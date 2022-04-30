Словенія надасть Україні майже €180 тисяч матеріальної допомоги

Уряд Словенії ухвалив рішення про направлення в Україну матеріальної допомоги на майже 180 тисяч євро на тлі агресії РФ проти країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Slovenia Times.

За інформацією Міноборони Словенії, йдеться про 100 IP-телефонів, 40 стаціонарних комп'ютерів, 40 ноутбуків, бензинові генератори, антени і кабелі.

Сама допомога надійде через Механізм цивільного захисту ЄС, який спрямований на координацію спільної відповіді Євросоюзу на військову агресію Росії проти України та координацію надання матеріальної допомоги Україні й сусіднім країнам.

Зазначається, що від початку російсько-української війни Словенія різними способами допомагає Україні, зокрема надає прихисток біженцям і надсилає гуманітарну допомогу.