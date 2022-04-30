Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции

Российский военный винтовой самолет типа Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции к югу от провинции Блэкинге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Шведское радио", пишет "Европейская правда".

Нарушение воздушного пространства произошло в пятницу вечером в течение короткого промежутка времени, после чего самолет покинул этот район.

Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет.

"Совершенно неприемлемо, мы, конечно, ответим по дипломатической линии", - сказал министр обороны Петер Гультквист.

Ан-30 (по кодификации НАТО: Clank; — "Лязг") — самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки.

