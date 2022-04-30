РУС
17 134 56

Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции

ан-30,літак

Российский военный винтовой самолет типа Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции к югу от провинции Блэкинге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Шведское радио", пишет "Европейская правда".

Нарушение воздушного пространства произошло в пятницу вечером в течение короткого промежутка времени, после чего самолет покинул этот район.

Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет.

"Совершенно неприемлемо, мы, конечно, ответим по дипломатической линии", - сказал министр обороны Петер Гультквист.

Ан-30 (по кодификации НАТО: Clank; — "Лязг") — самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки.

Топ комментарии
+26
Зря все спускаете на тормозах. Гопник от безнаказанности все больше борзеет.
30.04.2022 22:10 Ответить
+25
А если не сбивать, то завтра залетят калибры.
30.04.2022 22:15 Ответить
+23
Нічого нового. З 26 грають орки з Європою. Долітаються
30.04.2022 22:07 Ответить
Нічого нового. З 26 грають орки з Європою. Долітаються
30.04.2022 22:07 Ответить
Догнать ******* и сказать что бы больше не летали❗
30.04.2022 22:36 Ответить
01.05.2022 08:31 Ответить
ой долбойоб... ну то ****** збивай,чи збивалка не виросла?
01.05.2022 04:04 Ответить
Ердоган не побоявся...А шведи всрались?
30.04.2022 22:09 Ответить
А если не сбивать, то завтра залетят калибры.
30.04.2022 22:15 Ответить
Бо Ердоган у НАТО, а Швеція ще ні. Тому Ваша інвектива в бік шведів -- слова тупуватого совка.
30.04.2022 22:22 Ответить
да нифига. имеют полное право сбить. и больше никто и никогда. как в Турции.
30.04.2022 22:28 Ответить
Байден сказав, що поки Швеція та Фінляндія не в НАТО, він їх захищатиме при будь-якій провокації Росії. Так що Ви не маєте рації, Швеція за бажання цілком могла і пальнуь по літачку-розвіднику.
01.05.2022 08:14 Ответить
Ердоган виплатив кацапам компенсацію за той збитий літак.
30.04.2022 22:45 Ответить
А скільки нам доведеться виплачувати за збиті ватольоти?
30.04.2022 22:55 Ответить
ты что больной ? или кацап?
01.05.2022 01:46 Ответить
виплатив, виплатив, розчавленими тракторами турецькими помідорами в Росії.
01.05.2022 08:15 Ответить
нічого шведи не всрались. Вони цей факт задокументували, направлять ноту, а наступний раз для кацапів закінчиться так, як з турками.
30.04.2022 22:49 Ответить
сфотографували літак

шведи не турки
30.04.2022 22:09 Ответить
Зря все спускаете на тормозах. Гопник от безнаказанности все больше борзеет.
30.04.2022 22:10 Ответить
Друзі,от на що я наштовхнувся у фейсбуці

