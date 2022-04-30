Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию на фронте и в Мариуполе

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поддерживаю постоянный контакт с Борисом Джонсоном. Рассказал о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреливают жилые дома в Мариуполе из танков. ВИДЕО