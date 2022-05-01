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Послуги централізованого водопостачання відновлено у 119 населених пунктах Київщини, - Павлюк

вода

На Київщині відновлено надання послуг з централізованого водопостачання у 119 населених пунктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграмі.

"На сьогодні повністю або частково відновлено надання послуг з централізованого водопостачання у 119 населених пунктах Київщини.

Залишаються без централізованого водопостачання лише 4 населені пункти Іванківської громади:

▪️с.Джерела,
▪️с.Кухарі,
▪️с.Варівськ,
▪️с.Олізарівка.

Причина - відсутність електропостачання", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив Павлюк, у зазначених населених пунктах люди мають можливість користуватися водою з криниць. А тим часом роботи з відновлення водопостачання тривають.

Автор: 

Київська область (4078) водопостачання (838) Павлюк Олександр (216)


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01.05.2022 12:41 Відповісти
 
 