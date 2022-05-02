Финляндия расторгла контракт с РФ на совместное строительство АЭС

Финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с Росатомом на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1". Решение связано, в том числе, с войной России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении компании.

Сообщается, что в последние годы наблюдались значительные и растущие задержки в поставках. Война в Украине ужесточила риски для проекта. Росатом не смог смягчить ни один риск.

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"К сожалению, расторжение контракта будет иметь большое влияние на сотрудников в Fennovoima и, как ожидается, повлияет также на компании цепи поставок и регион Пюхяйоки. Наша главная цель - поддерживать наших сотрудников", - говорит Йоахим Шпехт, генеральный директор Fennovoima.