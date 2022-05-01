Услуги централизованного водоснабжения возобновлены в 119 населенных пунктах Киевщины, - Павлюк
В Киевской области возобновлено предоставление услуг по централизованному водоснабжению в 119 населенных пунктах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в телеграме.
"На сегодняшний день полностью или частично восстановлено предоставление услуг по централизованному водоснабжению в 119 населенных пунктах Киевщины.
Остаются без централизованного водоснабжения только 4 населенных пункта Иванковской общины:
▪️с.Джерела,
▪️с.Кухари,
▪️с.Варовск,
▪️с.Олизаровка.
Причина – отсутствие электроснабжения", - говорится в сообщении.
Как сообщил Павлюк, в указанных населенных пунктах люди имеют возможность пользоваться водой из колодцев. А между тем, работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.
