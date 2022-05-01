1 травня з Лисичанська вдалося евакуювати 26 осіб, - Луганська ОВА

У перший день травня з Лисичанська евакуйовано 26 осіб.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Усі вони прямують до Дніпра. Хочу відзначити, що у Лисичанську щодня є бажаючі виїхати подалі від відлуння "руського миру". Містяни проживають на значній території - близько 95 кв. км. Тому не всі і не одразу дізнаються про безкоштовну евакуацію. А як тільки до віддаленого району дістається інформація про можливість безпечно виїхати - люди приймають рішення і евакуюються. Сьогодні виїхали 26 осіб. Упевнений, в будні буде ще більше", - йдеться в повідомленні.

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