На Сумщині мер Бурині отримав підозру за співпрацю з окупантами
Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру міському голові Бурині, його заступнику та депутату міської ради. Вони співпрацювали з РФ під час тимчасової окупації Сумщини, зокрема сприяли матеріальному забезпеченню збройних формувань держави-агресора.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Офісу генпрокурора.
За даними слідства, під час окупації збройними формуваннями РФ території Буринської ОТГ Конотопського району Сумської області вони погодилися на співпрацю з державою-агресором.
Підозрювані здійснювали інформаційну діяльность, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування.
Наразі їх затримали правоохоронці, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.
От так треба...
Скоріше за все - це просто москальська консєрва, яка розганяє чергову порцію зради.
Це ж він отримав у спадщину від папані Сумську область і розставляв там своїх людей!
А його кращий друг і собутильник Вадим Новинський де?
Це ж вони вдвох будували в Україні мережу агентури з попів московського патріархату!
Прокуратура! Де Андрій Деркач, де Вадим Новинський???
За що вам гроші платять з податків українців? ХЗ...
И только армия не дала им этого сделать. Но из-за этих сук пострадало много украинцев.
Только Армія Мова і Віра нас спасет!