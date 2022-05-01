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1 мая из Лисичанска удалось эвакуировать 26 человек, - Луганская ОВА

евакуація

В первый день мая из Лисичанска эвакуированы 26 человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Все они направляются в Днепр. Хочу отметить, что в Лисичанске каждый день есть желающие уехать подальше от эхо "русского мира". Горожане проживают на значительной территории - около 95 кв. км. Поэтому не все и не сразу узнают о бесплатной эвакуации. А как только в отдаленный район доходит информация о возможности безопасно уехать, люди принимают решение и эвакуируются. Сегодня выехали 26 человек. Уверен, в будние дни будет еще больше", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Северодонецк (333) эвакуация (2093) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6506)


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Ели на школьный автобус набралось.
Несгибаемый народ не хочет ехать. Хоть не кацапы, но главное "Авось" да "Бог даст". Скорее всего не даст. Народ не понимает что в центре боёв придётся надеяться только на себя. Никто не поможет. Военным не будет времени с оторванной ногой возиться, подвозить вам хлеб и заряжать мобильник.На доме крест ставить по любому. Разобьют кацапы при наступлении, разобьют наши при освобождении, растащат кацапы, подчистят мародёры. Его всё равно не будет. Так выпала монетка - ваш дом уже не ваш. У вас только жизнь осталась.
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01.05.2022 14:28 Ответить
 
 