Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию на фронте и в Мариуполе
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поддерживаю постоянный контакт с Борисом Джонсоном. Рассказал о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", - говорится в сообщении.
