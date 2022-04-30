Зеленський та Джонсон обговорили ситуацію на фронті та в Маріуполі

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримую постійний контакт з Борисом Джонсоном. Розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру", - йдеться в повідомленні.

