Росіяни обкрадають лікарні Луганщини: вивозять дороговартісне медобладнання в РФ, - Гайдай

На Луганщині російські окупанти нищать медичну інфраструктуру, із захоплених лікарень вивозять сучасне обладнання.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти на тимчасово окупованих територіях нищать медичну інфраструктуру та вивозять з лікарень сучасне обладнання.

росіяни, які живуть в совкових реаліях в шоці від оснащення наших лікарень. Тож розпочали масову "депортацію" дороговартісного медичного обладнання в рф та території окуповані в 2014 році.

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Нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що окупанти пограбували інфекційне відділення Старобільська. Звідти вивезли все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і уряду України. Серед вивезеного – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання COVID-19.



Ошалілими очима орки дивилися на медичні апарати у Сватівській, Новопсковській лікарнях та інших, тож ми вже розуміємо, що після повернення наших територій на нас чекають порожні будівлі медичних закладів", - розповів Гайдай.