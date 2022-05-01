1 мая из Лисичанска удалось эвакуировать 26 человек, - Луганская ОВА

В первый день мая из Лисичанска эвакуированы 26 человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Все они направляются в Днепр. Хочу отметить, что в Лисичанске каждый день есть желающие уехать подальше от эхо "русского мира". Горожане проживают на значительной территории - около 95 кв. км. Поэтому не все и не сразу узнают о бесплатной эвакуации. А как только в отдаленный район доходит информация о возможности безопасно уехать, люди принимают решение и эвакуируются. Сегодня выехали 26 человек. Уверен, в будние дни будет еще больше", - говорится в сообщении.

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