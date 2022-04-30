Словения предоставит Украине почти €180 тысяч материальной помощи
Правительство Словении приняло решение о направлении в Украину материальной помощи почти на 180 тысяч евро на фоне агрессии РФ против страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Slovenia Times.
По информации Минобороны Словении, речь идет о 100 IP-телефонах, 40 стационарных компьютерах, 40 ноутбуках, бензиновых генераторах, антеннах и кабелях.
Сама помощь поступит через Механизм гражданской защиты ЕС, направленный на координацию совместного ответа Евросоюза на военную агрессию России против Украины и координацию предоставления материальной помощи Украине и соседним странам.
Отмечается, что с начала российско-украинской войны Словения разными способами помогает Украине, в частности, предоставляет убежище беженцам и направляет гуманитарную помощь.
