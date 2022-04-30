УКР
Рашисти обстрілюють житлові будинки в Маріуполі з танків. ВIДЕО

Російський танк із символікою "Z" обстрілює житловий будинок в Маріуполі.

Відео оприлюднив полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

"На цьому відео - наочна демонстрація чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста", - йдеться в повідомленні.

Маріуполь обстріл Азов
Жопа кота, Z - вместо (нем.) креста - Это рисунок Плохишки.
30.04.2022 17:52 Відповісти
собаки бешенные ......
30.04.2022 17:53 Відповісти
Диверсанты должны подорвать предприятия производящие ракеты в России и все военные предприятия России нужно уничтожить. Можно за большие деньги даже купить внутри предприятий людей, чтобы изнутри подорвали предприятия. И предложить им убежище и новые документы и под новыми именами в любой стране Запада будут жить шикарно - в хорошей стране с миллионами долларов.
30.04.2022 17:59 Відповісти
похоже что дефицита снарядов и "заканчивающихся ресурсов" нет
30.04.2022 18:09 Відповісти
нахрена та телега?
30.04.2022 18:09 Відповісти
30.04.2022 18:29 Відповісти
 
 