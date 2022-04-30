УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4543 відвідувача онлайн
Новини
17 134 56

Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції

ан-30,літак

Російський військовий гвинтовий літак типу Ан-30 порушив повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Шведське радіо", пише "Європейська правда".

Порушення повітряного простору сталося у п'ятницю ввечері протягом короткого проміжку часу, після чого літак покинув цей район.

Шведські винищувачі стежили за інцидентом та сфотографували літак.

"Цілком неприйнятно, ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії", - сказав міністр оборони Петер Гультквіст.

Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; — "Брязкіт") — літак повітряного спостереження та аерофотозйомки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США рішуче підтримають рішення Швеції і Фінляндії вступити до НАТО, - Блінкен

Автор: 

літак (3005) Швеція (990)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Зря все спускаете на тормозах. Гопник от безнаказанности все больше борзеет.
показати весь коментар
30.04.2022 22:10 Відповісти
+25
А если не сбивать, то завтра залетят калибры.
показати весь коментар
30.04.2022 22:15 Відповісти
+23
Нічого нового. З 26 грають орки з Європою. Долітаються
показати весь коментар
30.04.2022 22:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого нового. З 26 грають орки з Європою. Долітаються
показати весь коментар
30.04.2022 22:07 Відповісти
Догнать ******* и сказать что бы больше не летали❗
показати весь коментар
30.04.2022 22:36 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2022 08:31 Відповісти
ой долбойоб... ну то ****** збивай,чи збивалка не виросла?
показати весь коментар
01.05.2022 04:04 Відповісти
Ердоган не побоявся...А шведи всрались?
показати весь коментар
30.04.2022 22:09 Відповісти
А если не сбивать, то завтра залетят калибры.
показати весь коментар
30.04.2022 22:15 Відповісти
Бо Ердоган у НАТО, а Швеція ще ні. Тому Ваша інвектива в бік шведів -- слова тупуватого совка.
показати весь коментар
30.04.2022 22:22 Відповісти
да нифига. имеют полное право сбить. и больше никто и никогда. как в Турции.
показати весь коментар
30.04.2022 22:28 Відповісти
Байден сказав, що поки Швеція та Фінляндія не в НАТО, він їх захищатиме при будь-якій провокації Росії. Так що Ви не маєте рації, Швеція за бажання цілком могла і пальнуь по літачку-розвіднику.
показати весь коментар
01.05.2022 08:14 Відповісти
Ердоган виплатив кацапам компенсацію за той збитий літак.
показати весь коментар
30.04.2022 22:45 Відповісти
А скільки нам доведеться виплачувати за збиті ватольоти?
показати весь коментар
30.04.2022 22:55 Відповісти
ты что больной ? или кацап?
показати весь коментар
01.05.2022 01:46 Відповісти
виплатив, виплатив, розчавленими тракторами турецькими помідорами в Росії.
показати весь коментар
01.05.2022 08:15 Відповісти
нічого шведи не всрались. Вони цей факт задокументували, направлять ноту, а наступний раз для кацапів закінчиться так, як з турками.
показати весь коментар
30.04.2022 22:49 Відповісти
сфотографували літак

шведи не турки
показати весь коментар
30.04.2022 22:09 Відповісти
Зря все спускаете на тормозах. Гопник от безнаказанности все больше борзеет.
показати весь коментар
30.04.2022 22:10 Відповісти
Друзі,от на що я наштовхнувся у фейсбуці

