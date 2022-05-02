Мінцифри відправило на фронт сучасне телекомунікаційне обладнання. Крута робота команди Зеленського, - Шабунін

Міністерство цифрової трансформації змогло знайти та відправити на фронт у 20 розів більше сучасного телекомунікаційного обладнання, ніж один з найкрутіших волонтерських фондів.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Тиждень тому команда Мінцифри відправила на Східний та Південний фронти телекомунікаційне обладнання, про яке просило керівництво чи не кожного бойового з’єднання. Михайло Федоров, я поняття не маю, де ви знайшли цю техніку в такій кількості - у це просто неможливо повірити", - написав він.

Обсяг та якість наданого Мінцифри обладнання Шабунін оцінив як "космос". За його словами, розгорнута на цьому обладнанні комунікаційна система виводить керованість бойовими діями на якісно інший рівень.

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"Це правда крута робота команди Зеленського, однією з кращих частин якої є Мінцифри", - пише Шабунін, який раніше неодноразово різко критикував владу.