Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції
Російський військовий гвинтовий літак типу Ан-30 порушив повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Шведське радіо", пише "Європейська правда".
Порушення повітряного простору сталося у п'ятницю ввечері протягом короткого проміжку часу, після чого літак покинув цей район.
Шведські винищувачі стежили за інцидентом та сфотографували літак.
"Цілком неприйнятно, ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії", - сказав міністр оборони Петер Гультквіст.
Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; — "Брязкіт") — літак повітряного спостереження та аерофотозйомки.
шведи не турки
11 Ukrainian pilots are currently taking F-16 training courses
"To drive such a machine is a pleasure! An absolutely new flight philosophy, incredible avionics, everything a pilot may need," says one of the Ukrainian pilots.
мясом закидать - возможно...тем более наши лисы и псы бродячие уже не едят подшмаленого...
винищуващі не з тими фотоапаратами
Та будьте як турки....ЗБИЛИ І ЗАБУЛИ!!!
І більше ніхто "не клеїть понти"
Спокійно, все під контролем