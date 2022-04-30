РУС
Новости Санкции против России
14 051 28

Работники порта Амстердама отказались разгружать танкер с российской нефтью

танкер

Сотрудники порта Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизельным топливом.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

"Работники порта отказываются разгружать танкер, и муниципалитет Амстердама поддерживает работников порта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юридически танкеру все еще позволено заходить в порт. Дело в том, что танкер Sunny Liger ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под санкции.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также призвал не разгружать судно.

"Нефтяной танкер Sunny Liger с российской нефтью зашел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного отплытия этого судна. Нидерланды, поддержку которых Украина очень ценит, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греция арестовала российский танкер

Амстердам (43) нефть (1976) танкер (154)
Топ комментарии
+59
Всім цим прекрасним людям-респект...
30.04.2022 20:27 Ответить
+44
Раньше так не пускали в порты зачумленные суда. История действительно циклична.
30.04.2022 20:29 Ответить
+33
дякуємо амстердамських докерів, муніципалітет та народ Нідерландів
30.04.2022 20:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Всім цим прекрасним людям-респект...
30.04.2022 20:27 Ответить
браво!!!
30.04.2022 21:31 Ответить
Паливо конфіскувати на користь Украіни.
30.04.2022 22:35 Ответить
Раньше так не пускали в порты зачумленные суда. История действительно циклична.
30.04.2022 20:29 Ответить
Кацапия не потихоньку сойдёт на нет, а именно рухнет☝. Скоро будут на перегонки кричать что ***** Путин, а не я❗ И пытатся отбелить себя.
30.04.2022 20:36 Ответить
исключительно после смерти Хйла. (и не факт что не найдется тот, кто продолжит, конечно ему будет непросто и придется расстрелять 90% всех вот этих вот пидеров жизни - депутатов министров генералов всяческих там рос гов фсб гвардий и т.п.). а до того все будут ходить строем. ну и бесследно "пропадать" вдруг.
30.04.2022 22:29 Ответить
Не фантазуйте даремно. Якщо б ті уряди хотіли зробить реальні санкціі а не бутафорські, то вони б заборонили всі суда з нафтопродуктами російского походження. Практично всі, навіть українські, суда ходять під Панамським та іншими прапорами. Тому коли європейскі керівники ухвалювали ті рішення що не дозволяють захід в порти суден з російськими прапорами - вони причудово розуміли, що це абсолютно не шкодить їх гешефтам з парашстаном.
30.04.2022 23:20 Ответить
Тепер москаль з нафти може мило робити або шампанське. А решту в сраку собi залити.
30.04.2022 20:31 Ответить
Шампанское тоже нельзя - пробок нет.
30.04.2022 20:34 Ответить
Кукурузным початком пусть затыкают...как дяды...или морковкой..
30.04.2022 20:42 Ответить
Отечественными гвоздями, по завету вальки-полстакана - землячки моей прабабки, увы.
30.04.2022 20:50 Ответить
дякуємо амстердамських докерів, муніципалітет та народ Нідерландів
30.04.2022 20:33 Ответить
ОЦЕ - СПРАВЖНІ ГОЛАНДСЬКІ БРАТИ!
ДЯКУЄМО!!!
30.04.2022 20:34 Ответить
кацапи, вам тут не раді.
**** не ясно!
30.04.2022 20:36 Ответить
Миша. О, диви… Кацапи…

Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?

Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…

Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…

Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!

Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.

Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!

Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
01.05.2022 02:04 Ответить
Cot moloci,vo vsex portax tak dolzno byt
30.04.2022 20:44 Ответить
прості люди набагато розумніші і кращі чим влада цих країн.. чому?
30.04.2022 20:49 Ответить
Звичайним людям не потрібно спілкуватися з росіянами дипломатичною мовою.
30.04.2022 20:52 Ответить
в Северной Корее через месяц можно разгрузиться.
30.04.2022 20:50 Ответить
через два... месяца и за бесплатно
30.04.2022 21:05 Ответить
Русский танкер иди нафуй.
30.04.2022 20:51 Ответить
Кацапи сосіть лапу.
30.04.2022 21:17 Ответить
Кацапам нет места среди цивилизованных людей
30.04.2022 21:21 Ответить
А забрав у морі груз з кацапського танкера? От тепер походи з тою солярою по портах . Пошукай де злитися! Повтрачай гроші! Хотіли заробити.? Зв'язався з москалями=отримав збиток так швидше за все дійде до різних бариг!
30.04.2022 21:53 Ответить
А хтось його купив і заплатив гроші немалі. До речі, в першому абзаці написано, що танкер з дизельним паливом, в заголовку і далі в тексті з нафтою.
Пальне згодиться для ЗСУ. Якби найти механізм для конфіскації таких вантажів на користь України?
30.04.2022 21:59 Ответить
Не розвантажувати це ініціатива виключно робітників порту, слава народу.
01.05.2022 00:46 Ответить
Не "потру АмсптердамУ", а порту АмстердамА.
01.05.2022 04:41 Ответить
Воно добре, але скорiш всього за цю соляру хтось в ЄС вже заплатив, інакше б її не привезли, і влада в це не втручалася. А тепер з кацапам байдуже-вимагайте гроші з докерів. Може таке бути?
31.05.2022 21:08 Ответить
 
 