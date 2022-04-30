В Сумской области мэр Бурыни получил подозрение за сотрудничество с оккупантами

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении городскому голове Бурыни, его заместителю и депутату городского совета. Они сотрудничали с РФ во время временной оккупации Сумщины, в частности, способствовали материальному обеспечению вооруженных формирований государства-агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, во время оккупации вооруженными формированиями РФ территории Бурыньской ОТГ Конотопского района Сумской области они согласились на сотрудничество с государством-агрессором.

Подозреваемые осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора. Также они обеспечивали ее вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания.

В настоящее время их задержали правоохранители, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.