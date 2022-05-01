З Маріуполя сьогодні збираються евакуювати цивільне населення, - міськрада
1 травня можлива евакуація цивільного населення з Маріуполя. Виїхати можна буде до Запоріжжя.
Про це повідомляє міська рада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно. Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті", - йдеться у повідомленні.
У міськраді закликали тих, у кого в Маріуполі залишилися родичі чи знайомі, зв’язатися з ними в будь-який спосіб та повідомити про можливість евакуюватися.
Топ коментарі
+16 Максім ХОЙ #398010
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+16 Вася Шевченко #371210
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+9 Максім ХОЙ #398010
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К сожалению, он выжил, но ранен. Убит его личный охранник, ну и начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). Точно известно о 20 «двухсотых» из этого числа и большом количестве (от 60 тел) рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы
овнаконец Му-Му станет?
- хлопці живі
- тиша, зараз під егідою ООН проводиться євакуація цивільних.
Дуже повільно, але якось йде.🙏
Якщо до ЗСУ і Азова ?
Теперь Путин миротворец,ген.сек.ООН
с ним договорился.
А Вовчику так и не дали в шоколадный
глаз заглянуть,облом.
Боюсь, что это даже не Куйло.