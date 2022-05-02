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Мінцифри відправило на фронт сучасне телекомунікаційне обладнання. Крута робота команди Зеленського, - Шабунін

віталій,шабунін

Міністерство цифрової трансформації змогло знайти та відправити на фронт у 20 розів більше сучасного телекомунікаційного обладнання, ніж один з найкрутіших волонтерських фондів.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Тиждень тому команда Мінцифри відправила на Східний та Південний фронти телекомунікаційне обладнання, про яке просило керівництво чи не кожного бойового з’єднання. Михайло Федоров, я поняття не маю, де ви знайшли цю техніку в такій кількості - у це просто неможливо повірити", - написав він.

Обсяг та якість наданого Мінцифри обладнання Шабунін оцінив як "космос". За його словами, розгорнута на цьому обладнанні комунікаційна система виводить керованість бойовими діями на якісно інший рівень.

Також читайте: Шабунін про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Саме так починалася путінська цензура в медіа"

"Це правда крута робота команди Зеленського, однією з кращих частин якої є Мінцифри", - пише Шабунін, який раніше неодноразово різко критикував владу.

Автор: 

влада (384) Шабунін Віталій (535) обладнання (155) Федоров Михайло (886) Мінцифри (1203)


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Топ коментарі
+70
Блюдолиз і нікчема…
Жалюгідне видовище!
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02.05.2022 12:55
+53
Ахрєнєть, ну ви там вже зовсім *******? Міністерство, яке має безмежний бюджет, сподобилось хоч щось зробити для держави, а не попиляти його на лєксуси і доміки. І тепер ще має нахабність рівнятися до волонтерського фонду, що працює на пожертви звичайних громадян...
Цитуючи Подерев'янського: ***** ви маладци.
Підлизнуло на 5+.
А тепер хотілося б побачити такий самий меседж, але від наших воїнів, а не від зеленого чинуші, що живе по принципу "кукушка хваліт пєтуха за то што хваліт он кукушку".
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02.05.2022 13:04
+47
"Крута робота команди Зеленського" - шабунька лизнув. Залік.
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02.05.2022 12:55
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шабунин всегда таким был крот мутный
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02.05.2022 22:23 Відповісти
Прогиб зафіксовано.це мінестерсво дібіл воно і має відправляти на фронт у 100разів бішє ніж волонтєри
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02.05.2022 17:25 Відповісти
Шабунька, а як там п'ятий, прямий та еспресо ? Якогось обладнання не вистачає?
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02.05.2022 18:50 Відповісти
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