Рашисты обстреливают жилые дома в Мариуполе из танков. ВИДЕО

Российский танк с символикой Z обстреливает жилой дом в Мариуполе.

Видео обнародовал полк Азов, передает Цензор.НЕТ.

"На этом видео - наглядная демонстрация того, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе - скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", - говорится в сообщении.

