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Новини Війна
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Фінляндія розірвала контракт з РФ на спільне будівництво АЕС

аес

Фінська компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з Росатомом на будівництво атомної електростанції "Ханхіківі-1". Рішення пов'язане в тому числі з війною Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії.

Повідомляється, що протягом останніх років спостерігалися значні й зростаючі затримки у поставках. Війна в Україні посилила ризики для проєкту. Росатом не зміг пом’якшити жодного з ризиків.

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"На жаль, розірвання контракту матиме значний вплив на співробітників у Fennovoima і, як очікується, вплине також на компанії ланцюга поставок та регіон Пюхяйокі. Наша головна мета — підтримувати наших співробітників", – каже Йоахім Шпехт, генеральний директор Fennovoima.

АЕС (1155) Фінляндія (1321) Росатом (217)


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Финляндия не поддерживает совместные проекты с **********❗☝
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02.05.2022 11:27 Відповісти
Вот это финны чуть-чуть не вляпались в "русскую дружбу и сотрудничество".
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02.05.2022 11:57 Відповісти
Такі стратегічні об`єкти не можна будувати з парашею.
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02.05.2022 11:59 Відповісти
Чуть бы не сделали ошибку Орбана. Повезло им.
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02.05.2022 12:27 Відповісти
У них таких ошибок на порядок больше уже. Все же огромная совместная граница этому способствовала.
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02.05.2022 12:57 Відповісти
Плюс сотни тысяч кацапов на ПМЖ в Финляндии. Там пятая колонна уже давно внедрена.
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02.05.2022 12:59 Відповісти


Не треба перебільшувати, нема у Фінляндії сотен тісяч населюків паРашки.
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02.05.2022 18:07 Відповісти
Хотілось би нагадати, що у 1939 фіни нищили червону армію не гірше, ніж наші зараз рашистів.
Втратити частину теріторії їм прийшлося (в % значно меньше, ніж, наприклад Грузія),
бо дуже маленька чисельність населення у них тоді була, 3,7 млн., порівнянно з 170,6 млн. у совка, та фіни практично не мали авіації та бронітехніки.
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02.05.2022 18:15 Відповісти
 
 