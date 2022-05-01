Из Мариуполя сегодня собираются эвакуировать гражданское население, - горсовет

1 мая возможна эвакуация гражданского населения из Мариуполя. Выехать можно будет в Запорожье.

Об этом сообщает городской совет Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"Официально. Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити", - говорится в сообщении.

В горсовете призвали тех, у кого в Мариуполе остались родственники или знакомые, связаться с ними любым способом и сообщить о возможности эвакуироваться.

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