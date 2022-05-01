РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6575 посетителей онлайн
Новости Война
6 032 17

Из Мариуполя сегодня собираются эвакуировать гражданское население, - горсовет

маріуполь

1 мая возможна эвакуация гражданского населения из Мариуполя. Выехать можно будет в Запорожье.

Об этом сообщает городской совет Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.

"Официально. Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити", - говорится в сообщении.

В горсовете призвали тех, у кого в Мариуполе остались родственники или знакомые, связаться с ними любым способом и сообщить о возможности эвакуироваться.

Смотрите также: Спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, который бомбят российские оккупанты. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2674) Мариуполь (5722) эвакуация (2093)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
****** новости! Неужели правда?!?

показать весь комментарий
01.05.2022 13:43
+16
В момент удара начальник генерального штаба РФ Герасимов был около места удара.
К сожалению, он выжил, но ранен. Убит его личный охранник, ну и начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). Точно известно о 20 «двухсотых» из этого числа и большом количестве (от 60 тел) рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы
показать весь комментарий
01.05.2022 13:53
+9
Пишуть з Маріка 11:00 01.05
- хлопці живі
- тиша, зараз під егідою ООН проводиться євакуація цивільних.
Дуже повільно, але якось йде.🙏
показать весь комментарий
01.05.2022 13:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****** новости! Неужели правда?!?

показать весь комментарий
01.05.2022 13:43 Ответить
В момент удара начальник генерального штаба РФ Герасимов был около места удара.
К сожалению, он выжил, но ранен. Убит его личный охранник, ну и начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). Точно известно о 20 «двухсотых» из этого числа и большом количестве (от 60 тел) рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы
показать весь комментарий
01.05.2022 13:53 Ответить
Вай.." яка сумна новина"
показать весь комментарий
01.05.2022 14:00 Ответить
Герасим, так сказать, нюхнул пороху...
показать весь комментарий
01.05.2022 14:41 Ответить
Хоч би здох в муках, а перед цим, щоб до нього прийшла душа кожного вбитого українця з запитанням, навіщо?
показать весь комментарий
01.05.2022 16:46 Ответить
Может, Герасимов наконец Му-Му станет?
показать весь комментарий
01.05.2022 17:19 Ответить
Але це не точно.
показать весь комментарий
01.05.2022 13:48 Ответить
3доx
показать весь комментарий
01.05.2022 13:49 Ответить
а что со вчерашними 20 женщинами и детьми??? он уже в Запорожье??? где они????
показать весь комментарий
01.05.2022 13:49 Ответить
Пишуть з Маріка 11:00 01.05
- хлопці живі
- тиша, зараз під егідою ООН проводиться євакуація цивільних.
Дуже повільно, але якось йде.🙏
показать весь комментарий
01.05.2022 13:51 Ответить
Дай Боже
показать весь комментарий
01.05.2022 13:58 Ответить
Це люди повинні проїхати 20 кацапських блокпостів на шляху до Запоріжжя ?
Якщо до ЗСУ і Азова ?
показать весь комментарий
01.05.2022 14:06 Ответить
а как же Азов? Что с ними теперь будет?
показать весь комментарий
01.05.2022 14:10 Ответить
С этих договорняков и начинается ползучая Окупация.
Теперь Путин миротворец,ген.сек.ООН
с ним договорился.
А Вовчику так и не дали в шоколадный
глаз заглянуть,облом.
показать весь комментарий
01.05.2022 14:23 Ответить
Як можно комусь в Маріуполі щось повидомить,якщо з 2 березня ніякого зв'язку з містом нема.Ну от як я повідомлю своїм рідним про це.Ну от як ****.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:48 Ответить
звіздьож. Орки випускають тільки до динири
показать весь комментарий
01.05.2022 16:29 Ответить
Интересно, кто из всех этих "переговорщиков" больше боится и ненавидит "Азов"?
Боюсь, что это даже не Куйло.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:20 Ответить
 
 