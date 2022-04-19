Греция арестовала российский танкер

Береговая охрана Греции заблокировала российский нефтяной танкер по пути к месту назначения после того, как во вторник он был перехвачен у берегов острова Эвбея.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Kathimerini.

Согласно источникам, судно Pegas под российским флагом направлялось в Пелопоннес, чтобы переместить свой груз нефти на другое судно. Однако из-за неблагоприятных условий танкер отошел в безопасную бухту у приморского города Каристос на юге Эвбеи, где его перехватили.

По словам представителей береговой охраны, приказ об аресте корабля был издан органом по борьбе с отмыванием денег в соответствии с инструкциями по санкциям, введенным против России Евросоюзом из-за ее вторжения в Украину.

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На борту судна находятся 19 членов экипажа.

В береговой охране утверждают, что арестовано само судно, а не его нефтяной груз.

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