних представників криміналітету мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурення до масових безпорядків, організації масових протестів і заколотів, які могли б призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу України.

"За задумами ворога, вони повинні були впливати та діяти через своїх довірених осіб, що осіли в Одеській області. Фінальною датою реалізації злочинних планів повинна була стати річниця трагічних подій – 2 травня", - йдеться у повідомленні.

Для недопущення розвитку таких подій оперативники та слідчі поліції спільно з ДБР проводять масштабне відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

За їх результатами вже вилучили значну кількість різної зброї, комуністичної атрибутики, рекламних брошур із комуністичною та іншою забороненою символікою, посібники з інструкціями правил поведінки, заходів конспірації та стеження для проведення діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Окрім того, гранати, набої, мобільні телефони, електронні носії інформації.

"Наразі заходи тривають. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям кожної особи буде надана правова кваліфікація", - додають у Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі буде "затяжна" комендантська година - з вечора 1 травня до ранку 3 травня, - ОВА

Одеса (5601) зброя (7695) Нацполіція (15435) провокація (789) символіка (191)
Топ коментарі
+70
Для начала,неплохо было бы среди самих полицейских провести такую "отработку".
Напомню, что события 02.05 14 в Одессе произошли исключительно и только по причине ПОЛНОГО нихуянеделания (а то и откровенного предательства) полиции Одессы.
показати весь коментар
30.04.2022 14:29 Відповісти
+32
Ой,тяжко буде Одесі((При такій кількості там ватників ,зрадників та прихованих зрадників..((чого лиш ківаловці та дугінці варті((Тримайтеся.
показати весь коментар
30.04.2022 14:31 Відповісти
+31
Комендантский час на 2 мая хорошее решение.
показати весь коментар
30.04.2022 14:37 Відповісти
У нас великий дифіцит розмінувальників, нема кому завали розбирати.
показати весь коментар
30.04.2022 14:24 Відповісти
а вы деньги платите правильные и найдутся желающие
показати весь коментар
30.04.2022 22:21 Відповісти
Для начала,неплохо было бы среди самих полицейских провести такую "отработку".
Напомню, что события 02.05 14 в Одессе произошли исключительно и только по причине ПОЛНОГО нихуянеделания (а то и откровенного предательства) полиции Одессы.
показати весь коментар
30.04.2022 14:29 Відповісти
а жахлива пожежа то хиба не була провокація з боку русскіх? вони ж любителі влаштувати ад, звинуватити невинних, а потім роками то все юзати, сипати сіль під шкуру іншим собі на користь.
показати весь коментар
30.04.2022 18:23 Відповісти
Тоді ще поліції не було.
показати весь коментар
30.04.2022 21:25 Відповісти
Ой,тяжко буде Одесі((При такій кількості там ватників ,зрадників та прихованих зрадників..((чого лиш ківаловці та дугінці варті((Тримайтеся.
показати весь коментар
30.04.2022 14:31 Відповісти
Невже так само буде як з тими кацапськими сраколизниками яких у 2014 відпустили?
показати весь коментар
30.04.2022 14:31 Відповісти
Ще одного "колекціонера" зловили, що сумує по СССР. Такі падлюки і 2 травня бузу почали.
показати весь коментар
30.04.2022 15:44 Відповісти
Невже помітив "коктейлі Молотова" у пластикових пляшках?!!
показати весь коментар
30.04.2022 15:48 Відповісти
на відео немає контелів "Молотова".
показати весь коментар
30.04.2022 17:31 Відповісти
Первое , это лишать гражданства , оставлять только вид на жительство .
показати весь коментар
30.04.2022 14:33 Відповісти
Вид на жительство в тюрьме
