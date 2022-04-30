РУС
Словения предоставит Украине почти €180 тысяч материальной помощи

словенія

Правительство Словении приняло решение о направлении в Украину материальной помощи почти на 180 тысяч евро на фоне агрессии РФ против страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Slovenia Times.

По информации Минобороны Словении, речь идет о 100 IP-телефонах, 40 стационарных компьютерах, 40 ноутбуках, бензиновых генераторах, антеннах и кабелях.

Сама помощь поступит через Механизм гражданской защиты ЕС, направленный на координацию совместного ответа Евросоюза на военную агрессию России против Украины и координацию предоставления материальной помощи Украине и соседним странам.

Читайте также: Словения передаст Украине танки Т-72, - немецкие СМИ

Отмечается, что с начала российско-украинской войны Словения разными способами помогает Украине, в частности, предоставляет убежище беженцам и направляет гуманитарную помощь.

Мал золотник, но ценен.
Дякуємо братам із маленької Словенії. Неоцінима підтримка, по силам.
30.04.2022 14:32 Ответить
30.04.2022 14:34 Ответить
Дякуємо.
30.04.2022 14:40 Ответить
Комп'ютери, ноути та ір-телефони - явно не для фронту. Цікаво, в кого вони врешті-решт опиняться?
30.04.2022 16:44 Ответить
З чого це явно? На фронті навіть старлінки використовуються.
30.04.2022 20:23 Ответить
 
 