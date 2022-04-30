УКР
Працівники порту Амстердаму відмовилися розвантажувати танкер з російською нафтою

танкер

Працівники порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер із російським дизельним паливом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"Працівники порту відмовляються розвантажувати танкер, і муніципалітет Амстердама підтримує працівників порту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що юридично танкеру все ще дозволено заходити в порт. Справа в тому, що танкер Sunny Liger ходить під прапором Маршаллових островів і не підпадає під санкції.

Раніше прессекретар МЗС України Олег Ніколенко також закликав не розвантажувати судно.

"Нафтовий танкер Sunny Liger з російською нафтою зайшов у порт Амстердама. Ми закликаємо уряд Нідерландів вимагати негайного відплиття цього судна. Нідерланди, підтримку яких Україна дуже цінує, не повинні стати місцем для брудних російських нафтових схем", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греція заарештувала російський танкер

Амстердам (49) нафта (5766) танкер (374)
+59
Всім цим прекрасним людям-респект...
показати весь коментар
30.04.2022 20:27
+44
Раньше так не пускали в порты зачумленные суда. История действительно циклична.
показати весь коментар
30.04.2022 20:29
+33
дякуємо амстердамських докерів, муніципалітет та народ Нідерландів
показати весь коментар
30.04.2022 20:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всім цим прекрасним людям-респект...
показати весь коментар
30.04.2022 20:27
браво!!!
показати весь коментар
30.04.2022 21:31
Паливо конфіскувати на користь Украіни.
показати весь коментар
30.04.2022 22:35
Раньше так не пускали в порты зачумленные суда. История действительно циклична.
показати весь коментар
30.04.2022 20:29
Кацапия не потихоньку сойдёт на нет, а именно рухнет☝. Скоро будут на перегонки кричать что ***** Путин, а не я❗ И пытатся отбелить себя.
показати весь коментар
30.04.2022 20:36
исключительно после смерти Хйла. (и не факт что не найдется тот, кто продолжит, конечно ему будет непросто и придется расстрелять 90% всех вот этих вот пидеров жизни - депутатов министров генералов всяческих там рос гов фсб гвардий и т.п.). а до того все будут ходить строем. ну и бесследно "пропадать" вдруг.
показати весь коментар
30.04.2022 22:29
Не фантазуйте даремно. Якщо б ті уряди хотіли зробить реальні санкціі а не бутафорські, то вони б заборонили всі суда з нафтопродуктами російского походження. Практично всі, навіть українські, суда ходять під Панамським та іншими прапорами. Тому коли європейскі керівники ухвалювали ті рішення що не дозволяють захід в порти суден з російськими прапорами - вони причудово розуміли, що це абсолютно не шкодить їх гешефтам з парашстаном.
показати весь коментар
30.04.2022 23:20
Тепер москаль з нафти може мило робити або шампанське. А решту в сраку собi залити.
показати весь коментар
30.04.2022 20:31
Шампанское тоже нельзя - пробок нет.
показати весь коментар
30.04.2022 20:34
Кукурузным початком пусть затыкают...как дяды...или морковкой..
показати весь коментар
30.04.2022 20:42
Отечественными гвоздями, по завету вальки-полстакана - землячки моей прабабки, увы.
показати весь коментар
30.04.2022 20:50
дякуємо амстердамських докерів, муніципалітет та народ Нідерландів
показати весь коментар
30.04.2022 20:33
ОЦЕ - СПРАВЖНІ ГОЛАНДСЬКІ БРАТИ!
ДЯКУЄМО!!!
ДЯКУЄМО!!!
показати весь коментар
30.04.2022 20:34
кацапи, вам тут не раді.
**** не ясно!
показати весь коментар
30.04.2022 20:36
Миша. О, диви… Кацапи…

Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?

Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…

Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…

Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!

Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.

Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!

Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
показати весь коментар
01.05.2022 02:04
Cot moloci,vo vsex portax tak dolzno byt
показати весь коментар
30.04.2022 20:44
прості люди набагато розумніші і кращі чим влада цих країн.. чому?
показати весь коментар
30.04.2022 20:49
Звичайним людям не потрібно спілкуватися з росіянами дипломатичною мовою.
показати весь коментар
30.04.2022 20:52
в Северной Корее через месяц можно разгрузиться.
показати весь коментар
30.04.2022 20:50
через два... месяца и за бесплатно
показати весь коментар
30.04.2022 21:05
Русский танкер иди нафуй.
показати весь коментар
30.04.2022 20:51
Кацапи сосіть лапу.
показати весь коментар
30.04.2022 21:17
Кацапам нет места среди цивилизованных людей
показати весь коментар
30.04.2022 21:21
А забрав у морі груз з кацапського танкера? От тепер походи з тою солярою по портах . Пошукай де злитися! Повтрачай гроші! Хотіли заробити.? Зв'язався з москалями=отримав збиток так швидше за все дійде до різних бариг!
показати весь коментар
30.04.2022 21:53
А хтось його купив і заплатив гроші немалі. До речі, в першому абзаці написано, що танкер з дизельним паливом, в заголовку і далі в тексті з нафтою.
Пальне згодиться для ЗСУ. Якби найти механізм для конфіскації таких вантажів на користь України?
показати весь коментар
30.04.2022 21:59
Не розвантажувати це ініціатива виключно робітників порту, слава народу.
показати весь коментар
01.05.2022 00:46
Не "потру АмсптердамУ", а порту АмстердамА.
показати весь коментар
01.05.2022 04:41
Воно добре, але скорiш всього за цю соляру хтось в ЄС вже заплатив, інакше б її не привезли, і влада в це не втручалася. А тепер з кацапам байдуже-вимагайте гроші з докерів. Може таке бути?
показати весь коментар
31.05.2022 21:08
 
 