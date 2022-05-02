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Новости Война
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Финляндия расторгла контракт с РФ на совместное строительство АЭС

аес

Финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с Росатомом на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1". Решение связано, в том числе, с войной России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении компании.

Сообщается, что в последние годы наблюдались значительные и растущие задержки в поставках. Война в Украине ужесточила риски для проекта. Росатом не смог смягчить ни один риск.

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"К сожалению, расторжение контракта будет иметь большое влияние на сотрудников в Fennovoima и, как ожидается, повлияет также на компании цепи поставок и регион Пюхяйоки. Наша главная цель - поддерживать наших сотрудников", - говорит Йоахим Шпехт, генеральный директор Fennovoima.

АЭС (545) Финляндия (976) Росатом (51)


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Финляндия не поддерживает совместные проекты с **********❗☝
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02.05.2022 11:27 Ответить
Вот это финны чуть-чуть не вляпались в "русскую дружбу и сотрудничество".
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02.05.2022 11:57 Ответить
Такі стратегічні об`єкти не можна будувати з парашею.
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02.05.2022 11:59 Ответить
Чуть бы не сделали ошибку Орбана. Повезло им.
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02.05.2022 12:27 Ответить
У них таких ошибок на порядок больше уже. Все же огромная совместная граница этому способствовала.
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02.05.2022 12:57 Ответить
Плюс сотни тысяч кацапов на ПМЖ в Финляндии. Там пятая колонна уже давно внедрена.
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02.05.2022 12:59 Ответить


Не треба перебільшувати, нема у Фінляндії сотен тісяч населюків паРашки.
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02.05.2022 18:07 Ответить
Хотілось би нагадати, що у 1939 фіни нищили червону армію не гірше, ніж наші зараз рашистів.
Втратити частину теріторії їм прийшлося (в % значно меньше, ніж, наприклад Грузія),
бо дуже маленька чисельність населення у них тоді була, 3,7 млн., порівнянно з 170,6 млн. у совка, та фіни практично не мали авіації та бронітехніки.
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02.05.2022 18:15 Ответить
 
 