Рашисты обстреливают жилые дома в Мариуполе из танков. ВИДЕО

Российский танк с символикой Z обстреливает жилой дом в Мариуполе.

Видео обнародовал полк Азов, передает Цензор.НЕТ.

"На этом видео - наглядная демонстрация того, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе - скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", - говорится в сообщении.

Жопа кота, Z - вместо (нем.) креста - Это рисунок Плохишки.
30.04.2022 17:52 Ответить
собаки бешенные ......
30.04.2022 17:53 Ответить
Диверсанты должны подорвать предприятия производящие ракеты в России и все военные предприятия России нужно уничтожить. Можно за большие деньги даже купить внутри предприятий людей, чтобы изнутри подорвали предприятия. И предложить им убежище и новые документы и под новыми именами в любой стране Запада будут жить шикарно - в хорошей стране с миллионами долларов.
30.04.2022 17:59 Ответить
похоже что дефицита снарядов и "заканчивающихся ресурсов" нет
30.04.2022 18:09 Ответить
нахрена та телега?
30.04.2022 18:09 Ответить
30.04.2022 18:29 Ответить
 
 