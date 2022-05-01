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Новини Війна
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З Маріуполя сьогодні збираються евакуювати цивільне населення, - міськрада

маріуполь

1 травня можлива евакуація цивільного населення з Маріуполя. Виїхати можна буде до Запоріжжя.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті", - йдеться у повідомленні.

У міськраді закликали тих, у кого в Маріуполі залишилися родичі чи знайомі, зв’язатися з ними в будь-який спосіб та повідомити про можливість евакуюватися.

Дивіться: Супутникові знімки заводу "Азовсталь" в Маріуполі, який бомблять російські окупанти. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2289) Маріуполь (3241) евакуація (2333)


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Топ коментарі
+16
****** новости! Неужели правда?!?

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01.05.2022 13:43
+16
В момент удара начальник генерального штаба РФ Герасимов был около места удара.
К сожалению, он выжил, но ранен. Убит его личный охранник, ну и начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). Точно известно о 20 «двухсотых» из этого числа и большом количестве (от 60 тел) рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы
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01.05.2022 13:53
+9
Пишуть з Маріка 11:00 01.05
- хлопці живі
- тиша, зараз під егідою ООН проводиться євакуація цивільних.
Дуже повільно, але якось йде.🙏
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01.05.2022 13:51
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****** новости! Неужели правда?!?

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01.05.2022 13:43 Відповісти
В момент удара начальник генерального штаба РФ Герасимов был около места удара.
К сожалению, он выжил, но ранен. Убит его личный охранник, ну и начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). Точно известно о 20 «двухсотых» из этого числа и большом количестве (от 60 тел) рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы
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01.05.2022 13:53 Відповісти
Вай.." яка сумна новина"
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01.05.2022 14:00 Відповісти
Герасим, так сказать, нюхнул пороху...
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01.05.2022 14:41 Відповісти
Хоч би здох в муках, а перед цим, щоб до нього прийшла душа кожного вбитого українця з запитанням, навіщо?
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01.05.2022 16:46 Відповісти
Может, Герасимов наконец Му-Му станет?
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01.05.2022 17:19 Відповісти
Але це не точно.
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01.05.2022 13:48 Відповісти
3доx
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01.05.2022 13:49 Відповісти
а что со вчерашними 20 женщинами и детьми??? он уже в Запорожье??? где они????
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01.05.2022 13:49 Відповісти
Пишуть з Маріка 11:00 01.05
- хлопці живі
- тиша, зараз під егідою ООН проводиться євакуація цивільних.
Дуже повільно, але якось йде.🙏
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01.05.2022 13:51 Відповісти
Дай Боже
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01.05.2022 13:58 Відповісти
Це люди повинні проїхати 20 кацапських блокпостів на шляху до Запоріжжя ?
Якщо до ЗСУ і Азова ?
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01.05.2022 14:06 Відповісти
а как же Азов? Что с ними теперь будет?
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01.05.2022 14:10 Відповісти
С этих договорняков и начинается ползучая Окупация.
Теперь Путин миротворец,ген.сек.ООН
с ним договорился.
А Вовчику так и не дали в шоколадный
глаз заглянуть,облом.
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01.05.2022 14:23 Відповісти
Як можно комусь в Маріуполі щось повидомить,якщо з 2 березня ніякого зв'язку з містом нема.Ну от як я повідомлю своїм рідним про це.Ну от як ****.
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01.05.2022 15:48 Відповісти
звіздьож. Орки випускають тільки до динири
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01.05.2022 16:29 Відповісти
Интересно, кто из всех этих "переговорщиков" больше боится и ненавидит "Азов"?
Боюсь, что это даже не Куйло.
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01.05.2022 17:20 Відповісти
 
 