Греція заарештувала російський танкер
Берегова охорона Греції заблокувала російський нафтовий танкер на шляху до місця призначення після того, як у вівторок він був перехоплений біля берегів острова Евбея.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Kathimerini.
Згідно з джерелами, судно Pegas під російським прапором прямувало до Пелопоннесу, щоб перемістити свій вантаж нафти на інше судно. Однак через несприятливі погодні умови танкер відійшов у безпечну бухту біля приморського міста Каристос на півдні Евбеї, де його перехопили.
За словами представників берегової охорони, наказ про арешт корабля був виданий органом по боротьбі з відмиванням грошей відповідно до інструкцій щодо санкцій, запроваджених проти Росії Євросоюзом через її вторгнення в Україну.
На борту судна перебуває 19 членів екіпажу.
У береговій охороні стверджують, що заарештовано саме судно, а не його нафтовий вантаж.
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Зокрема, 18 квітня поліцейські провели обшуки на території Києва та Київської області, повідомляє Нацполіція у https://t.me/UA_National_Police/3181 Telegram .
Вони виявили близько 100 картин, антикварні речі, мисливську гвинтівку та пістолет BUL, які належать родині затриманого народного депутата. Крім того, знайшли 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця "Фаберже".
Наразі встановлюється сума всього вилученого майна та готуються клопотання про накладання арешту.
Джерело:
Нептун,це ти зробив?
А не тут-то было.....