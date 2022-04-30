Працівники порту Амстердаму відмовилися розвантажувати танкер з російською нафтою
Працівники порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер із російським дизельним паливом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.
"Працівники порту відмовляються розвантажувати танкер, і муніципалітет Амстердама підтримує працівників порту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що юридично танкеру все ще дозволено заходити в порт. Справа в тому, що танкер Sunny Liger ходить під прапором Маршаллових островів і не підпадає під санкції.
Раніше прессекретар МЗС України Олег Ніколенко також закликав не розвантажувати судно.
"Нафтовий танкер Sunny Liger з російською нафтою зайшов у порт Амстердама. Ми закликаємо уряд Нідерландів вимагати негайного відплиття цього судна. Нідерланди, підтримку яких Україна дуже цінує, не повинні стати місцем для брудних російських нафтових схем", - наголосив він.
Пальне згодиться для ЗСУ. Якби найти механізм для конфіскації таких вантажів на користь України?