Работники порта Амстердама отказались разгружать танкер с российской нефтью
Сотрудники порта Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизельным топливом.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.
"Работники порта отказываются разгружать танкер, и муниципалитет Амстердама поддерживает работников порта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что юридически танкеру все еще позволено заходить в порт. Дело в том, что танкер Sunny Liger ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под санкции.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также призвал не разгружать судно.
"Нефтяной танкер Sunny Liger с российской нефтью зашел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного отплытия этого судна. Нидерланды, поддержку которых Украина очень ценит, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем", - подчеркнул он.
ДЯКУЄМО!!!
**** не ясно!
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
Пальне згодиться для ЗСУ. Якби найти механізм для конфіскації таких вантажів на користь України?