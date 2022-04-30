РУС
В Сумской области мэр Бурыни получил подозрение за сотрудничество с оккупантами

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении городскому голове Бурыни, его заместителю и депутату городского совета. Они сотрудничали с РФ во время временной оккупации Сумщины, в частности, способствовали материальному обеспечению вооруженных формирований государства-агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, во время оккупации вооруженными формированиями РФ территории Бурыньской ОТГ Конотопского района Сумской области они согласились на сотрудничество с государством-агрессором.

Подозреваемые осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора. Также они обеспечивали ее вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания.

Читайте также: Планировал "сдать" город оккупантам: главу ОТГ в Сумской области подозревают в госизмене

В настоящее время их задержали правоохранители, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Топ комментарии
+23
А де Андрій Деркач, якого Штати ще рік тому прямо звинуватили в роботі на рашкостан?
Це ж він отримав у спадщину від папані Сумську область і розставляв там своїх людей!

А його кращий друг і собутильник Вадим Новинський де?
Це ж вони вдвох будували в Україні мережу агентури з попів московського патріархату!

Прокуратура! Де Андрій Деркач, де Вадим Новинський???

За що вам гроші платять з податків українців? ХЗ...
показать весь комментарий
30.04.2022 22:18 Ответить
+15
"На Сумщині мер Бурині отримав (У СКРОНЮ ДЕВ'ЯТИМІЛІМЕТРОВУ) підозру за співпрацю з окупантами"...
От так треба...
показать весь комментарий
30.04.2022 22:16 Ответить
+12
К стенке предателей!
показать весь комментарий
30.04.2022 22:14 Ответить
К сожалению у нас ето так не работает. Ибо зегевара тогда выйдет сам на себя...
показать весь комментарий
30.04.2022 23:24 Ответить
А Мелітополь, пишуть,що деякі люди борються, але мер, фермери,продаж зерна,забрана гумдопомога. Тим паче люди самі писали в СБУ,
показать весь комментарий
30.04.2022 22:15 Ответить
Т е либо свои убьют, либо враги. Выбор без выбора. Я бы смотрел на тяжесть поступков, а не на факт пленения. Что, заложников террористов судят и убивают после освобождения от плена? Каждый делает что может. Поставь себя на его место.
показать весь комментарий
30.04.2022 22:58 Ответить
Не знаю что там делал мер, может заслуженно, но по вашему, любого кто остался при власти на захваченных территориях надо казнить? Извините, а чем это от методов рашки, гулага отличается?
показать весь комментарий
30.04.2022 23:00 Ответить
Нічим.))
Скоріше за все - це просто москальська консєрва, яка розганяє чергову порцію зради.
показать весь комментарий
30.04.2022 23:41 Ответить
Треба на цих прокурорських натравити радикала Ляшка з вилами. Ось вчора було на Цензорі як він генералу СБУ "кишки намотував" в столиці.
показать весь комментарий
30.04.2022 22:30 Ответить
Вот кто поджигает рашку изнутри - легион Свобода России https://www.youtube.com/watch?v=wX_VUkYVoJg
показать весь комментарий
30.04.2022 22:22 Ответить
Розстрiляти падлюк!
показать весь комментарий
30.04.2022 22:24 Ответить
Пятая колонна во главе с дрюкачами , портновыми и прочей падалью готовилась к сдаче Украины.
И только армия не дала им этого сделать. Но из-за этих сук пострадало много украинцев.

Только Армія Мова і Віра нас спасет!
показать весь комментарий
30.04.2022 22:45 Ответить
Почему они живы?
показать весь комментарий
30.04.2022 22:45 Ответить
Почему ты не на фронте?
показать весь комментарий
30.04.2022 23:02 Ответить
Може не тобі з Польщі піздєть з такими питаннями?
показать весь комментарий
30.04.2022 23:42 Ответить
Під час бойових дій на окупованій теритоії. Усі колаборанти є законною ціллю. І мають знищуватись!
показать весь комментарий
30.04.2022 22:47 Ответить
В том то и отличие Украины от ******** что у нас даже зрадныков не казнят. А зря ..
показать весь комментарий
30.04.2022 23:26 Ответить
А коли пред'являть підозру прокурорам та суддям, які досі тримають за гратами Семенченка за те, що він боровся за Україну.
показать весь комментарий
01.05.2022 07:05 Ответить
Схоже що нiколи.
показать весь комментарий
01.05.2022 08:04 Ответить
 
 