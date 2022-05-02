Финляндия расторгла контракт с РФ на совместное строительство АЭС
Финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с Росатомом на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1". Решение связано, в том числе, с войной России против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении компании.
Сообщается, что в последние годы наблюдались значительные и растущие задержки в поставках. Война в Украине ужесточила риски для проекта. Росатом не смог смягчить ни один риск.
"К сожалению, расторжение контракта будет иметь большое влияние на сотрудников в Fennovoima и, как ожидается, повлияет также на компании цепи поставок и регион Пюхяйоки. Наша главная цель - поддерживать наших сотрудников", - говорит Йоахим Шпехт, генеральный директор Fennovoima.
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Не треба перебільшувати, нема у Фінляндії сотен тісяч населюків паРашки.
Втратити частину теріторії їм прийшлося (в % значно меньше, ніж, наприклад Грузія),
бо дуже маленька чисельність населення у них тоді була, 3,7 млн., порівнянно з 170,6 млн. у совка, та фіни практично не мали авіації та бронітехніки.