11 Ukrainian pilots are currently taking F-16 training courses

"To drive such a machine is a pleasure! An absolutely new flight philosophy, incredible avionics, everything a pilot may need," says one of the Ukrainian pilots.
30.04.2022 22:11 Ответить
і шо? багато передають шо вчаться і з гаубиць стріляти і на танках навчання проходять і ракетними установками керувати.війна жеж..новітня зброя необхідна.. не з старим же озброєнням воювати проти такої кількості орди...їх порядку до 100 тисяч..без мобілізації
30.04.2022 22:22 Ответить
Ну була сьогодні розмова Залужного з ними про Україну.
30.04.2022 22:26 Ответить
Эта кацапский стелс.
30.04.2022 22:13 Ответить
эта ж у Вас юмор такой, да?... стелс)))) хуэлс...
30.04.2022 22:29 Ответить
Что, примитивный юмор с трудом доходит?
01.05.2022 02:30 Ответить
9 травня на параді побєдобєсія )(уйло може обьявити загальну або часткову мобілізацію..
30.04.2022 22:14 Ответить
немцы пулемётчики с ума сходили...?
30.04.2022 22:23 Ответить
но это не поможет ему восстановить производство ракет и ремонтировать свои самолеты (импортозамещение так и не прижилось на рашке...а санкции добили по узлам и агрегатам)
мясом закидать - возможно...тем более наши лисы и псы бродячие уже не едят подшмаленого...
30.04.2022 22:32 Ответить
танки з літаками теж мобілізують? чи будуть відправляти Іванів на переробку своїм ходом?
30.04.2022 23:57 Ответить
я б не сильно вірив всяким люськам,про те що у русні уже нема чим воювати...а вже уж артою ще довго можуть зайобувати.тай про ракети скільки раз там люська висирала,що у них уже "всьо на ісході"?
01.05.2022 04:08 Ответить
https://www.dailymail.co.uk/ Daily Mail ...."Кремлівський інсайдер" стверджує, що Володимир https://www.dailymail.co.uk/news/vladimir_putin/index.html Путін може бути змушений на кілька днів відмовитися від контролю над війною в https://www.dailymail.co.uk/news/russia-ukraine-conflict/index.html Україні , оскільки він збирається на операцію з раку.Як повідомляється, російський диктатор висуне кандидатуру жорсткого главу Ради безпеки та екс-главу ФСБ Миколу Патрушева, щоб взяти під контроль вторгнення, поки він перебуває під ножем.70-річний Тіньовий Патрушев вважається ключовим розробником стратегії війни наразі - і людиною, яка переконала Путіна, що https://www.dailymail.co.uk/news/kiev/index.html Київ наповнений неонацистами.Екстраординарні заяви з'явилися на популярному Telegram-каналі General SVR, який стверджує, що його джерелом є добре розташована фігура в Кремлі.
30.04.2022 22:18 Ответить
Бажаю путлєру, щоб онкооперація пройшла вдало і він не прокинувся після наркозу.
30.04.2022 22:21 Ответить
він прокинеться, але метастази почнуть активний розвиток. Боротьба за корону все-таки буде і як завжди дуже кривава. Такі вони ординці.
30.04.2022 22:52 Ответить
Дейлі Мейл має репутацію гірше чим параша тудей. Я б не звертав увагу...
30.04.2022 22:24 Ответить
Щоб це плюгаве ху@ло здохло і не кошмарило весь світ 😡
01.05.2022 00:08 Ответить
генерал свр это фсб-шная помойка професора соловья ..
01.05.2022 01:48 Ответить
Патрушев це сама опасна **** в оточеннi крысака. Це він є прихильником превентивного ядерного удару по всіх країнах, включаючи Америку.
01.05.2022 08:19 Ответить
Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; - "Брязкіт") уйня короче )))))
30.04.2022 22:27 Ответить
Два часа назад был произведен успешный ударе по передовому командному пункту 2 армии РФ под Изюмом.
30.04.2022 22:27 Ответить
********** nado bilo
30.04.2022 22:28 Ответить
Чому АНТОНОВ не зупинить подовження ресурсу?
30.04.2022 22:28 Ответить
ти про що дурню? це древне відро з крилами може літати ще довго,і його кацапи можуть обслуговувати без Антонова,бо він військовий,та й донорів на рашці ще вистачає
01.05.2022 04:10 Ответить
Вот это я , понимаю, достойный ответ.., "следили за инцидентом и сфоткали самолёт".
30.04.2022 22:31 Ответить
У Швеции еще были сомнения на счёт вступления в НАТО...
30.04.2022 22:32 Ответить
ну залетели, ну посмотрели, шо ж их убиватьзп это?, плятьская европейская толерантность. нуну.
30.04.2022 22:37 Ответить
Правильно роблять, що не ведуться на дрыбны провокації *****. Він тілько цього і чекає, щоб показати своєму стаду - ось дивіться, захід збив наш літак і бебебе. Не даруйте ***** такі можливості.
30.04.2022 22:41 Ответить
Законцовку крыла надо было очередью отбить - из принципа.
30.04.2022 22:47 Ответить
како то хлам. они специально хотели, шо бы его сбили, или сам развалился бы а рашкины сказа ли бы шо сбили Шведы
30.04.2022 22:54 Ответить
В повітряний простір Туреччини чомусь вже не залітають.
30.04.2022 22:57 Ответить
хоча б кулеметну чергу пустили по корпусу
винищуващі не з тими фотоапаратами
30.04.2022 23:31 Ответить
А сбить тонка кишка а то ***** нападет? Мрози
30.04.2022 23:33 Ответить
просто залетів нагадати, щоб не барилися зі вступом в НАТО
30.04.2022 23:56 Ответить
Шкода , що шведи де хакнули кацапську срань над своєю територією 😕
01.05.2022 00:03 Ответить
Да збивайте, що ж ви так боєтеся , не завтра так пвсля воно жахне ядеркою , що вже втрачати
01.05.2022 00:25 Ответить
Свинособаки бы ещё на кукурузнике АН-2 полетели 😂
01.05.2022 00:33 Ответить
І шо....занепокоєні???!!!
Та будьте як турки....ЗБИЛИ І ЗАБУЛИ!!!
І більше ніхто "не клеїть понти"
Спокійно, все під контролем
01.05.2022 01:41 Ответить
І що?.. Чергова "стурбованість"?..
01.05.2022 09:31 Ответить
сбивайте и ничего не бойтесь!
01.05.2022 10:44 Ответить
 
 