Новини
На Сумщині мер Бурині отримав підозру за співпрацю з окупантами

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру міському голові Бурині, його заступнику та депутату міської ради. Вони співпрацювали з РФ під час тимчасової окупації Сумщини, зокрема сприяли матеріальному забезпеченню збройних формувань держави-агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, під час окупації збройними формуваннями РФ території Буринської ОТГ Конотопського району Сумської області вони погодилися на співпрацю з державою-агресором.

Підозрювані здійснювали інформаційну діяльность, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування.

Читайте також: Планував "здати" місто окупантам: Голову ОТГ на Сумщині підозрюють у держзраді

Наразі їх затримали правоохоронці, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

Топ коментарі
+23
А де Андрій Деркач, якого Штати ще рік тому прямо звинуватили в роботі на рашкостан?
Це ж він отримав у спадщину від папані Сумську область і розставляв там своїх людей!

А його кращий друг і собутильник Вадим Новинський де?
Це ж вони вдвох будували в Україні мережу агентури з попів московського патріархату!

Прокуратура! Де Андрій Деркач, де Вадим Новинський???

За що вам гроші платять з податків українців? ХЗ...
30.04.2022 22:18 Відповісти
+15
"На Сумщині мер Бурині отримав (У СКРОНЮ ДЕВ'ЯТИМІЛІМЕТРОВУ) підозру за співпрацю з окупантами"...
От так треба...
30.04.2022 22:16 Відповісти
+12
К стенке предателей!
30.04.2022 22:14 Відповісти
Коментувати
К стенке предателей!
30.04.2022 22:14 Відповісти
К сожалению у нас ето так не работает. Ибо зегевара тогда выйдет сам на себя...
30.04.2022 23:24 Відповісти
А Мелітополь, пишуть,що деякі люди борються, але мер, фермери,продаж зерна,забрана гумдопомога. Тим паче люди самі писали в СБУ,
30.04.2022 22:15 Відповісти
"На Сумщині мер Бурині отримав (У СКРОНЮ ДЕВ'ЯТИМІЛІМЕТРОВУ) підозру за співпрацю з окупантами"...
От так треба...
30.04.2022 22:16 Відповісти
Т е либо свои убьют, либо враги. Выбор без выбора. Я бы смотрел на тяжесть поступков, а не на факт пленения. Что, заложников террористов судят и убивают после освобождения от плена? Каждый делает что может. Поставь себя на его место.
30.04.2022 22:58 Відповісти
Не знаю что там делал мер, может заслуженно, но по вашему, любого кто остался при власти на захваченных территориях надо казнить? Извините, а чем это от методов рашки, гулага отличается?
30.04.2022 23:00 Відповісти
Нічим.))
Скоріше за все - це просто москальська консєрва, яка розганяє чергову порцію зради.
30.04.2022 23:41 Відповісти
А де Андрій Деркач, якого Штати ще рік тому прямо звинуватили в роботі на рашкостан?
Це ж він отримав у спадщину від папані Сумську область і розставляв там своїх людей!

А його кращий друг і собутильник Вадим Новинський де?
Це ж вони вдвох будували в Україні мережу агентури з попів московського патріархату!

Прокуратура! Де Андрій Деркач, де Вадим Новинський???

За що вам гроші платять з податків українців? ХЗ...
30.04.2022 22:18 Відповісти
Треба на цих прокурорських натравити радикала Ляшка з вилами. Ось вчора було на Цензорі як він генералу СБУ "кишки намотував" в столиці.
30.04.2022 22:30 Відповісти
Вот кто поджигает рашку изнутри - легион Свобода России https://www.youtube.com/watch?v=wX_VUkYVoJg
30.04.2022 22:22 Відповісти
Розстрiляти падлюк!
30.04.2022 22:24 Відповісти
Пятая колонна во главе с дрюкачами , портновыми и прочей падалью готовилась к сдаче Украины.
И только армия не дала им этого сделать. Но из-за этих сук пострадало много украинцев.

Только Армія Мова і Віра нас спасет!
30.04.2022 22:45 Відповісти
Почему они живы?
30.04.2022 22:45 Відповісти
Почему ты не на фронте?
30.04.2022 23:02 Відповісти
Почему они живы?
30.04.2022 23:09 Відповісти
Може не тобі з Польщі піздєть з такими питаннями?
30.04.2022 23:42 Відповісти
Під час бойових дій на окупованій теритоії. Усі колаборанти є законною ціллю. І мають знищуватись!
30.04.2022 22:47 Відповісти
В том то и отличие Украины от ******** что у нас даже зрадныков не казнят. А зря ..
30.04.2022 23:26 Відповісти
А коли пред'являть підозру прокурорам та суддям, які досі тримають за гратами Семенченка за те, що він боровся за Україну.
01.05.2022 07:05 Відповісти
Схоже що нiколи.
01.05.2022 08:04 Відповісти
 
 