показати весь коментар
30.04.2022 21:12 Відповісти
Поліціянтам Одеси, треба бути обережними- можна вийти на себе...
показати весь коментар
30.04.2022 14:36 Відповісти
Комендантский час на 2 мая хорошее решение.
показати весь коментар
30.04.2022 14:37 Відповісти
з 1 по 9
показати весь коментар
30.04.2022 15:49 Відповісти
Расстреливать на МЕСТЕ без суда и следствия !
показати весь коментар
30.04.2022 14:41 Відповісти
100%, ТІЛЬКИ ЩО ХОТІЛА НАПИСАТИ ЦЕ САМЕ.
показати весь коментар
30.04.2022 15:00 Відповісти
Да чого цій ваті перешкоджати. Дати їм можливість кучканутись на 2 травня, пов'язати всіх, хто вилізе, і відправити їх служити на крейсер мацква.
показати весь коментар
30.04.2022 14:48 Відповісти
Як для мене , цю погань кацапську і колаборантів , можна вгамувати
тільки автоматною чергою 😡
показати весь коментар
30.04.2022 15:16 Відповісти
ми тоді самі себе підставимо, бо всі русскіє консерви почнуть кричати, що ми мирних розстрілюємо, вони й так зі шкури вон пнуться що нас звинуватити в своїх злочинах, і хоча їх потуги не витримують жодного аналізу, находяться й досі що вірять або роблять вигляд що вірять з різних причин.
показати весь коментар
30.04.2022 18:27 Відповісти
позбавляти громадянства держзрадників, не хоче жити в Україні то толку від нього,
потім ще в депутати піде в опзж чи шось таке
показати весь коментар
30.04.2022 14:59 Відповісти
Дык 2 мая День жареного кацапа!
Готовятся,не терпится руцкой свинке
в огонь .
А патом ноют шо их палят.
показати весь коментар
30.04.2022 15:01 Відповісти
Можно попробовать тактическое отступление из Одессы и тогда всех сторонников россии мобилизуют на войну с НАТО.
показати весь коментар
30.04.2022 15:08 Відповісти
что за бред
показати весь коментар
30.04.2022 22:25 Відповісти
скрепы с трехленейкой и дехтярем...
показати весь коментар
30.04.2022 15:16 Відповісти
На Куликове поле пітарасів.
показати весь коментар
30.04.2022 15:45 Відповісти
Тут скоро друге травня. Раз знов прийшли, то может павтаріть?
показати весь коментар
30.04.2022 15:48 Відповісти
Як вам ідея зробить ще одне свято накшталт "Івана Купала"?
Заганять кожного 2 Травня усіх Одесських вато-москалів у якусь хату, та спалювать їх нах@й...
Має бути весело...))
показати весь коментар
30.04.2022 16:09 Відповісти
Епічно!
показати весь коментар
30.04.2022 16:15 Відповісти
с первого по третье мая комендантский час шоб эта вся ******** не повылазила или второй вариант ждать пока вылезут и снова эту падлоту ***** в ДОМ ПРОФСОЮЗОВ
показати весь коментар
30.04.2022 16:20 Відповісти
Напевно цим має займатися СБУ а не поліція. В державі все поставили з ніг на голову.
показати весь коментар
30.04.2022 16:35 Відповісти
СБУ Одеси мабуть вже десь на Закарпатті...)))))))))
показати весь коментар
30.04.2022 19:42 Відповісти
близится Дом Профсоюзов 2 ...
показати весь коментар
30.04.2022 16:43 Відповісти
выглядит примерно так же как задержание в мацкве "киллеров" соловьева и прочего помета
показати весь коментар
30.04.2022 16:43 Відповісти
ОТДАЙТЕ ЭТИХ СЕПАРОВ В ВСУ НА ПЕРЕДОК !!!
показати весь коментар
30.04.2022 18:01 Відповісти
Переконайте мене що в цій акції не брав участь одіозний депутат ВР ОПЗЖопник пан Скорик і митрополит МП Агафангел
показати весь коментар
30.04.2022 21:05 Відповісти
та це простий колекціонер-совкодрочер,особливо радісно з гранат Stielhandgranate 24.
Ловіть реальних кацапів , ато вони ще насруть в Одесі
показати весь коментар
30.04.2022 21:17 Відповісти
Милує ДП-27 та гвинтівка зр. 1891/30 року. Мабуть колекціонера якогось накрили, та видають за героїчну працю одеських мусорів.
показати весь коментар
30.04.2022 22:18 Відповісти
 
 