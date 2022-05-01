Из Мариуполя сегодня собираются эвакуировать гражданское население, - горсовет
1 мая возможна эвакуация гражданского населения из Мариуполя. Выехать можно будет в Запорожье.
Об этом сообщает городской совет Мариуполя, передает Цензор.НЕТ.
"Официально. Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити", - говорится в сообщении.
В горсовете призвали тех, у кого в Мариуполе остались родственники или знакомые, связаться с ними любым способом и сообщить о возможности эвакуироваться.
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К сожалению, он выжил, но ранен. Убит его личный охранник, ну и начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). Точно известно о 20 «двухсотых» из этого числа и большом количестве (от 60 тел) рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы
овнаконец Му-Му станет?
- хлопці живі
- тиша, зараз під егідою ООН проводиться євакуація цивільних.
Дуже повільно, але якось йде.🙏
Якщо до ЗСУ і Азова ?
Теперь Путин миротворец,ген.сек.ООН
с ним договорился.
А Вовчику так и не дали в шоколадный
глаз заглянуть,облом.
Боюсь, что это даже не Куйло.