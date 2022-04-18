УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9711 відвідувач онлайн
Новини Війна
22 168 11
Київська область (3806) обстріл (27110) ракети (3928) Васильків (74) Павлюк Олександр (216)

Війська РФ вранці завдали ракетного удару по інфраструктурі Васильківської тергромади на Київщині, - голова ОВА Павлюк

васильків

У Київській області вранці по інфраструктурі Васильківської територіальної громади ворог завдав ракетного удару.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

"Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад працюють у звичайному режимі. Ситуація стабільна, контрольована. Продовжується посівна кампанія. Працює додаткова техніка для облаштування лінії оборони районів. Упорядковується діяльність добровольчих формувань.

По інфраструктурі Васильківської територіальної громади зранку завдано ракетний удар. Інформація уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по Василькову, є поранені, - Повітряне командування "Центр".

Броварський район. Щодня проводяться роботи з відновлення електропостачання та пошкодженого газопроводу. Уже відновлено автомобільну магістраль М-01 Київ-Чернігів, в населеному пункті Залісся Великодимерської громади. В районі також триває посівна. Крім територій, які були окуповані.

Бучанський район. У всіх громадах триває відновлення інфраструктури.

Вишгородський район. Вишгородська, Славутицька, Петрівська та Пірнівска громади працюють в звичайному режимі, населенню надається необхідна допомога. Продовжується робота по укріпленню обороноздатності району. В Іванківській, Димерській та Поліській громадах частково відсутній зв‘язок і електропостачання. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації в громадах, завезення гуманітарної допомоги, відновлення інфраструктури. Зокрема відновлено електропостачання в смт Іванків та 30 населених пунктах Іванківської громади, а також населених пунктах Димерської громади", - розповів голова ОВА.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Чим, асфальтом??
показати весь коментар
18.04.2022 16:41
+7
Та уїбіть нарешті по паРаші,терпіли блд вічні
показати весь коментар
18.04.2022 16:36
+7
кинь в них з Іспаніі тапком чи апельсинами!Зразу переможемо!
показати весь коментар
18.04.2022 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та уїбіть нарешті по паРаші,терпіли блд вічні
показати весь коментар
18.04.2022 16:36 Відповісти
Чим, асфальтом??
показати весь коментар
18.04.2022 16:41 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
18.04.2022 16:54 Відповісти
Ех... коби ж ти був Василь...
Але ж ти Васілій!
показати весь коментар
18.04.2022 17:51 Відповісти
кинь в них з Іспаніі тапком чи апельсинами!Зразу переможемо!
показати весь коментар
18.04.2022 17:14 Відповісти
я вже місяць про це пишу..Ні..стоїмо та соромимося..наче боїмося, шо надають "ата-та"
показати весь коментар
18.04.2022 18:13 Відповісти
мабуть немає чим..
показати весь коментар
18.04.2022 18:15 Відповісти
думаю есть,но тогда члены ОДКБ должны будут помогать ,т.е. придется воевать еще и с ОДКБ-вот в этом вся беда
показати весь коментар
18.04.2022 19:49 Відповісти
 
 