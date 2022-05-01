Послуги централізованого водопостачання відновлено у 119 населених пунктах Київщини, - Павлюк
На Київщині відновлено надання послуг з централізованого водопостачання у 119 населених пунктах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграмі.
"На сьогодні повністю або частково відновлено надання послуг з централізованого водопостачання у 119 населених пунктах Київщини.
Залишаються без централізованого водопостачання лише 4 населені пункти Іванківської громади:
▪️с.Джерела,
▪️с.Кухарі,
▪️с.Варівськ,
▪️с.Олізарівка.
Причина - відсутність електропостачання", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив Павлюк, у зазначених населених пунктах люди мають можливість користуватися водою з криниць. А тим часом роботи з відновлення водопостачання тривають.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн
показати весь коментар01.05.2022 12:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль