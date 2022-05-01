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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти обстріляли будинки в Оріховому Запорізької області - є загиблі, - ОВА

старух

У Запорізькій області загарбники обстрілювали багатоповерхові будинки в Оріховому, внаслідок чого двоє людей загинуло, четверо госпіталізовані з пораненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова - окупанти влучили у багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різної тяжкості в лікарні були доставлені чотири людини, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули", - йдеться у повідомленні.

Старух наголосив, що війська рф продовжують ведення повномасштабної війни проти України та наступальні дії на Запорізькому напрямку. Російські окупанти безрезультатно здійснюють штурмові дії в районі Гуляйполя. Ворог зазнає значних втрат, але натомість забирає життя та здоров’я мирного населення Запорізького краю.

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Автор: 

обстріл (28973) Запорізька область (3692)


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Ну вот и до Орехова добрались.Кружили вокруг да около и решили сравнять с землёй.Заколебали эти свиньи рашистские.
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01.05.2022 23:41 Відповісти
Оріхів вони обстрілюють вже не перший день - це просто перший обстріл саме багатоповерхових будинків, які в цьому місті розположені в одному, так би мовити, районі. До цього спокійно обстрілювали приватний сектор та підприємства (комунальні та приватні), які знаходяться на території міста, окремі села біля Оріхова знищенні майже під нуль або продовжують знищуватись.
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02.05.2022 01:16 Відповісти
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01.05.2022 23:42 Відповісти
все вернется. по себе знаю. все возвращается, и плохое , и хорошее.
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01.05.2022 23:46 Відповісти
Боже, Україну бережи!
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01.05.2022 23:48 Відповісти
Називати терористичне угруповання "російською армією" - це те ж саме, що називати кацапів "русскімі". Кацапи - не русскіє, рашистські терористи - не солдати. Найцікавіше те, що правильну термінологію (москалі, кацапи, рашисти, російські терористи) використовують лише на "П'ятому" каналі.
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01.05.2022 23:49 Відповісти
если верить картам типа liveuamap то фронт в сторону Николаева прилично откатился за пару дней ... если ***** вдруг объявит 9 мая мобилизацию ... вот это будет пизнец
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01.05.2022 23:57 Відповісти
 
 