11 Ukrainian pilots are currently taking F-16 training courses

"To drive such a machine is a pleasure! An absolutely new flight philosophy, incredible avionics, everything a pilot may need," says one of the Ukrainian pilots.
показати весь коментар
30.04.2022 22:11 Відповісти
і шо? багато передають шо вчаться і з гаубиць стріляти і на танках навчання проходять і ракетними установками керувати.війна жеж..новітня зброя необхідна.. не з старим же озброєнням воювати проти такої кількості орди...їх порядку до 100 тисяч..без мобілізації
показати весь коментар
30.04.2022 22:22 Відповісти
Ну була сьогодні розмова Залужного з ними про Україну.
показати весь коментар
30.04.2022 22:26 Відповісти
Эта кацапский стелс.
показати весь коментар
30.04.2022 22:13 Відповісти
эта ж у Вас юмор такой, да?... стелс)))) хуэлс...
показати весь коментар
30.04.2022 22:29 Відповісти
Что, примитивный юмор с трудом доходит?
показати весь коментар
01.05.2022 02:30 Відповісти
9 травня на параді побєдобєсія )(уйло може обьявити загальну або часткову мобілізацію..
показати весь коментар
30.04.2022 22:14 Відповісти
немцы пулемётчики с ума сходили...?
показати весь коментар
30.04.2022 22:23 Відповісти
но это не поможет ему восстановить производство ракет и ремонтировать свои самолеты (импортозамещение так и не прижилось на рашке...а санкции добили по узлам и агрегатам)
мясом закидать - возможно...тем более наши лисы и псы бродячие уже не едят подшмаленого...
показати весь коментар
30.04.2022 22:32 Відповісти
танки з літаками теж мобілізують? чи будуть відправляти Іванів на переробку своїм ходом?
показати весь коментар
30.04.2022 23:57 Відповісти
я б не сильно вірив всяким люськам,про те що у русні уже нема чим воювати...а вже уж артою ще довго можуть зайобувати.тай про ракети скільки раз там люська висирала,що у них уже "всьо на ісході"?
показати весь коментар
01.05.2022 04:08 Відповісти
https://www.dailymail.co.uk/ Daily Mail ...."Кремлівський інсайдер" стверджує, що Володимир https://www.dailymail.co.uk/news/vladimir_putin/index.html Путін може бути змушений на кілька днів відмовитися від контролю над війною в https://www.dailymail.co.uk/news/russia-ukraine-conflict/index.html Україні , оскільки він збирається на операцію з раку.Як повідомляється, російський диктатор висуне кандидатуру жорсткого главу Ради безпеки та екс-главу ФСБ Миколу Патрушева, щоб взяти під контроль вторгнення, поки він перебуває під ножем.70-річний Тіньовий Патрушев вважається ключовим розробником стратегії війни наразі - і людиною, яка переконала Путіна, що https://www.dailymail.co.uk/news/kiev/index.html Київ наповнений неонацистами.Екстраординарні заяви з'явилися на популярному Telegram-каналі General SVR, який стверджує, що його джерелом є добре розташована фігура в Кремлі.
показати весь коментар
30.04.2022 22:18 Відповісти
Бажаю путлєру, щоб онкооперація пройшла вдало і він не прокинувся після наркозу.
показати весь коментар
30.04.2022 22:21 Відповісти
він прокинеться, але метастази почнуть активний розвиток. Боротьба за корону все-таки буде і як завжди дуже кривава. Такі вони ординці.
показати весь коментар
30.04.2022 22:52 Відповісти
Дейлі Мейл має репутацію гірше чим параша тудей. Я б не звертав увагу...
показати весь коментар
30.04.2022 22:24 Відповісти
Щоб це плюгаве ху@ло здохло і не кошмарило весь світ 😡
показати весь коментар
01.05.2022 00:08 Відповісти
генерал свр это фсб-шная помойка професора соловья ..
показати весь коментар
01.05.2022 01:48 Відповісти
Патрушев це сама опасна **** в оточеннi крысака. Це він є прихильником превентивного ядерного удару по всіх країнах, включаючи Америку.
показати весь коментар
01.05.2022 08:19 Відповісти
Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; - "Брязкіт") уйня короче )))))
показати весь коментар
30.04.2022 22:27 Відповісти
Два часа назад был произведен успешный ударе по передовому командному пункту 2 армии РФ под Изюмом.
показати весь коментар
30.04.2022 22:27 Відповісти
********** nado bilo
показати весь коментар
30.04.2022 22:28 Відповісти
Чому АНТОНОВ не зупинить подовження ресурсу?
показати весь коментар
30.04.2022 22:28 Відповісти
ти про що дурню? це древне відро з крилами може літати ще довго,і його кацапи можуть обслуговувати без Антонова,бо він військовий,та й донорів на рашці ще вистачає
показати весь коментар
01.05.2022 04:10 Відповісти
Вот это я , понимаю, достойный ответ.., "следили за инцидентом и сфоткали самолёт".
показати весь коментар
30.04.2022 22:31 Відповісти
У Швеции еще были сомнения на счёт вступления в НАТО...
показати весь коментар
30.04.2022 22:32 Відповісти
ну залетели, ну посмотрели, шо ж их убиватьзп это?, плятьская европейская толерантность. нуну.
показати весь коментар
30.04.2022 22:37 Відповісти
Правильно роблять, що не ведуться на дрыбны провокації *****. Він тілько цього і чекає, щоб показати своєму стаду - ось дивіться, захід збив наш літак і бебебе. Не даруйте ***** такі можливості.
показати весь коментар
30.04.2022 22:41 Відповісти
Законцовку крыла надо было очередью отбить - из принципа.
показати весь коментар
30.04.2022 22:47 Відповісти
како то хлам. они специально хотели, шо бы его сбили, или сам развалился бы а рашкины сказа ли бы шо сбили Шведы
показати весь коментар
30.04.2022 22:54 Відповісти
В повітряний простір Туреччини чомусь вже не залітають.
показати весь коментар
30.04.2022 22:57 Відповісти
хоча б кулеметну чергу пустили по корпусу
винищуващі не з тими фотоапаратами
показати весь коментар
30.04.2022 23:31 Відповісти
А сбить тонка кишка а то ***** нападет? Мрози
показати весь коментар
30.04.2022 23:33 Відповісти
просто залетів нагадати, щоб не барилися зі вступом в НАТО
показати весь коментар
30.04.2022 23:56 Відповісти
Шкода , що шведи де хакнули кацапську срань над своєю територією 😕
показати весь коментар
01.05.2022 00:03 Відповісти
Да збивайте, що ж ви так боєтеся , не завтра так пвсля воно жахне ядеркою , що вже втрачати
показати весь коментар
01.05.2022 00:25 Відповісти
Свинособаки бы ещё на кукурузнике АН-2 полетели 😂
показати весь коментар
01.05.2022 00:33 Відповісти
І шо....занепокоєні???!!!
Та будьте як турки....ЗБИЛИ І ЗАБУЛИ!!!
І більше ніхто "не клеїть понти"
Спокійно, все під контролем
показати весь коментар
01.05.2022 01:41 Відповісти
І що?.. Чергова "стурбованість"?..
показати весь коментар
01.05.2022 09:31 Відповісти
сбивайте и ничего не бойтесь!
показати весь коментар
01.05.2022 10:44 Відповісти
 
 