Зеленський та Джонсон обговорили ситуацію на фронті та в Маріуполі
Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Підтримую постійний контакт з Борисом Джонсоном. Розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру", - йдеться в повідомленні.
