Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию на фронте и в Мариуполе

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поддерживаю постоянный контакт с Борисом Джонсоном. Рассказал о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреливают жилые дома в Мариуполе из танков. ВИДЕО

якщо вів щось не зрозумів по телефону, Борис приїде і докладно пояснить, після того як дасть йому по потиличника і богатирського копняка
30.04.2022 18:26 Ответить
30.04.2022 18:28 Ответить
Це точно, як клован говорив? Я зроблю все що б ви ніколи не плакали?
30.04.2022 18:43 Ответить
Пане Джонсон, щиро дякуємо за підтримку та допомогу.
30.04.2022 18:35 Ответить
смугу в Одеському аеропорту знищили
30.04.2022 18:37 Ответить
расшифровываю: кастрообразному корректируют траекторию движения между красными флажками.
30.04.2022 18:49 Ответить
 
 