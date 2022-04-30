Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции
Российский военный винтовой самолет типа Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции к югу от провинции Блэкинге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Шведское радио", пишет "Европейская правда".
Нарушение воздушного пространства произошло в пятницу вечером в течение короткого промежутка времени, после чего самолет покинул этот район.
Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет.
"Совершенно неприемлемо, мы, конечно, ответим по дипломатической линии", - сказал министр обороны Петер Гультквист.
Ан-30 (по кодификации НАТО: Clank; — "Лязг") — самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки.
шведи не турки
11 Ukrainian pilots are currently taking F-16 training courses
"To drive such a machine is a pleasure! An absolutely new flight philosophy, incredible avionics, everything a pilot may need," says one of the Ukrainian pilots.
мясом закидать - возможно...тем более наши лисы и псы бродячие уже не едят подшмаленого...
винищуващі не з тими фотоапаратами
Та будьте як турки....ЗБИЛИ І ЗАБУЛИ!!!
І більше ніхто "не клеїть понти"
Спокійно, все під контролем