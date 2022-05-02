Росіяни обкрадають лікарні Луганщини: вивозять дороговартісне медобладнання в РФ, - Гайдай
На Луганщині російські окупанти нищать медичну інфраструктуру, із захоплених лікарень вивозять сучасне обладнання.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти на тимчасово окупованих територіях нищать медичну інфраструктуру та вивозять з лікарень сучасне обладнання.
росіяни, які живуть в совкових реаліях в шоці від оснащення наших лікарень. Тож розпочали масову "депортацію" дороговартісного медичного обладнання в рф та території окуповані в 2014 році.
Нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що окупанти пограбували інфекційне відділення Старобільська. Звідти вивезли все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і уряду України. Серед вивезеного – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання COVID-19.
Ошалілими очима орки дивилися на медичні апарати у Сватівській, Новопсковській лікарнях та інших, тож ми вже розуміємо, що після повернення наших територій на нас чекають порожні будівлі медичних закладів", - розповів Гайдай.
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Чому за 8 років жодного міжнародного суду???
І перетвориться це обладнання, на купу запчастин.
мордор оплатить нам купівлю нового обладнання