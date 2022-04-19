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Новини Санкції проти Росії
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Греція заарештувала російський танкер

греция

Берегова охорона Греції заблокувала російський нафтовий танкер на шляху до місця призначення після того, як у вівторок він був перехоплений біля берегів острова Евбея.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Kathimerini.

Згідно з джерелами, судно Pegas під російським прапором прямувало до Пелопоннесу, щоб перемістити свій вантаж нафти на інше судно. Однак через несприятливі погодні умови танкер відійшов у безпечну бухту біля приморського міста Каристос на півдні Евбеї, де його перехопили.

За словами представників берегової охорони, наказ про арешт корабля був виданий органом по боротьбі з відмиванням грошей відповідно до інструкцій щодо санкцій, запроваджених проти Росії Євросоюзом через її вторгнення в Україну.

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На борту судна перебуває 19 членів екіпажу.

У береговій охороні стверджують, що заарештовано саме судно, а не його нафтовий вантаж.

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Автор: 

арешт (2523) Греція (599) росія (65191) танкер (332)


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Топ коментарі
+37
Грекам-респект...
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19.04.2022 12:51
+21
Экипаж запереть, а то он начнет снимать унитазы со всего до чего сможет добраться...
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19.04.2022 12:53
+16
Добре! Не зупинятись!
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19.04.2022 12:53
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Грекам-респект...
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19.04.2022 12:51 Відповісти
Правоохоронці продовжують арештовувати активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Зокрема, 18 квітня поліцейські провели обшуки на території Києва та Київської області, повідомляє Нацполіція у https://t.me/UA_National_Police/3181 Telegram .

Вони виявили близько 100 картин, антикварні речі, мисливську гвинтівку та пістолет BUL, які належать родині затриманого народного депутата. Крім того, знайшли 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця "Фаберже".

Наразі встановлюється сума всього вилученого майна та готуються клопотання про накладання арешту.
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19.04.2022 12:52 Відповісти
Добре! Не зупинятись!
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19.04.2022 12:53 Відповісти
Экипаж запереть, а то он начнет снимать унитазы со всего до чего сможет добраться...
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19.04.2022 12:53 Відповісти
Поджимают кацапов то там, то тут❗Это становится привычкой☝
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19.04.2022 12:53 Відповісти
"Однак через несприятливі погодні умови танкер відійшов у безпечну бухту"
Джерело:
Нептун,це ти зробив?
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19.04.2022 12:56 Відповісти
Рашисты, по своей наивности думали, что такой милый их слуху, остров Евбей их приютит !?
А не тут-то было.....
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19.04.2022 12:56 Відповісти
Таки приютил, набутылили по полной свинособак...
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19.04.2022 13:27 Відповісти
Наевбеили козломордых)))
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19.04.2022 13:40 Відповісти
Чот я не понял - вроде же на энергоресурсы санкции пока срались распространять. Или тут прикол в том, что хотели перелить в другой танкер, который шёл в страну, уже отказавшуюся от российской нефти?
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19.04.2022 12:57 Відповісти
Тут вроде само судно принадлежало подсанционной компании.
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19.04.2022 13:04 Відповісти
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19.04.2022 12:58 Відповісти
Арештоване судно , а не вантаж . Тобто кацапи можуть прийти і перенести нафту каністрами назад у Тюмень ?
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19.04.2022 13:00 Відповісти
Відрами!
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19.04.2022 13:27 Відповісти
Лёд тронулся!
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19.04.2022 13:05 Відповісти
Грекам щира подяка від нас і ефхарістополі ( грецькою) 😊
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19.04.2022 13:07 Відповісти
тонкий тролінг по-грецькому: заарештовано саме судно, а не вантаж. а вантаж нехай кацапи відрами носять
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19.04.2022 13:26 Відповісти
Это русне понравиться. ЗаевбЯнели их танкер возле острова Евбея.
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19.04.2022 13:53 Відповісти
Надо делать так : задержали греки танкер с кацапской нефтью, вся нефть как приз достается грекам. Через месяц кацапсины останутся без торгового флота
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19.04.2022 13:57 Відповісти
З інфи відомо, що танкер хотів перевантажити нафту. Ну це нонсенс. В країні, рідній мамі світової тисячолітньої контрабанди займатись такими речами, ну це плювок в обличчя. Або рузге раніше накосячили грекам,
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19.04.2022 14:24 Відповісти
В Греции и так всё было, но теперь ещё и российский танкер.
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19.04.2022 14:54 Відповісти
 
 