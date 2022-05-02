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Росіяни обкрадають лікарні Луганщини: вивозять дороговартісне медобладнання в РФ, - Гайдай

гайдай

На Луганщині російські окупанти нищать медичну інфраструктуру, із захоплених лікарень вивозять сучасне обладнання.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти на тимчасово окупованих територіях нищать медичну інфраструктуру та вивозять з лікарень сучасне обладнання.
росіяни, які живуть в совкових реаліях в шоці від оснащення наших лікарень. Тож розпочали масову "депортацію" дороговартісного медичного обладнання в рф та території окуповані в 2014 році.

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Нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що окупанти пограбували інфекційне відділення Старобільська. Звідти вивезли все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і уряду України. Серед вивезеного – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання COVID-19.

Ошалілими очима орки дивилися на медичні апарати у Сватівській, Новопсковській лікарнях та інших, тож ми вже розуміємо, що після повернення наших територій на нас чекають порожні будівлі медичних закладів", - розповів Гайдай.

Автор: 

лікарня (1364) мародерство (340) медицина (2132) росія (65829) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4888)


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Топ коментарі
+9
Твари кацапские. Потом будут снимать пропагандонские ролики, какое у них современное оборудование в больницах.
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02.05.2022 17:03
+9
Все нужно записывать чтобы русские фашисты еще лет 500 пахали на Украину от рождения до смерти.
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02.05.2022 17:03
+6
Треба звертатися до виробників, бо дуже багато ********* обладнання, можна дистанційно заблокувати.
І перетвориться це обладнання, на купу запчастин.
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02.05.2022 17:12
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А какого х. Ее было оставлять там, куда русские зайдут. А точнее какого х. их туда пустили???
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02.05.2022 17:02 Відповісти
Интересно чем их остановить можно было? Сам на фронте был?
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02.05.2022 17:47 Відповісти
А на якому урядовому сайті можна почитати і додати свої дані у"білу книгу" всього того болю і пограьунку московитами України починаючи з 2014 року?
Чому за 8 років жодного міжнародного суду???
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02.05.2022 20:13 Відповісти
Твари кацапские. Потом будут снимать пропагандонские ролики, какое у них современное оборудование в больницах.
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02.05.2022 17:03 Відповісти
Треба звертатися до виробників, бо дуже багато ********* обладнання, можна дистанційно заблокувати.
І перетвориться це обладнання, на купу запчастин.
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02.05.2022 17:12 Відповісти
То ти про кадирівськи комбайни перечитався. На медичному обладнанні такого немає
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02.05.2022 18:23 Відповісти
В России производят полно своего мед оборудование. Те же мрт и узи. Зачем им ваше?
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02.05.2022 18:09 Відповісти
Дійсно, не зовсім зрозуміло. Особливо загальний тон цієї статті. Може в Лугандонії мало обладнання, але щоб "ошаліло дивитися"....???
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02.05.2022 18:25 Відповісти
Ну да. И стиралки, микроволновки, собачьи будка и т.д.
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02.05.2022 18:34 Відповісти
Все нужно записывать чтобы русские фашисты еще лет 500 пахали на Украину от рождения до смерти.
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02.05.2022 17:03 Відповісти
Злодії !!! Вкрали Луганський патронний завод (що я знаю) !!! зі злодіями- ніяких переговорів!!! гнати до уралу..
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02.05.2022 17:03 Відповісти
свой народ ограбили теперь другие грабят
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02.05.2022 17:04 Відповісти
Так у "свого" за 30 років "шаломовщини і ротенбергівщини" вже нічого не лишилось...
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02.05.2022 17:06 Відповісти
Висновок невірний! Після повернення наших територій на нас мають чекати трильйонні репарації та контрибуції. Казали "Два раба і шматочок землі"? Є ні!!! Увесь ********* від мала до велика буде десятиріччями працювати як "раби на галерах" доки не компенсують знищене, вкрадене і не заплатять за кожного вбитого українця!
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02.05.2022 17:04 Відповісти
якщо відмовляться - всі здохнуть!
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02.05.2022 17:09 Відповісти
З голоду точно не здохнуть але життя в ізоляції це як в тюрмі з довічним терміном.
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02.05.2022 21:58 Відповісти
с 2014 г из бюджета бабки на эти больницы и оборудование выделялось. И что теперь?
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02.05.2022 17:09 Відповісти
Можно было бы вывезти это оборудование,тем более что знали что будет наступление...это намеренно оставили подарки агрессору
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02.05.2022 17:21 Відповісти
Тоже самое и с зерном и историческими ценностями в музеях Мелитополя, Херсона и Мариуполя,это зрада, нужно было вывозить,зная что будет наступление... виновные должны быть наказаны
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02.05.2022 17:23 Відповісти
Тоже самое и с зерном и историческими ценностями в музеях Мелитополя Херсона и Мариуполя, это зрада, виновные должны быть наказаны
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02.05.2022 17:24 Відповісти
все треба додавати до списку на компенсацію від мордора,

мордор оплатить нам купівлю нового обладнання
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02.05.2022 17:39 Відповісти
Ну так-звикли водярою чи боярою лікуватися, а побачили українські лікарні та аптеки і у багатьох дах поїхав від заздрісті
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02.05.2022 17:43 Відповісти
Накиньте стоймость украденной аппаратуры к репарациям от России.
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02.05.2022 17:48 Відповісти
vатные мроzzи
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02.05.2022 18:09 Відповісти
Ну надо же, к сожалению у некоторых ********* включаются мозги, что более полезно мародёрить.
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02.05.2022 18:13 Відповісти
їм цим обладнанням кацапів лікувати від сили 6 місяців і то якщо ще довезуть цілим і змонтують. Краще дати мавпі банан, ніж кацапу - цивілізацію.
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02.05.2022 19:26 Відповісти
 
 