РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10783 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
498 1

Услуги централизованного водоснабжения возобновлены в 119 населенных пунктах Киевщины, - Павлюк

вода

В Киевской области возобновлено предоставление услуг по централизованному водоснабжению в 119 населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в телеграме.

"На сегодняшний день полностью или частично восстановлено предоставление услуг по централизованному водоснабжению в 119 населенных пунктах Киевщины.

Остаются без централизованного водоснабжения только 4 населенных пункта Иванковской общины:

▪️с.Джерела,
▪️с.Кухари,
▪️с.Варовск,
▪️с.Олизаровка.

Причина – отсутствие электроснабжения", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк в Донецкой области. ВИДЕО

Как сообщил Павлюк, в указанных населенных пунктах люди имеют возможность пользоваться водой из колодцев. А между тем, работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.

Киевская область (4296) водоснабжение (728) Павлюк Александр (191)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До мирного життя, тримайтесь і бережіть себе
показать весь комментарий
01.05.2022 12:41 Ответить
 
 