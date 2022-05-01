1 мая из Лисичанска удалось эвакуировать 26 человек, - Луганская ОВА
В первый день мая из Лисичанска эвакуированы 26 человек.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Все они направляются в Днепр. Хочу отметить, что в Лисичанске каждый день есть желающие уехать подальше от эхо "русского мира". Горожане проживают на значительной территории - около 95 кв. км. Поэтому не все и не сразу узнают о бесплатной эвакуации. А как только в отдаленный район доходит информация о возможности безопасно уехать, люди принимают решение и эвакуируются. Сегодня выехали 26 человек. Уверен, в будние дни будет еще больше", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Несгибаемый народ не хочет ехать. Хоть не кацапы, но главное "Авось" да "Бог даст". Скорее всего не даст. Народ не понимает что в центре боёв придётся надеяться только на себя. Никто не поможет. Военным не будет времени с оторванной ногой возиться, подвозить вам хлеб и заряжать мобильник.На доме крест ставить по любому. Разобьют кацапы при наступлении, разобьют наши при освобождении, растащат кацапы, подчистят мародёры. Его всё равно не будет. Так выпала монетка - ваш дом уже не ваш. У вас только жизнь осталась.