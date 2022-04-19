Греция арестовала российский танкер
Береговая охрана Греции заблокировала российский нефтяной танкер по пути к месту назначения после того, как во вторник он был перехвачен у берегов острова Эвбея.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Kathimerini.
Согласно источникам, судно Pegas под российским флагом направлялось в Пелопоннес, чтобы переместить свой груз нефти на другое судно. Однако из-за неблагоприятных условий танкер отошел в безопасную бухту у приморского города Каристос на юге Эвбеи, где его перехватили.
По словам представителей береговой охраны, приказ об аресте корабля был издан органом по борьбе с отмыванием денег в соответствии с инструкциями по санкциям, введенным против России Евросоюзом из-за ее вторжения в Украину.
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На борту судна находятся 19 членов экипажа.
В береговой охране утверждают, что арестовано само судно, а не его нефтяной груз.
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Зокрема, 18 квітня поліцейські провели обшуки на території Києва та Київської області, повідомляє Нацполіція у https://t.me/UA_National_Police/3181 Telegram .
Вони виявили близько 100 картин, антикварні речі, мисливську гвинтівку та пістолет BUL, які належать родині затриманого народного депутата. Крім того, знайшли 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця "Фаберже".
Наразі встановлюється сума всього вилученого майна та готуються клопотання про накладання арешту.
Джерело:
Нептун,це ти зробив?
А не тут-то было.....