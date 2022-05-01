З Маріуполя сьогодні збираються евакуювати цивільне населення, - міськрада

1 травня можлива евакуація цивільного населення з Маріуполя. Виїхати можна буде до Запоріжжя.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті", - йдеться у повідомленні.

У міськраді закликали тих, у кого в Маріуполі залишилися родичі чи знайомі, зв’язатися з ними в будь-який спосіб та повідомити про можливість евакуюватися.

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