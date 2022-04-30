Рашисти обстрілюють житлові будинки в Маріуполі з танків. ВIДЕО
Російський танк із символікою "Z" обстрілює житловий будинок в Маріуполі.
Відео оприлюднив полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.
"На цьому відео - наочна демонстрація чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Stepan Стенькович #466024
показати весь коментар30.04.2022 17:52 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Kiev_Kiev_777
показати весь коментар30.04.2022 17:53 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
DmitrySviridon #501268
показати весь коментар30.04.2022 17:59 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
botoks
показати весь коментар30.04.2022 18:09 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Serg82
показати весь коментар30.04.2022 18:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Saskia Jansen
показати весь коментар30.04.2022 18:29 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль