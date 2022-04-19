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Новости Санкции против России
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Греция арестовала российский танкер

греция

Береговая охрана Греции заблокировала российский нефтяной танкер по пути к месту назначения после того, как во вторник он был перехвачен у берегов острова Эвбея.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Kathimerini.

Согласно источникам, судно Pegas под российским флагом направлялось в Пелопоннес, чтобы переместить свой груз нефти на другое судно. Однако из-за неблагоприятных условий танкер отошел в безопасную бухту у приморского города Каристос на юге Эвбеи, где его перехватили.

По словам представителей береговой охраны, приказ об аресте корабля был издан органом по борьбе с отмыванием денег в соответствии с инструкциями по санкциям, введенным против России Евросоюзом из-за ее вторжения в Украину.

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На борту судна находятся 19 членов экипажа.

В береговой охране утверждают, что арестовано само судно, а не его нефтяной груз.

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Топ комментарии
+37
Грекам-респект...
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19.04.2022 12:51
+21
Экипаж запереть, а то он начнет снимать унитазы со всего до чего сможет добраться...
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19.04.2022 12:53
+16
Добре! Не зупинятись!
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19.04.2022 12:53
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Грекам-респект...
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19.04.2022 12:51 Ответить
Правоохоронці продовжують арештовувати активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Зокрема, 18 квітня поліцейські провели обшуки на території Києва та Київської області, повідомляє Нацполіція у https://t.me/UA_National_Police/3181 Telegram .

Вони виявили близько 100 картин, антикварні речі, мисливську гвинтівку та пістолет BUL, які належать родині затриманого народного депутата. Крім того, знайшли 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця "Фаберже".

Наразі встановлюється сума всього вилученого майна та готуються клопотання про накладання арешту.
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19.04.2022 12:52 Ответить
Добре! Не зупинятись!
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19.04.2022 12:53 Ответить
Экипаж запереть, а то он начнет снимать унитазы со всего до чего сможет добраться...
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19.04.2022 12:53 Ответить
Поджимают кацапов то там, то тут❗Это становится привычкой☝
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19.04.2022 12:53 Ответить
"Однак через несприятливі погодні умови танкер відійшов у безпечну бухту"
Джерело:
Нептун,це ти зробив?
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19.04.2022 12:56 Ответить
Рашисты, по своей наивности думали, что такой милый их слуху, остров Евбей их приютит !?
А не тут-то было.....
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19.04.2022 12:56 Ответить
Таки приютил, набутылили по полной свинособак...
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19.04.2022 13:27 Ответить
Наевбеили козломордых)))
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19.04.2022 13:40 Ответить
Чот я не понял - вроде же на энергоресурсы санкции пока срались распространять. Или тут прикол в том, что хотели перелить в другой танкер, который шёл в страну, уже отказавшуюся от российской нефти?
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19.04.2022 12:57 Ответить
Тут вроде само судно принадлежало подсанционной компании.
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19.04.2022 13:04 Ответить
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19.04.2022 12:58 Ответить
Арештоване судно , а не вантаж . Тобто кацапи можуть прийти і перенести нафту каністрами назад у Тюмень ?
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19.04.2022 13:00 Ответить
Відрами!
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19.04.2022 13:27 Ответить
Лёд тронулся!
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19.04.2022 13:05 Ответить
Грекам щира подяка від нас і ефхарістополі ( грецькою) 😊
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19.04.2022 13:07 Ответить
тонкий тролінг по-грецькому: заарештовано саме судно, а не вантаж. а вантаж нехай кацапи відрами носять
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19.04.2022 13:26 Ответить
Это русне понравиться. ЗаевбЯнели их танкер возле острова Евбея.
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19.04.2022 13:53 Ответить
Надо делать так : задержали греки танкер с кацапской нефтью, вся нефть как приз достается грекам. Через месяц кацапсины останутся без торгового флота
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19.04.2022 13:57 Ответить
З інфи відомо, що танкер хотів перевантажити нафту. Ну це нонсенс. В країні, рідній мамі світової тисячолітньої контрабанди займатись такими речами, ну це плювок в обличчя. Або рузге раніше накосячили грекам,
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19.04.2022 14:24 Ответить
В Греции и так всё было, но теперь ещё и российский танкер.
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19.04.2022 14:54 Ответить
 
 