На Сумщині мер Бурині отримав підозру за співпрацю з окупантами

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру міському голові Бурині, його заступнику та депутату міської ради. Вони співпрацювали з РФ під час тимчасової окупації Сумщини, зокрема сприяли матеріальному забезпеченню збройних формувань держави-агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, під час окупації збройними формуваннями РФ території Буринської ОТГ Конотопського району Сумської області вони погодилися на співпрацю з державою-агресором.

Підозрювані здійснювали інформаційну діяльность, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування.

Читайте також: Планував "здати" місто окупантам: Голову ОТГ на Сумщині підозрюють у держзраді

Наразі їх затримали правоохоронці, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.