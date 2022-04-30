УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7219 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 140 5

Словенія надасть Україні майже €180 тисяч матеріальної допомоги

словенія

Уряд Словенії ухвалив рішення про направлення в Україну матеріальної допомоги на майже 180 тисяч євро на тлі агресії РФ проти країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Slovenia Times.

За інформацією Міноборони Словенії, йдеться про 100 IP-телефонів, 40 стаціонарних комп'ютерів, 40 ноутбуків, бензинові генератори, антени і кабелі.

Сама допомога надійде через Механізм цивільного захисту ЄС, який спрямований на координацію спільної відповіді Євросоюзу на військову агресію Росії проти України та координацію надання матеріальної допомоги Україні й сусіднім країнам.

Читайте також: Словенія передасть Україні танки Т-72, - німецькі ЗМІ

Зазначається, що від початку російсько-української війни Словенія різними способами допомагає Україні, зокрема надає прихисток біженцям і надсилає гуманітарну допомогу.

Автор: 

допомога (8668) Словенія (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мал золотник, но ценен.
Дякуємо братам із маленької Словенії. Неоцінима підтримка, по силам.
показати весь коментар
30.04.2022 14:32 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 14:34 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
30.04.2022 14:40 Відповісти
Комп'ютери, ноути та ір-телефони - явно не для фронту. Цікаво, в кого вони врешті-решт опиняться?
показати весь коментар
30.04.2022 16:44 Відповісти
З чого це явно? На фронті навіть старлінки використовуються.
показати весь коментар
30.04.2022 20:23 Відповісти
 
 