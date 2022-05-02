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Рашисти обстрілюють Донеччину: Загинув цивільний, 8 осіб поранено

донеччина

Внаслідок обстрілу Донеччини російськими окупантами загинула одна цивільна особа, ще 8 отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"2 травня росіяни вбили ще одного мирного мешканця Донеччини – у Діброві, що на Лиманщині. Ще 8 осіб дістали поранення.

Крім того, у Бахмуті медична допомога була надана 4 цивільним, пораненим на Луганщині.

Вдалося також уточнити інформацію щодо 1 загиблого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Донецька область (8724) Кириленко Павло (907)


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02.05.2022 20:59 Відповісти
 
 