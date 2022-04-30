Работники порта Амстердама отказались разгружать танкер с российской нефтью

Сотрудники порта Амстердама отказываются разгружать танкер с российским дизельным топливом.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

"Работники порта отказываются разгружать танкер, и муниципалитет Амстердама поддерживает работников порта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юридически танкеру все еще позволено заходить в порт. Дело в том, что танкер Sunny Liger ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под санкции.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко также призвал не разгружать судно.

"Нефтяной танкер Sunny Liger с российской нефтью зашел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного отплытия этого судна. Нидерланды, поддержку которых Украина очень ценит, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем", - подчеркнул он.

