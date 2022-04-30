Рашисти обстрілюють житлові будинки в Маріуполі з танків. ВIДЕО

Російський танк із символікою "Z" обстрілює житловий будинок в Маріуполі.

Відео оприлюднив полк "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

"На цьому відео - наочна демонстрація чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста", - йдеться в повідомленні.

