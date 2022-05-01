Російські окупанти обстріляли будинки в Оріховому Запорізької області - є загиблі, - ОВА

У Запорізькій області загарбники обстрілювали багатоповерхові будинки в Оріховому, внаслідок чого двоє людей загинуло, четверо госпіталізовані з пораненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова - окупанти влучили у багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різної тяжкості в лікарні були доставлені чотири людини, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули", - йдеться у повідомленні.

Старух наголосив, що війська рф продовжують ведення повномасштабної війни проти України та наступальні дії на Запорізькому напрямку. Російські окупанти безрезультатно здійснюють штурмові дії в районі Гуляйполя. Ворог зазнає значних втрат, але натомість забирає життя та здоров’я мирного населення Запорізького краю.

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