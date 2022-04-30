Поліцейські проводять масштабне відпрацювання в Одесі: спецслужби РФ планували дестабілізацію в регіоні, виявлено зброю і заборонену символіку. ВIДЕО
В Одесі поліцейські проводять масштабне відпрацювання: виявлено зброю і заборонену символіку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.
За наявною інформацією у співробітників Департаменту, спецслужби РФ через підконтрольних представників криміналітету мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурення до масових безпорядків, організації масових протестів і заколотів, які могли б призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу України.
"За задумами ворога, вони повинні були впливати та діяти через своїх довірених осіб, що осіли в Одеській області. Фінальною датою реалізації злочинних планів повинна була стати річниця трагічних подій – 2 травня", - йдеться у повідомленні.
Для недопущення розвитку таких подій оперативники та слідчі поліції спільно з ДБР проводять масштабне відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.
За їх результатами вже вилучили значну кількість різної зброї, комуністичної атрибутики, рекламних брошур із комуністичною та іншою забороненою символікою, посібники з інструкціями правил поведінки, заходів конспірації та стеження для проведення діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Окрім того, гранати, набої, мобільні телефони, електронні носії інформації.
"Наразі заходи тривають. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям кожної особи буде надана правова кваліфікація", - додають у Нацполіції.
Напомню, что события 02.05 14 в Одессе произошли исключительно и только по причине ПОЛНОГО нихуянеделания (а то и откровенного предательства) полиции Одессы.
тільки автоматною чергою 😡
потім ще в депутати піде в опзж чи шось таке
Готовятся,не терпится руцкой свинке
в огонь .
А патом ноют шо их палят.
Заганять кожного 2 Травня усіх Одесських вато-москалів у якусь хату, та спалювать їх нах@й...
Має бути весело...))
Ловіть реальних кацапів , ато вони ще насруть в Одесі