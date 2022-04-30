Працівники порту Амстердаму відмовилися розвантажувати танкер з російською нафтою

Працівники порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер із російським дизельним паливом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"Працівники порту відмовляються розвантажувати танкер, і муніципалітет Амстердама підтримує працівників порту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що юридично танкеру все ще дозволено заходити в порт. Справа в тому, що танкер Sunny Liger ходить під прапором Маршаллових островів і не підпадає під санкції.

Раніше прессекретар МЗС України Олег Ніколенко також закликав не розвантажувати судно.

"Нафтовий танкер Sunny Liger з російською нафтою зайшов у порт Амстердама. Ми закликаємо уряд Нідерландів вимагати негайного відплиття цього судна. Нідерланди, підтримку яких Україна дуже цінує, не повинні стати місцем для брудних російських нафтових схем", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греція заарештувала російський танкер