УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9573 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 962 8

Зеленський та Джонсон обговорили ситуацію на фронті та в Маріуполі

джонсон,зеленський

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримую постійний контакт з Борисом Джонсоном. Розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський та Макрон обговорили оборонну співпрацю та взаємодію на шляху членства України в ЄС

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) Джонсон Борис (585)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якщо вів щось не зрозумів по телефону, Борис приїде і докладно пояснить, після того як дасть йому по потиличника і богатирського копняка
показати весь коментар
30.04.2022 18:26 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 18:28 Відповісти
Це точно, як клован говорив? Я зроблю все що б ви ніколи не плакали?
показати весь коментар
30.04.2022 18:43 Відповісти
Пане Джонсон, щиро дякуємо за підтримку та допомогу.
показати весь коментар
30.04.2022 18:35 Відповісти
смугу в Одеському аеропорту знищили
показати весь коментар
30.04.2022 18:37 Відповісти
расшифровываю: кастрообразному корректируют траекторию движения между красными флажками.
показати весь коментар
30.04.2022 18:49 Відповісти
 
 