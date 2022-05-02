Фінляндія розірвала контракт з РФ на спільне будівництво АЕС

Фінська компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з Росатомом на будівництво атомної електростанції "Ханхіківі-1". Рішення пов'язане в тому числі з війною Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії.

Повідомляється, що протягом останніх років спостерігалися значні й зростаючі затримки у поставках. Війна в Україні посилила ризики для проєкту. Росатом не зміг пом’якшити жодного з ризиків.

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"На жаль, розірвання контракту матиме значний вплив на співробітників у Fennovoima і, як очікується, вплине також на компанії ланцюга поставок та регіон Пюхяйокі. Наша головна мета — підтримувати наших співробітників", – каже Йоахім Шпехт, генеральний директор Fennovoima.